Skoro 22 let ve vysoké politice je víc než dost, teď chci v životě přehodit výhybku, vzkazuje Bohuslav Sobotka. Na rozmyšlenou, kterou cestou se vydá, si dal celý zbytek roku. Bývalý premiér a předseda ČSSD ale v rozhovoru s HN připouští, že se od politiky nedokáže úplně odtrhnout. Zůstane řadovým členem sociální demokracie a bude přemlouvat kolegy, aby v chystaném stranickém referendu hlasovali proti vstupu do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše. Aktivní chce být i jako občan, prohlašuje, že by mohl podpořit nějaký spolek. Mluví také o peticích nebo účasti na demonstracích.

HN: Oznámil jste odchod z vysoké politiky, složení poslaneckého mandátu. Ulevilo se vám?

Nevím, jestli se mi ulevilo zrovna dneska. Možná se mi ulevilo tak nějak postupně v uplynulých týdnech, kdy jsem hodně přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl k tomuhle řešení. Není to nic, co by přišlo jako blesk z čistého nebe, ale věc, o které jsem uvažoval už několik měsíců. Je to především moje osobní rozhodnutí, politické důvody jsou na druhém, možná na třetím místě.

HN: Dal jste si poměrně dlouhé období na rozmyšlenou co dál. Až do konce roku. Chcete číst, věnovat se rodině, přátelům. Co budete ještě dělat a z čeho budete žít?

Mám před sebou několik možností, kudy se v životě a profesně vydat. Chci o té cestě přemýšlet v klidu, proto jsem si dal takový termín. Je to něco, na co jsem se i docela těšil. Budu se věnovat dětem. Mám dva syny, kteří určitě moji pozornost a péči budou potřebovat. Budu se intenzivně věnovat studiu angličtiny. Budu trochu cestovat, odpočívat, rád bych si přečetl knížky, na které jsem v minulých letech neměl čas, podívám se na filmy. V příštích měsících budu na volné noze. V uplynulých letech jsem byl v poměrně vysokých ústavních funkcích, měl jsem slušný příjem, mám určité úspory. V tuto chvíli nejsem pod nějakým bezprostředním existenčním tlakem.

Bohuslav Sobotka (46) ◼ Rodák z Telnice u Brna patřil do nejmladší generace sociálních demokratů, kteří se po vzestupu ČSSD rychle dostali do vysokých funkcí. Poslancem se stal už ve čtyřiadvaceti letech, rok po absolvování právnické fakulty. Ve třiceti nastoupil do funkce ministra financí. ◼ Do loňska byl předsedou sociální demokracie, v letech 2014–2017 vedl jako premiér koaliční vládu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. ◼ Mezi jeho záliby patří historie, četba sci-fi nebo cestování. S manželkou Olgou má dva syny. Loni v červnu manželé oznámili, že budou žít odděleně.

HN: Budete poskytovat právní nebo politické konzultace?

Nechci teď říkat nějaké konkrétní kroky nebo konkrétní rozhodnutí. Cestu si vyberu na konci letošního roku, možná na začátku příštího roku. Určitě se nějak budu muset živit, ty úspory nejsou zas tak vysoké, ale myslím, že několik měsíců, abych vše dobře promyslel, zvážil, budu určitě potřebovat.

HN: Cítil jste od kolegů ze sociální demokracie tlak, abyste udělal tento krok?

Necítil, když pominu nějaké rozhovory v novinách, žádné takové tlaky nebyly. Nevedl jsem žádné rozhovory s vedením strany na toto téma. Samozřejmě jsem informoval předsedu, že taková možnost existuje, že o ní přemýšlím. Můj odchod z Poslanecké sněmovny není součástí žádné politické dohody, žádného politického obchodu. To chci jasně říci, protože už jsem slyšel různé divoké spekulace, kam všude mám zamířit v rámci nějaké dohody. Nic takového není.

Sobotka v politice 1989 ◼ Do ČSSD vstoupil už v revolučním roce ještě jako student gymnázia. Patřil mezi zakládající členy mládežnické organizace strany. 7krát ◼ Sedmkrát po sobě lidé Sobotku zvolili do Poslanecké sněmovny, poprvé v roce 1996, naposledy loni v říjnu. V dolní komoře parlamentu tak působil téměř 22 let. 6 let ◼ Více než šest let vedl ČSSD jako předseda. V roce 2013 s ním strana zvítězila ve volbách, 20 procent hlasů a jen malý náskok před druhým hnutím ANO jej ale málem stál funkci. Z té odešel loni. 4 roky ◼ Necelé čtyři roky byl předsedou koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Ve funkci vydržel celé funkční období, což se před ním naposledy podařilo Miloši Zemanovi (1998–2002).

