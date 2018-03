Nová trasa metra

Z Náměstí Míru do Písnice

Nová trasa metra D má vést ze stanice Náměstí Míru a končit ve stanici Depo Písnice. Celkem bude mít trasa deset stanic. Dlouhá bude 10,6 kilometru. Letos město plánuje zahájit geologický průzkum. Pokud vše půjde podle plánu, podle primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové by podzemní stavba metra mohla odstartovat příští rok. Výkupy pozemků a zahájení práce společného podniku však začnou až po zahájení podzemních prací.

Nejprve z Pankráce

V první fázi začne město stavět trasu mezi Pankrácí a Písnicí. Jedná se o 7,9 kilometru dlouhý úsek s osmi stanicemi. Dopravní podnik očekává, že výstavba této části bude stát 39 miliard korun. Do nákladů je započítáno i 6,5 miliardy korun určených na výkupy pozemků a výstavbu nad výstupy z metra. Druhá etapa z Pankráce do stanice Náměstí Míru bude následovat po dokončení první fáze.

Problém s pozemky

Praze se dlouhodobě nedaří vykoupit pozemky nad některými budoucími stanicemi. Jejich majitelé buď požadují vyšší ceny, než může magistrát zaplatit, nebo chtějí, aby od nich město odkoupilo i parcely, které nepotřebuje. To si však nemůže dovolit. Problém má vyřešit vstup soukromého investora. Nejhorší situace je nad budoucí stanicí metra Depo Písnice a Písnice. Naopak nad stanicí Olbrachtova chybí podle zelených vykoupit zhruba jen 12 metrů čtverečních.

Déčkem až na Žižkov

Hlavní město zanese do stávajícího i nového územního plánu prodloužení linky metra D na Žižkov a dále do Vysočan. Včera o tom rozhodli zastupitelé. Prodloužení není součástí stávající stavby nové linky. V druhém směru by se linka mohla v budoucnu větvit a zajíždět ze zastávky Nové Dvory do Modřan.