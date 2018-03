V úterý 17. listopadu 2015 bylo opravdu škaredě. Od rána pršelo, teplota jen o málo překonala nulu, nebe svírala hustá šedá deka. Do ulic Prahy přesto vyrazily tisíce lidí. Jednak aby si připomněli 26. výročí pádu komunistického režimu, jednak aby vyjádřili nesouhlas s politikou prezidenta Miloše Zemana. Ten byl v centru metropole také − na Albertově řečnil po boku antimuslimských xenofobů v čele s Martinem Konvičkou a jeho hnutím Islám tu nechceme. Pár set metrů od něj vystoupil i tehdejší sociálnědemokratický premiér Bohuslav Sobotka. A u Hlávkovy koleje pronesl jeden z nejlepších proslovů své kariéry, možná vůbec nejlepší.

Tvrdě se vymezil vůči politikům, kteří parazitují na migrační krizi, zdůraznil, že za demokracii se musí bojovat, jasně se vyslovil pro české členství v EU a NATO. "Jakýkoliv autoritářský režim, jakákoliv izolace naší země mimo EU by totiž byly proti bytostným zájmům našeho národa. Znamenaly by hospodářský i sociální úpadek a zcela jistě i demontáž dnešní svobody a občanských práv. Odmítám, abychom dvacet šest let po sametové revoluci ztratili odvahu být demokraty. Strach a panika nesmí ovládnout naši mysl a naše srdce," řekl tehdy.

Jestliže se v prvních dvou letech Sobotkova premiérování zdálo, že jeho vztah s prezidentem se postupně uklidnil a oba muži si dokonce začali tykat, po listopadových událostech byl s usmiřováním konec. A vlastně i se Sobotkovou kariérou − od tohoto okamžiku, který expremiér ještě podpořil k Zemanovi velmi kritickým rozhovorem pro HN, bylo zjevné, že na Hradě má znovu nelítostného soupeře, který udělá cokoliv, aby jej zničil. V kombinaci s čím dál rozpínavějším a marketingově schopnějším Andrejem Babišem po jednom boku a nespokojenou sociální demokracií po druhém vznikla směs, kterou nešlo ustát. Zvlášť když jste uzavřený, tajnůstkářský politik, který svou kariéru vybudoval zčásti nikoliv zvládáním ostrých soubojů, ale tím, že většinu problémů buď vyseděl, nebo nechal vyhnít.

Nudná jistota

Bohuslav Sobotka převzal sociální demokracii v těžké době − v létě 2010, kdy se zotavovala z drsného volebního probuzení. Strana do voleb šla s jasnou vidinou drtivé výhry a s nástupem Jiřího Paroubka do Strakovy akademie. Jenže jeho buldočí styl pohořel, ČSSD zvítězila jen těsně a premiérem se stal Petr Nečas z ODS. Osudy těchto někdejších premiérů mají společné body. Oba převzali svou partaj po velmi výrazném, dominantním lídrovi, ale nakonec ji − nejen svým přičiněním − dovedli na pokraj vypadnutí ze sněmovny. Oba opustili vysokou politiku sice v tichosti, ale s pocitem hlubokého zklamání a nevděku. Oba byli výbornými místopředsedy, ale do toho, aby se stali i výbornými předáky, jim zvláště na prahu 21. století, kdy stoupla poptávka po razantních lídrech, cosi chybělo.

"On byl velmi pracovitý a vládu dobře administroval, ale všechny jeho dobré vlastnosti byly neviditelné pro běžné lidi. Připomíná mi to povídku Oty Pavla, kde je mucholapka, z níž se mouchy nakazí a umřou někde v koutě. Jenže nikdo nevěděl, že to je výborná mucholapka, protože mouchy na ní nebyly nalepené, ale ležely někde zapadlé," popsal poměrně přesně Sobotkovo poslední vládní účinkování jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Lubomír Zaorálek. A dodal, že to, co ČSSD musí dělat a co v posledních letech opomněla, byl přímý kontakt s voliči: "Musíme vyrazit do hospod." Jestli byl v něčem Sobotka po celých 20 let, kdy se pohyboval ve vysoké politice, pořád nepřesvědčivý a jen málo autentický, bylo to právě tohle − mnohem lépe mu bylo na stranických schůzích než na náměstích. V tom se lišil od Andreje Babiše i Miloše Zemana, dvou mužů, kteří jeho politický pád hodně uspíšili a kteří se do nových politických poměrů lépe hodí.

