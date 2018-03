V sobotu večer západoaustralského času vzlétne Boering 787-9 Dreamliner australské společnosti Qantas z města Perth. A po sedmnácti hodinách a třiceti minutách letu by měl přistát na londýnském Heathrow. Půjde o první podobné spojení těchto dvou kontinentů bez dosud nutného mezipřistání.

Trend je jasný − aerolinky chtějí létat dál a rychleji. Když se před sedmdesáti lety začala letecká linka z Velké Británie do Austrálie obsluhovat, cesta trvala čtyři dny. Doplnit palivo bylo třeba v Římě, v Tripolisu, Káhiře, Karáčí, Kalkatě a Singapuru. Právě Singapur se při letech ze starého kontinentu k protinožcům stal v poslední době nejčastěji využívaným přestupovým místem, byť stále populárnější se stává třeba Čína.

Nynější nonstop let Qantasu, který bude kvůli směru proudění větru na trase z Londýna do Perthu dokonce ještě o půlhodinu kratší než první cesta této linky opačným směrem, ušetří nejen čas nutný pro přestup. Odpadne také klesání a stoupání při přistávání a vzletu z místa mezipřistání. Oproti nejrychlejším letům s přestupem tak nová linka Qantasu ušetří celkem tři hodiny.

14 498 kilometrů je vzdálenost mezi Perthem a Londýnem. Nepůjde ale o nejdelší komerčně provozovanou trasu velkého dopravního letounu, primát drží Qatar Airways na trase Dauhá–Auckland, která je o 37 kilometrů delší. 16 h 45 min trvá let z Londýna do Perthu, opačný směr je vypočítán na 17 hodin a 20 minut.

"Na tak dlouhém letu musejí mít cestující patřičný komfort, kabina je speciálně upravena, například je zásobena vyšším tlakem vzduchu, než je běžné u jiných letů," říká šéf Qantasu Alan Joyce. Aby se tak dlouhý let zvládnul, kapacita "prodlouženého" Dreamlineru bude snížena ze skoro tří set na 236 sedadel.

Cena zpáteční letenky se různí podle kategorie a termínu. Je možné se vejít pod 1000 liber, tedy pod 30 tisíc korun. To je každopádně zhruba dvojnásobek oproti nejlevnějším letenkám na trhu. Qantas upozorňuje také na to, že pro tuto linku sestavil speciální menu, které má pomáhat hydrataci pasažérů. Servírovat se tak budou spíš okurky než chilli.

Cesta dlouhá téměř 14 500 kilometrů není ovšem aktuálně nejdelší provozovanou trasou dopravním letounem. Primát od loňska drží a těsně si jej udrží (o 37 kilometrů) Qatar Airways na cestě z Dauhá do novozélandského Aucklandu. Nemusí to ale dlouho trvat. Singapore Airlines plánují brzy spustit provoz na lince Singapur − New York, což je 15 340 kilometrů. V roce 2013 přitom tento svůj už dříve narýsovaný plán pozastavily kvůli očekávaným vysokým palivovým nákladům.

Nynějšímu boomu dlouhých letů jednoznačně pomáhá momentálně levná ropa a výhled na to, že ceny pohonných hmot by růst neměly. Ekonomičnosti provozu nahrává také to, že nové modely letadel jsou výrazně lehčí než jejich předchůdci. Využívají překotného vývoje v oblasti kompozitních materiálů, které nahrazují kovy.

Po období, kdy příliš inovací v leteckém průmyslu do komerčního létání neprostoupilo, se teď mluví i o dalších zajímavých tématech včetně třeba renesance nadzvukového létání.

Co se dlouhých letů bez mezipřistání týče, může se toho brzy udát mnoho. Qantas i některé další aerolinky poptávají po výrobcích letadel Boeing a Airbus nové stroje, případně nové konfigurace těch stávajících, které by umožnily ještě delší lety. Londýn−Sydney, Londýn−Auckland například. Skloňuje se rovněž přímé propojení Evropy s Havají.

Dva největší výrobci letadel světa pak předpokládají, že požadavkům aerolinek v tomto směru budou umět brzy vyhovět. Airbus aktuálně testuje model A350-900 s označením Ultra Long Range. Větší efektivitu provozu má zajistit například lepší aerodynamika trupu. Boeing pak pro tyto účely pracuje na novém modelu 777-8 s očekávaným termínem uvedení do provozu v roce 2022. Dosud jsou pro dlouhé lety nejčastěji využívanými modely Boeing 787 Dreamliner nebo Airbus A380.

Související