Generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) jmenovala správní rada dosavadního náměstka pro provozuschopnost dráhy Jiřího Svobodu. Nahradil Pavla Surého, který ke konci února rezignoval. Do konce září má nový šéf předložit plán na snížení celkového počtu vedoucích zaměstnanců SŽDC o tři procenta.

Svoboda byl po Surého rezignaci pověřen řízením podniku. "Na základě vysoké odbornosti a dlouhodobých kladných zkušeností s prací pana náměstka Svobody jsme se rozhodli pro jeho jmenování do funkce generálního ředitele SŽDC," uvedl předseda správní rady podniku Vladimír Novotný.

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) na začátku března uvedl, že nevidí jako smysluplné dělat výběrové řízení na nového generálního ředitele SŽDC, a doporučil, ať podnik řídí právě Svoboda.

Svoboda by se podle svých slov chtěl více zaměřit na regionální tratě, nádražní budovy nebo revize IT systémů. "To jsou témata, ze kterých budou vycházet i mé první kroky," uvedl při jmenování.

SŽDC vznikla oddělením od Českých drah v roce 2003. Dnes pro ni pracuje asi 17 tisíc lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah. Ročně proinvestuje miliardy korun, například v roce 2016 to bylo přes 20 miliard korun, o rok dříve díky dočerpávání evropských dotací dokonce rekordních 31,4 miliardy.

Surý byl generálním ředitelem SŽDC od května 2014. Na funkci rezignoval ke konci února. Podle tiskové zprávy ho k tomu vedly osobní důvody. Surý se poté stal šéfem oblastního podniku SŽDC v Plzni.

Osmačtyřicetiletý Svoboda zasvětil železnici celou svou kariéru. Už po maturitě na střední průmyslové škole v České Třebové v roce 1988 nastoupil k tehdejším ČSD jako výpravčí. Do ústředí Českých drah nastoupil v roce 2006, kdy se stal ředitelem kanceláře ekonomického náměstka generálního ředitele ČD a následně i SŽDC. V listopadu 2011 se stal na SŽDC ředitelem odboru nákupu a veřejných zakázek. V červenci 2016 byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy.

