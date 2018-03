Než Roman Pecháček vyrazí na procházku, zjistí, jaký vzduch bude venku dýchat. Pro řadu lidí, žijících v ostravské městské části Radvanice a Bartovice, je to zejména na podzim či v zimě nutnost.

Zhruba kilometr a půl odtud leží rozsáhlý areál hutě ArcelorMittal, bývalá Nová huť Klementa Gottwalda, se skoro třemi desítkami různě vysokých a silných komínů.

"Dříve jsem se díval na stránky čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu. Poté, co se narodila malá, jsem si stáhl mobilní aplikaci, abych nemusel stále otevírat počítač," popisuje čtyřicetiletý hasič. Naměřené hodnoty mu radost nedělají.

Jeho partnerka Monika Kotková porodila dceru Johanu v polovině ledna a až do konce února s ní mohla jen dvakrát vyjít ven. "Buď to nebylo možné kvůli smogu, nebo když ho vítr konečně rozfoukal, kvůli silnému mrazu," říká třiatřicetiletá ekonomka.

Mladý pár není přehnaně úzkostlivý. Podle dat meteorologů byly Radvanice a Bartovice, kde jsou dvě měřicí stanice čistoty ovzduší a žije tu skoro sedm tisíc lidí, v loňském roce místem s nejčastějším výskytem smogu v zemi. Na jedné ze stanic tady překročila celodenní koncentrace prachu nejvyšší povolené hodnoty 86krát za rok, na druhé skoro 60krát. A letos to není o nic lepší. Jen do konce února se ve zdejších ulicích usadil smog přesně 35krát, častěji než každý druhý den. Třicet pět je přitom podle zákona nejvyšší tolerovaný počet za rok.

Roman Pecháček s rodinou Bydlí v rodinném domě 4+1 v Ostravě-Radvanicích.

Roman (40) vystudoval Střední školu požární ochrany, bakalářský titul má z oboru fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Bere 32 tisíc korun čistého jako hasič sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Monika Kotková (33) vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB obor marketing a obchod, nyní je na mateřské.

Syn Filip (11) z Pecháčkova předchozího manželství bývá s otcem každý druhý víkend, pár má novorozenou dceru Johanu.

"My tady máme vyčerpaný zákonný limit vždycky už druhý měsíc," říká Pecháček. Nejvyšší celodenní průměrné hodnoty prachu navíc vloni překonaly normu i šestinásobně, letos zatím "jen" trojnásobně.

Lidé v blízkosti huti tak dýchají vzduch, který vyvolává zejména u dětí a starších lidí zdravotní potíže mnohem častěji, než připouští české předpisy.

Smogové pruhy na obloze

Kvůli znečištěnému ovzduší v Radvanicích i dalších částech města už někteří lidé žalovali stát za nečinnost, podobnou žalobu podal před lety i magistrát Ostravy. Zatím však bez úspěchu. "Špatný vzduch tu dýcháme už příliš dlouho a stát je bezradný. Aspoň by přece mohl majitelům domů v zasažených oblastech nařídit, ať topí plynem," míní Pecháček.

Mizerné ovzduší v Radvanicích a Bartovicích, kdysi samostatných vsích, nemá na svědomí jen huť. Přes městskou část vedou dvě hlavní dopravní tepny ostravské aglomerace na Havířov a Karvinou, své udělají i kotle a komíny rodinných domů, zplodinami, které přicházejí i z Polska, je zatížené celé Ostravsko. "Lokální topeniště jsou cítit často, občas železitý zápach Mittalu. Smog někdy lze i vidět, odspoda je šedo a na obloze vytvoří pruh," popisuje Pecháček.

Smog ale není to jediné, co obyvatele rozsáhlé čtvrti s 25 zastávkami linek MHD trápí. Kdysi převážně hornické vsi, s koloniemi takzvaných finských dřevěných domků budovaných jako dočasné útočiště havířů, postihl i úpadek těžby uhlí a propouštění. Z časů rozvoje čtvrti sice zbyla dobrá infrastruktura, jsou tu dvě pošty, mateřské školy, základní škola, služebny městské i státní policie, jenže lidé zvyklí na dříve vysoké hornické mzdy dnes berou v okolních nových továrnách, například automobilce Hyundai či podnicích v průmyslové zóně v Hrabové, někdy i sotva průměrné platy.

Všichni na nás zapomněli V novém seriálu představíme každý týden příběh lidí, kteří se poctivě vyrovnávají s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, která se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná.

A ten na severní Moravě nedosahuje ani 27 tisíc hrubého a zaostává o skoro deset ­tisíc za Prahou. Bývalí horníci a technici navíc původní kvalifikaci uplatní jen zřídka, často dělají jen monotónní úkony na pásu. A někteří jsou úplně bez práce. Nezaměstnanost je tady oproti průměru v zemi více než dvojnásobná a přesahuje šest procent.

