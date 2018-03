Veronika Kašáková se živí jako modelka a pomáhá dětem postavit se na vlastní nohy poté, co opustí dětské domovy. Sama má stejnou zkušenost a vzpomíná, že to nebylo jednoduché. "Dělala jsem chyby a začala jsem je řešit, až když byly zbytečně velké. Dlužila jsem 350 tisíc na sociálním a zdravotním pojištění, neplatila jsem pokuty, nezařídila jsem si trvalou adresu, takže penále rostlo," vzpominala Kašáková tento týden v Senátu, kde se konal na toto téma kulatý stůl. Podle ní se podobná situace týká mnoha dalších lidí, kteří vyšli z dětských domovů.

Ročně z nich v Česku vychází kolem tisícovky mladých, kteří se musí osamostatnit. Řadě z nich k tomu pomáhají projekty, jako je pobytová sociální služba Dům na půl cesty či přístup jednotlivých dětských domovů. Statistiky jsou ale znepokojující − ministerstvo vnitra například eviduje, že kolem 70 procent bezdomovců prošlo dětským domovem.

"Stát selhává při přechodu mladých lidí do praktického života. Bez možností, které mají děti z normálních rodin, jsou do života kolikrát vrženy bez pomoci. Zatímco probační služba dobře funguje například u lidí, kteří vyšli z vězení, zůstává otázkou, proč něco podobného nedokážeme zákonem upravit u dětí, které za své osudy nemohou," upozornil senátor Jiří Šesták, který setkání na půdě horní komory parlamentu inicioval. Také Kašáková vzpomíná na to, že její matka měla po odchodu z vězení daleko větší podporu než ona po odchodu z dětského domova.

Podobně to vidí i šéfka sdružení Mimo domov Klára Chábová. Podle ní chybí terénní pracovníci, kteří by děti provedli nejkrizovější situací, tedy prvními dvěma lety osamostatňování. Zároveň připomíná, že je potřeba posílit přípravu v samotných dětských domovech, jednorázové kurzy nestačí. "Velký problém vidíme i v tom, že děti opouštějí domov s řadou neřešených traumat a potom na to naráží při velkých životních zkouškách, jako je třeba hledání zaměstnání," popisuje. Dětem v ústavech podle ní chybí také psychoterapeutická péče. Vyplývá to i z průzkumu, který mezi nimi spolek udělal.

"Školy své psychology mají a tam mají děti relativně menší problémy než ty v dětském domově," podotýká Milan Opravil, ředitel dětského domova v Telči, který sám strávil dětství a dospívání v domově.

Naději na změnu situace teď nabízí novela zákona, který péči v dětských domovech upravuje. Ta právě vzniká na ministerstvu školství. Sobotkova vláda už loni v dubnu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ukotvuje využívat psychoterapeuty i v ústavech, kam spadají i dětské domovy. Novela zatím leží ve sněmovně.

V dubnu se v Praze uskuteční veletrh práce pro mladé z domovů. Problémem jejich uplatnění na trhu práce se zabývá i nový projekt Správný start. Podle šéfů domovů i neziskových organizací platí, že spíš než školení pomáhají dětem různé praxe a brigády.