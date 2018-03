Na začátku února se cena jedné akcie Facebooku vyšplhala nad 195 dolarů. Šlo o nejvyšší hodnotu v šestileté historii firmy na burze a zdálo se, že meta 200 dolarů brzy padne.

O necelé dva měsíce později ale vypadá nejbližší budoucnost Facebooku výrazně hůře. Největší so­ciální síť světa se potýká s nejhorším skandálem ve své historii, protože nezabránila zneužití dat z milionů uživatelských účtů Američanů a Britů. Jen za poslední týden se akcie firmy v reakci na kauzu propadly o více než 11 procent a tržní hodnota firmy klesla o 60 miliard dolarů, tedy pod půl bilionu dolarů.

Facebook se přitom o zneužití soukromí svých uživatelů dozvěděl už před třemi lety. Přesto ho nezastavil a až do minulého pátku, kdy o případu poprvé informovala média, o všem mlčel.

Trvalo pak ještě dalších pět dní, než se k případu, ve kterém jde mimo jiné o výsledek amerických prezidentských voleb, vyjádřil ředitel a spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. "Naší odpovědností je chránit vaše data. Pokud to nedovedeme, nezasloužíme si vám sloužit. Udělali jsme chyby," napsal na svůj facebookový profil. Zároveň řekl, že je pro regulaci reklamy na internetu, tak aby byla více transparentní. "Když se podíváte na to, jak silně je regulována reklama v televizi a tisku, není jasné, proč by na internetu měla být regulace mírnější," řekl televizi CNN.

Zuckerberg se kaje nejen proto, aby uklidnil uživatele a zmírnil propad akcií i tržní hodnoty firmy, ale také proto, že vůči Facebooku sílí tlak ze strany politiků. Vysvětlení a vyšetření celého případu požadují nejen Američané, ale přidali se také Britové a Evropský parlament.

Související Infografika ROSTOUCÍ BYZNYS FACEBOOKU

Šéf Facebooku kromě přiznání chyb zároveň představil plán na změnu fungování sociální sítě, která má zneužívání osobních dat v budoucnu předcházet. Součástí opatření je například omezení množství dat, jež budou o uživatelích získávat facebookové aplikace.

Jedna taková aplikace stojí i za nynějším skandálem. Ruský výzkumník moldavského původu z univerzity v Cambridgi Aleksandr Kogan ji vytvořil tak, aby se vydávala za osobnostní test, jenž je součástí akademického výzkumu. Ve skutečnosti ale prováděla volební analýzu, o čemž nikdo z 300 tisíc lidí, kteří si ji stáhli, nevěděl. Uživatelé nevěděli ani to, že vedle jejich osobních dat aplikace posbírala i všechny údaje z facebookových profilů jejich přátel. Kogan se díky tomu v roce 2013 dostal k údajům o facebookových účtech 50 mi­lionů Američanů. Až potud ale bylo vše v rámci tehdejších pravidel. Jejich porušení přišlo až poté, co Kogan data prodal britské datové firmě Cambridge Analytica. Ta je následně využila v Trumpově prezidentské kampani. Roli v celém případu sehrálo také pochybení samotné sociální sítě.

Firma se o tom, že Kogan předal data dál, dozvěděla už v roce 2015. Aplikaci z Facebooku sice odstranila a požádala výzkumníka i firmu Cambridge Analytica, aby neoprávněně získaná data vymazali, už si ale neověřila, zda se tak stalo.

Podle Zuckerberga se sociální síť už v roce 2014 začala bránit tomu, aby se tvůrci aplikací dostávali k účtům lidí, kteří si jejich produkty sami nestáhli. Opakování podobné kauzy tak nehrozí.

Podle Jiřího Vovsa, spoluzakladatele společnosti Socialbakers, která se zabývá analytikou sociálních sítí, znamená celý případ pro Facebook především ztrátu důvěry. "Miliardy lidí na Facebooku sdílejí fotografie, soukromé statusy, povídají si s kamarády. Důvěra je proto velmi důležitá a sociální síť teď bude muset udělat kroky, aby ji získala zpět," řekl Voves.

Současný skandál není pro Facebook prvním pochybením v oblasti ochrany údajů o uživatelích. Téměř před deseti lety sociální síť umožnila zadavatelům reklamy, aby se dostali ke všem kontaktům, které uživatelé na svých účtech ukládají. Ti o tom ovšem nebyli ze strany Facebooku informováni. Americká Federální obchodní komise tehdy firmu za pochybení potrestala podmínečně. Pokud by Facebook dál nedbal o bezpečnost uživatelských dat, měl zaplatit 16 tisíc dolarů za každého, jehož osobní data budou zneužita. V případě firmy Cambridge Analytica tak Facebooku hrozí celková pokuta až 800 miliard dolarů. To by mohlo firmu zničit, protože je to výrazně více, než je dnes její tržní hodnota.

Ani to by však nemusel být konec celého skandálu. Analytik Komerční banky Jiří Kostka upozorňuje na to, že kauza Facebooku vzbudila v úřadech zájem také o to, jak se o bezpečnost dat starají další sociální sítě. "Možná Facebook jen zažehl jiskru, která se nyní rozšíří dál," varuje Kostka.

Související Infografika ROSTOUCÍ BYZNYS FACEBOOKU

Novinky o sociálních sítích Nestíháte sledovat všechny novinky ze světa sociálních sítí? Dáme vám vždy Echo. Pravidelný pondělní přehled aktualit, trendů a zajímavostí nejen o Facebooku a Twitteru. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.