Šestnáct procent pro Okamuru

To, jak na východním okraji Ostravy lidé žijí, nejspíš souvisí i s volebními výsledky. ANO tady ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo s téměř 37 procenty, druhá byla SPD Tomia Okamury se šestnácti, třetí skončili komunisté s téměř deseti procenty. V prezidentských volbách by vyhrál Miloš Zeman už v prvním kole, když obdržel 52 procent hlasů, ve druhém protikandidáta Jiřího Drahoše rozdrtil v poměru 69 ku 31.

Dvě vesnice jen pár kilometrů od centra Ostravy ale původně nebyly místem, kde přibývalo rozčarovaných lidí. Naopak. Radvanice a Bartovice − první se připojily k Ostravě v roce 1941, druhé 1960 − byly živými sídly. Od 19. století tu stál pivovar, lihovar, v Radvanicích působil i Spořitelní a záloženský spolek. Zásadní změnu, spojenou s přílivem nových lidí, znamenalo až hornictví.

Uhlí tu objevili prospektoři v roce 1896.

"Proto v roce 1898 začala Ostravsko-karvinská báňská společnost hloubit jámu Ludvík, která byla úplně dokončena až v roce 1912. Již následujícího roku se těžilo," popisuje Marcela Bartková na webových stránkách úřadu městské části hornické začátky Radvanic.

Pestré bylo i společenské dění. Radvanice jsou klíčové pro dějiny Československé církve husitské, jako první v republice tady vznikla její náboženská obec již v roce 1920. Bartovice zase proslavil básník Petr Bezruč. V roce 1895 zemřel před bývalou panskou hospodou nazývanou Na Jaščurce pod koly koňského povozu arciknížecí čeledín Bardoň. Básník se dal událostí inspirovat ve své nejznámější baladě Maryčka Magdonova. Přeměnil příjmení Bardoně na Magdona, změnil příčinu jeho smrti a použil tragické události ve verších.

"Šel starý Magdon z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou do příkopy pad."

Přijít k hořícímu paneláku

Jaromír Nohavica ve své písni Milionář zpívá, že "Ostrava je region razovity." Krátce vyslovené synonymum pro svéráznost a osobitost ale nevylučuje pestrost.

Právě Roman Pecháček s přítelkyní jsou typickým příkladem místních, kteří do šablon úplně nezapadají. Přívětivá dvojice, která žije v jednom z malých dřevěných domků bývalé hornické kolonie, je se svojí prací a sociál­ní situací spokojená. Pecháček pracuje dvacet let jako hasič, vedoucí družstva, a pobírá za to slušnou mzdu 32 tisíc korun čistého měsíčně. Domek kdysi koupil za 750 tisíc, zateplil ho a teď k němu přistavuje vstupní halu.

Radvanice Ostravská městská část s téměř 6800 obyvateli byla v loňském roce místem s nejzaprášenějším ovzduším v zemi. Může za to blízká huť ArcelorMittal, doprava a vytápění obytných domů. 26 735 korun byl průměrný hrubý plat v kraji v roce 2017. 6,2 procenta byla nezaměstnanost v obvodu Radvanice a Bartovice na konci roku 2017.

Na domov i práci je pyšný. "Je to dobrý pocit, pomáhat lidem v zoufalých situacích. Třeba když přijedete v noci k hořícímu paneláku, jako třeba vloni v dubnu, a povede se vám včas všechny vyvést do bezpečí," říká.

Při zaměstnání navíc dokázal vystudovat bakalářský obor Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. "Fotografování je můj velký koníček, chvíli jsem si pohrával s myšlenkou, že bych se tím zabýval i profesionálně," říká a ukazuje svazky snímků, ve kterých převládají působivé černobílé záběry průmyslové krajiny v okolí.

I vystudovanou ekonomku Moniku, která, než nastoupila na mateřskou, působila jako administrátorka v jedné z ostravských poboček nadnárodních společností,

zaměstnání uspokojovalo.

"Měla jsem na starosti jednání s obchodníky, cestovala jsem po kraji, byla to dobrá práce," říká.

Voličské preference dvojice se ale od místního průměru liší jen částečně. V parlamentních volbách oba vybrali ČSSD, ve druhém kole prezidentských Miloše Zemana. Soulad páru narušila jen Monika v prvním kole, když se rozhodla pro Jiřího Drahoše. "Naštval mě pak v televizních debatách, když se neuměl vyjádřit, neměl názor, působil nesympaticky. Vím, že Zeman je sprostý, na prezidenta se vlastně nehodí, ale mluví lidsky, má jasné postoje a je profesionální politik," řekla.

I Romanovi vadí lidé, kterými se prezident obklopuje, jeho výklady ústavy a některé ostré výroky. V roce 2013 ho nevolil a nyní se pro něj rozhodl až na poslední chvíli. "Ale má názory, často na důležité věci, se kterými se ztotožňuji. Třeba na uprchlíky. My opravdu nejsme tak bohatí, abychom se mohli starat o ekonomické migranty," řekl.

