Vysokou politiku opouští jeden z nejvýraznějších členů ČSSD za poslední léta. Bohuslav Sobotka oznámil svůj odchod ze sněmovny v době, kdy vrcholí jednání mezi sociálními demokraty a hnutím ANO o společné vládě.

"Není to nic, co by přišlo jako blesk z čistého nebe, ale věc, o které jsem uvažoval už několik měsíců. Je to především moje osobní rozhodnutí, politické důvody jsou na druhém, možná třetím místě," řekl Sobotka v rozhovoru pro HN. Od 1. dubna bude už jen řadovým členem ČSSD.

Se Sobotkovým odchodem − patrně − končí jedna pozoruhodná politická kariéra. Rodák z jižní Moravy vstoupil do strany už v roce 1989. Později sociální demokraty šest let vedl jako předseda a osm let je zastupoval ve vládě. Nejdříve jako ministr financí v letech 2002 až 2006, jako pre­miér od roku 2013 do loňského června. Stal se tak v novodobé historii České republiky třetím politikem, který vydržel v čele vlády celé volební období.

Sobotka tvrdí, že v jeho rozhodnutí není třeba hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Svým odchodem však nepochybně zvýšil pravděpodobnost, že premiér Andrej Babiš dá dohromady vládu svého hnutí ANO s ČSSD a s podporou komunistů.

Sobotka byl nejviditelnějším odpůrcem tohoto spojenectví a jako poslanec by zřejmě takovou vládu při hlasování o důvěře nepodpořil. Pokud by ve sněmovně zůstal, mohl by svým příkladem strhnout i další spolustraníky, což by vznik většinové vlády přinejmenším zkomplikovalo.

"Andrej Babiš potřebuje sociální demokraty proto, aby získal důvěru, aby se mohl na půdě Evropské unie prezentovat jako premiér, který má legitimitu. V okamžiku, kdy vláda důvěru získá, nic nebude bránit tomu, aby Babiš fakticky vládl za tiché podpory Tomia Okamury a komunistů," řekl Sobotka a potvrdil, že ve stranickém referendu vstup do koalice s ANO nepodpoří.

Šestačtyřicetiletý Sobotka tvrdí, že neodešel kvůli tlaku vedení ČSSD a dalších spolustraníků, kteří vidí ve spojení s ANO šanci, jak zvýšit uvadající popularitu strany mezi voliči. Předseda Jan Hamáček otevřeně vyzýval sociální demokraty k vládnutí s ANO i přes zkušenost, kterou ČSSD zažívala s ANO poslední čtyři roky v Sobotkově vládě.

"Pokud zůstaneme v opozici, budeme stát velmi často proti vlastnímu volebnímu programu v podání hnutí ANO, protože ANO náš program vytunelovalo. Budeme v opozici s Kalouskem, Fialou, hodí nás s nimi do jednoho pytle. A takto chceme, aby se k nám voliči vrátili?" ptal se Hamáček delegátů sjezdu, na kterém už Sobotka nebyl.

Přestože se stáhl do ústraní, jeho hlas měl pořád zvuk. Reptající Sobotka se špičkám sociální demokracie hodil ze všeho nejméně. Zejména když vládnutí s ANO musí schválit v referendu členové strany, z nichž mnozí se Sobotkovými stanovisky souzní.

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš často zmiňoval svou nechuť vládnout s ČSSD s tím, že levicová strana není jednotná a minimálně na Sobotku není možné se spolehnout. "Uvidíme, jestli vedení ČSSD zajistí jednotu a jestli u nich bude fungovat stranická disciplína," tvrdil tento měsíc Babiš, který označoval Sobotku za podrazáka a zbabělce, který by měl poslanecký mandát složit.

Na Sobotku ale útočili i vlastní spolustraníci, také první místopředseda ČSSD Jiří Zimola jej nazval zbabělcem a hlavním viníkem volební prohry, který by proto neměl vedení vzkazovat přes média své kritické názory na spolupráci s ANO. "Čekám od něj stranickou disciplínu," vzkazoval Zimola Sobotkovi.

"Problém Sobotka" tak byl vyřešen − shodou okolností v týdnu, kdy vyjednávači ANO a ČSSD právě na dnešek ohlásili oznámení výsledků o vyjednávání hned třinácti expertních týmů. S výsledkem půjde předseda Hamáček na stranický sjezd 7. dubna. Tou dobou už se Sobotka bude věnovat naplno svému osobnímu životu, jak napsal v textu na sociálních sítích, kterým oznámil svoji rezignaci.

Když bude vzpomínat na roky ve straně, nepochybně si vybaví loňský březnový sjezd, kdy jej delegáti zvolili předsedou a dlouze mu tleskali. Ta doba je ale nenávratně pryč, podobně jako dřívější vítězství ČSSD ve volbách. "Politika je krutá disciplína bez ovací na rozloučenou. Časem zjistíme, že toho pro naši zemi Bohuslav Sobotka neudělal vůbec málo. Bylo mi ctí s ním spolupracovat," prohlásil včera Roman Sklenák, který Sobotku ve sněmovně nahradí. Čas také ukáže, zda Sobotka měl, či neměl pravdu, když varoval před spojenectvím s Babišem s podporou komunistů.