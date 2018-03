Nespokojenost premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) se státní podporou financování vývozu má svoji první oběť. Dozorčí rada České exportní banky má podle informací HN počátkem týdne odvolat generálního ředitele Karla Bureše. Jestli se jedná o jedinou plánovanou změnu, zatím není jasné. Pro server Lidovky to v pátek odpoledne potvrdila ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Bureš je v čele exportní banky od roku 2014, kdy nahradil Jiřího Klumpara. "Omlouvám se, ale bez komentáře," uvedl na dotaz HN ohledně svého setrvání ve funkci. V pozici ho má údajně nahradit jeden ze tří stávajících členů vedení banky, nejpravděpodobnější variantou je místopředsteda představenstva ČEB a šéf správy rizikových pohledávek David Marek.

Oficiálně nechtěli plány komentovat ani největší akcionáři banky, tedy ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Mimo záznam jsou ale sdílnější. "Je to na dozorčí radě. Předpokládám, že to tak dopadne, je to společný návrh obou ministerstev," řekl zdroj HN z financí.

32 miliard korun musel stát nalít formou dotací a navyšování kapitálu do ČEB a EGAP za posledních dvanáct let.

"Obsazení vedení exportní banky chceme řešit přednostně, zda budou změny i v pojišťovně EGAP, zatím nevíme," říká vysoce postavený činitel z ministerstva průmyslu. Šéfovi EGAP Janu Procházkovi přitom dozorčí rada potvrdila další pětileté funkční období teprve loni v prosinci.

Důvodem pro změnu ve vedení banky nemá být žádný nový problematický úvěr. Ani jeden uzavřený během Burešova vedení zatím nezkrachoval. Spíše se jedná o řešení těch starých, jako jsou elektrárny Adularya v Turecku či Poljarnaja v Rusku, a celkové zaměření poskytování státní podpory.

Opatrně se k celé věci již minulý týden vyjádřil v rozhovoru pro HN náměstek ministryně financí Ondřej Landa. Ten uvedl, že si není jistý, zda obchodní strategie banky odpovídá účelu, pro který byla vytvořena, tedy pro podporu oborů, jež se zdráhají financovat komerční banky. Banka se v poslední době snažila hodně podporovat letectví, malé a střední podniky nebo zemědělství. "I proto bude personální obsazení určitě otázka. Zatím vám ale nedokážu říct, zda ke změnám dojde a zda to bude v ČEB či v EGAP," řekl.

Pokus o Burešovo odvolání nebude první. Podobně chtěl situaci v bance řešit i bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka, kterého do čela dozorčí rady ČEB poslal Babiš s tím, aby připravil reformu banky i EGAP. Právě Kysilka chtěl před rokem a půl nahradit Bureše Davidem Markem. Neprošlo mu to o jeden hlas.

Ten tehdy neposkytl zástupce ministerstva průmyslu, kterému šéfoval Jan Mládek z ČSSD. Právě spor mezi ním a Babišem, který seděl v čele financí, bránil jakékoliv hlubší reformě exportního financování a komplikoval například i vyjednávání o vyřešení situace u zmiňované Adularyi.

I kvůli těmto sporům na minulé vládě nechal Babiš odhlasovat, aby se jediným akcionářem v budoucnu místo čtyř ministerstev stalo jen jedno − finance. Umožní to prý jednodušší reformu systému. Nejpravděpodobnější je nyní začlenění banky pod pojišťovnu EGAP. Buď se oba ústavy sloučí, nebo se ČEB stane stoprocentní dcerou.