ČSSD dal hlas v době, kdy od ní voliči odcházeli. Pravice, zejména TOP 09 a ODS ho zklamaly. Hasičům a policistům v době úsporných balíčků zkrátily platy. "Přišel jsem tehdy o tři tisíce čistého. Až nyní, za minulé vlády, jsem se vrátil na úroveň z těch let. Pro ANO bych nehlasoval, je mi proti srsti, aby někdo vlastnil polovinu státu a ještě byl premiér. Myslím, že politici by neměli podnikat. ČSSD tak byla logická volba," vysvětlil.

Pecháček se navíc v poslední době začal sám politikou, i když jen komunální, zabývat. Je členem komise pro životní prostředí na místní radnici a naposledy ho zaměstnával odpor proti otevřené skládce uhlí, kterou chtěla huť ve svém areálu vybudovat. "Prášilo by se z ní a ovzduší tady by se dál zhoršovalo. Až po našich protestech kraj zatím stavbu odmítl a firma musí přijít s jiným návrhem," ukazuje na pás plamenů šlehajících jen zhruba osmdesát metrů za branou podniku v Šenovské ulici a nad prostranstvím vznášející se oblaka prachu. "Takhle dělají z uhlí koks. A stále nám tvrdí, jak mají odprašněno."

Prach a jedovaté plyny

Podnik ArcelorMittal se vloni v dubnu chlubil, že díky investicím za téměř dvě miliardy korun, značná část z nich šla z fondů Evropské unie, dodržuje všechny ekologické normy a do ovzduší vypouští nejméně škodlivin ve své historii. "Evropské emisní limity splňuje naše společnost už od roku 2012, ačkoli se staly závaznými až vloni. V roce 2015 jsme navíc dobrovolně a nad rámec zákona postavili hned 13 dalších filtračních zařízení na omezování emisí. Díky tomu jsme nyní na maximu, jakého jsme pomocí současných nejšpičkovějších technologií schopni dosáhnout," uvedl v tiskové zprávě Vijay Mahadevan, generální ředitel a předseda představenstva firmy.

Znečištěné ovzduší a zdraví Smog poškozuje geny novorozenců, děti i matky mají v krvi mnohem více škodlivin. Znečištěné ovzduší zvyšuje i oxidační stres u novorozenců. "Ten způsobuje nižší porodní váhu, zpoždění psychického vývoje a dýchací problémy. U dospělých zase urychluje stárnutí nebo zvyšuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Vliv má i na kvalitu spermií," říká Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, který zkoumal ovzduší v blízké Karviné. Jiná studie prokázala u dětí z Radvanic a Bartovic nejvyšší nemocnost v prvním roce života z celé Ostravy.

Jenže i tak podnik vypouští množství exhalací, které lidem dokážou znepříjemnit život a škodit zdraví. Ročně vychází podle údajů přiznaných firmou z komínů 440 tun prachu.

Další desítky tun se dostávají do ovzduší rovněž z venkovní manipulace s prašným materiálem, nad Radvanice a Bartovice se šíří spolu s prachem i další nebezpečné látky.

Například dioxiny a aromatické uhlovodíky, včetně benzopyrenu, který je velkým zdravotním problémem nejen ostravské aglomerace. I když podle úřadů je jejich množství v souladu se zákonnými limity.

Vliv huti je klíčový i proto, že je celosezonním znečišťovatelem.

Při své velikosti a objemu výroby je nejspíš blízko technologické hranici možností čištění. Lepší vzduch by tak mohlo přinést zejména odstranění emisí z domácího vytápění, jednání s Polskem, i nárůst čistší dopravy, například zvýšení počtu elektromobilů. Upozorňuje na to vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Blanky Krejčí.

"Jednoduchá řešení neexistují. O těchto už hovoříme roky, pomoci by měly kotlíkové dotace, musí to být souběh různých typů opatření," říká. Podobné recepty často opakují i politici, výsledky se však dostavují více než pomalu.

Na Romanu Pecháčkovi je znát, že i přes jenom velmi pozvolné změny k lepšímu je s tímhle místem srostlý. "Už jsem přemýšlel, že bychom se odstěhovali, ale proč bychom měli ustupovat my, co tu žijeme," prohlašuje. V Rad­vanicích se navíc narodil, chodil na základní školu, nyní tady ve volném čase pomáhá jako dobrovolný hasič. Schází se v opravené hasičárně za místní radnicí, má to k ní od domu jen pár set metrů. "Jsme tady opravdu jako na vesnici, se spoustou lidí se známe. S hasiči pořádáme různé akce, třeba pouštění draků pro děti, a přitom to máme kousek do Ostravy, kde je všechno, co na vsi chybí. Nebýt toho vzduchu, žilo by se tady pěkně," říká.