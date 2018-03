Tento týden patří Facebooku. Na veřejnost se dostala informace o úniku dat z více než 50 milionů facebookových účtů. Za vším stojí společnost Cambridge Analytica, která v roce 2016 pracovala na prezidentské kampani pro Donalda Trumpa. Ta následně na tyto účty umísťovala cílenou reklamu na Trumpovu podporu.

Tímto způsobem mohlo dojít k ovlivnění výsledku amerických voleb, což jen přidává další dílek skládačky do obrázku o průběhu tohoto velmi zajímavého hlasování, které je doteď zastřeno pochybnostmi. Ale co Facebook? Jak mohl dopustit, aby se něco takového událo? Informační bezpečnost ve firmě nejspíš moc dobře nefunguje. Právě to je kámen úrazu, který ochromil kurz akcií, jež se od pondělí propadly o více než osm procent.

Ředitele Facebooku Marka Zuckerberga si mezitím pozvali k vysvětlení situace do Velké Británie, Evropského parlamentu a zájem o něj mají i americké vládní úřady. Zákonodárce bude zajímat mimo jiné také to, zda se něco podobného nemůže stát i jiným sociálním sítím. Facebook možná jen zažehl jiskru, která se nyní rozšíří dál. Zbývá jen doufat, že všechny případně postižené společnosti vzejdou z pomyslného popela s výrazně silnější ochranou klientských dat, tak aby se už nic podobného nemohlo opakovat.

