Americký prezident Donald Trump včera podnikl svůj první přímý obchodní útok na Čínu, když podepsal výnos o uvalení sankčních cel na dovoz četného zboží z této země − počítačů, chytrých telefonů, ale i nábytku, oděvů a obuvi.

Konkrétní seznam má připravit ministerstvo obchodu. Ministerstvu financí prezident uložil, aby promyslelo opatření, jež by omezila investiční aktivity čínských firem v USA.

Sankce, jejichž finanční dopad se odhaduje na 50−60 miliard dolarů, by měly vstoupit v platnost během patnácti dnů. Uvedená suma podle Bílého domu odpovídá finanční újmě, kterou Čína v posledních letech způsobila americkým společnostem tím, že jim "loupila" jejich technologie a duševní vlastnictví.

50 miliard dolarů je minimální hodnota čínského dovozu do USA, na který se mají vztahovat vyšší cla a další restrikce.

Trumpova ohlášená opatření však nejsou podle agentury Bloomberg "vtesána do kamene". V následujících dnech o nich budou ještě diskutovat američtí průmyslníci a další podnikatelé.

Četné americké společnosti, například maloobchodní řetězec Walmart a jeho konkurent Amazon, už dříve varovaly, že obchodní sankce vůči Číně mohou zdražit Američanům nákupy a negativně ovlivnit také akciové burzy.

Peking se nechal slyšet, že je proti jakýmkoliv jednostranným ochranářským opatřením, ale že bude nucen přijmout nezbytná opatření na ochranu svých zájmů. "Obchodní válku nechceme, ale uhýbat před ní také nebudeme," prohlašuje Wej Ťien-kuo, bývalý náměstek ministra obchodu, který nyní působí v jednom z vládních ústavů pro hospodářský výzkum.

Čína má podle něj dost nástrojů k tomu, aby USA účinně čelila. Na prvním místě jsou to restrikce na dovoz potravin a agrárních produktů z USA, jež by postihly v prvé řadě americké pěstitele sóji. Čína loni dovezla z USA potraviny a zemědělské produkty za 19,6 miliardy dolarů, z toho sóju za 12,4 miliardy dolarů. Sankce týkající se této komodity, velice důležité pro potravinářství i výrobu krmných směsí, by nejvíce pocítili farmáři ve státě Iowa, který v roce 2016 volil Donalda Trumpa.

Terčem odvetných opatření Pekingu by se mohl stát rovněž Boeing, jehož stroje mají v leteckém parku čínských aerolinek největší podíl. Ve své poslední dlouhodobé předpovědi firma uvedla, že čínští zákazníci by si mohli do roku 2036 objednat přes sedm tisíc jejích letadel v celkové hodnotě 1,1 bilionu dolarů. V případě čínských protiopatření na to může zapomenout. Koncern Commercial Aircraft Corp of China pracuje na prvním čínském dopravním letadle C919. Jeho první dálkový zkušební let se uskutečnil koncem loňského září a s jeho nasazením do běžného provozu se počítá v roce 2021.