Zároveň byl ale v době nástupu populismu, který v posledních letech postihl většinu západní hemisféry, určitou zárukou kontinuity zdejší humanistické tradice a odkazu Václava Havla. O tom svědčil jak jeho projev u Hlávkovy koleje, tak s blížícími se volbami z loňského října stále jasněji formulované proevropanství. Možná i proto se po tom, co včera oznámil odchod ze sněmovny, na jeho adresu snesla vesměs smířlivá a uctivá slova i od lidí, s nimiž se v minulosti shodoval jen málokdy. Třeba od Miroslava Kalouska z TOP 09 nebo volebního lídra STAN Jana Farského. "Vždy jsem však současně oceňoval jeho snahu o slušnou politiku, v níž jde o programový střet, a ne o osobní urážky. Přeji mu mnoho štěstí v nové etapě jeho života," napsal na Twitter předseda ODS Petr Fiala.

Záchrana bez šance

Sobotka nebyl bez poskvrny. Jeho renomé poškodily nejasnosti ohledně nákupu rodinného bytu za sedm milionů, sporná privatizace OKD, neprůhledné daňové pardony z doby, kdy byl ministrem financí, i rozhazovačná rozpočtová politika z téže doby, kdy země při ročním růstu HDP na úrovni šesti procent dokázala hospodařit se stamiliardovým schodkem.

ČSSD ale s výjimkou Miloše Zemana nikdy neměla úspěšnějšího politika − dokázal jako teprve třetí premiér po Zemanovi s Václavem Klausem vládnout celé čtyři roky. A během nich jím vedený kabinet splnil většinu volebních slibů sociálních demokratů. To, že se Česko nyní může pochlubit rekordně nízkou nezaměstnaností a rychlým růstem platů, je minimálně zčásti Sobotkova zásluha. Jen si to s ním, respektive s ČSSD málokdo spojí.

"Obsah politiky byl v pořádku. Prosadili jsme náš program, ať už šlo o růst mezd nebo důchodů, k tomu jsme donutili i našeho koaličního partnera. To byla politika, která cílila na obyčejné lidi. Ale marketing byl v rukách hnutí ANO. Sociální demokracie neprodala politiku, kterou dělala," říká dnes Sobotka, který zatím nechce říct, čím se bude po odchodu ze sněmovny živit. Nástup do mezinárodní politiky, třeba do Evropské komise po vzoru svého přítele Vladimíra Špidly, u něj ale nejspíš nepřichází v úvahu. Je velmi špatně jazykově vybaven, domluví se pouze na základní úrovni anglicky, takže při naprosté většině mezistátních jednání jej doprovázel tlumočník. Sám Sobotka lituje faktu, že se nikdy pořádně nenaučil žádný světový jazyk, ačkoliv dlouholetý pobyt v parlamentních lavicích mu k tomu skýtal dost příležitostí.

Legenda, kterou šíří přímo Sobotka, říká, že do ČSSD vstoupil v prosinci 1989 cestou na brněnské setkání příznivců sci-fi. A ze stejné oblasti příběhů by bylo, kdyby se právě jemu podařilo nejstarší českou stranu zachránit a zvrátit její propad. K něčemu takovému nikdy neměl předpoklady − ani charisma, ani originální vizi, o níž by dokázal přesvědčit masy. Svou roli, zvláště pak v posledních čtyřech letech, přesto sehrál důstojně.

Bohuslav Sobotka byl v nejvyšší politice přes 20 let, nikdy se z něj ale nestal suverénní, autentický řečník. Kresba: Pavel Beneš