◼ V roce 2013 byl Sobotka předsedou strany, v roce 2017 premiérem a krátce před volbami se vedení strany vzdal.

HN: V prohlášení jste uvedl, že chcete zůstat aktivním občanem. Co si pod tím mám představit?

O politiku jsem se vždycky zajímal. Kdybych řekl, že se o ni zajímat nebudu, tak by mi to z lidí, kteří mě znají, určitě nikdo nevěřil. Lhal bych sám sobě do kapsy a to dělat určitě nechci. I když odcházím z celostátní politiky, zůstanu řadovým členem sociální demokracie a budu se určitě zajímat, co se v zemi děje. Aktivní občan třeba přijde demonstrovat, když se mu něco nelíbí, třeba podepíše petice, když chce, aby se něco změnilo nebo prosadilo. Možná podpořím nějaké spolky. Podle mého názoru by se veřejnost měla v řadě aspektů probudit, protože vývoj, který jsme zaznamenali v uplynulých měsících, podle mého názoru není pozitivní. Když se rozhlédnu po Poslanecké sněmovně a podívám se, jak silný vliv dnes mají extrémní politické strany, tak to určitě není dobře. Jednou z platforem, kde se s tím dá něco dělat, je občanská společnost.

HN: Nebude vám vysoká politika chybět? S celou tou atmosférou jednání, kanceláří, limuzín a servisu okolo?

Já jsem si toho světa užil dost. Když se podíváte na českou politickou scénu, nevím, jestli je tady někdo, kdo tady má takovou legislativní a současně exekutivní zkušenost jako já. A 22 let už je opravdu dlouho. Na podzim mi bude 47 let a myslím si, že pokud chci ve svém životě něco změnit z profesního hlediska a nedělat jenom politiku, tak mám jednu z posledních reálných možností. Takže ji chci využít.

HN: Nebudete se angažovat na komunální úrovni? Spekulovalo se, že se budete ucházet o post starosty ve Vyškově.

Ono se spekulovalo o různých věcech. Ve Vyškově jsem slyšel, že budu ředitelem tamní nemocnice, pak jsem měl být starostou. Nechystám se kandidovat v komunálních volbách. Interpretovalo by se to tak, že se chci zase vracet do politiky.

HN: Sociální demokracie utrpěla v posledních volbách drtivou porážku. Hodně lidí to dávalo za vinu také vám. Nepřemýšlel jste nad tím, jestli jste se v klíčových otázkách rozhodl správně? Třeba už dávno − kdybyste s dalšími kolegy z ČSSD podpořili Miloše Zemana v prezidentské volbě už v roce 2003, neodpadl by dnes straně jeden velký problém?

Nemyslím si, že by ten problém odpadl. Možná by byl ještě horší. Vedl jsem sociální demokracii řadu let v opozici, v roce 2013 jsem vyhrál volby a sestavil jsem vládu, která čtyři roky velmi dobře fungovala. Prosadili jsme sociálnědemokratický program, nedělali jsme nějaké dramatické kompromisy. Na druhou stranu to nestačilo na to, aby sociální demokracie posílila. Sociální demokracii postihlo totéž, co ostatní tradiční politické strany. Nestihla se, nebo nechtěla, nebo nemohla přizpůsobit tomu, jak se proměnila česká veřejnost. A to prostředí se hrozně proměnilo.

Říkám to proto, že řadu věcí v politice pamatuji. Byly doby, když politik řekl lež, tak to znamenalo jeho odchod. Dnes přestává být důležité, jestli říkáte pravdu, nebo lež. Když dříve politik během dne třikrát změnil názor, tak si z něj všichni dělali legraci. Dnes přestává vadit, že na nic nemáte pevný názor, že jenom surfujete na vlně veřejného mínění. Máme úplně jinou strukturu vlastnictví médií, máme tu silné propojení mezi politikou, byznysem a médii v osobě Andreje Babiše.

HN: Mnoho bývalých voličů ČSSD přešlo právě k Babišovu hnutí ANO. Kde se stala chyba? Neztratili jste kontakt s obyčejným člověkem?

Obsah politiky byl v pořádku. Prosadili jsme náš program, ať už šlo o růst mezd nebo důchodů, k tomu jsme donutili i našeho koaličního partnera. To byla politika, která cílila na obyčejné lidi. Ale marketing byl v rukách hnutí ANO. Sociální demokracie neprodala politiku, kterou dělala.

HN: Jste proti tomu, aby ČSSD vytvořila koalici s hnutím ANO. Budete se snažit působit, aby vaši kolegové hlasovali ve stranickém referendu jako vy?

Určitě, ale ty možnosti mého působení v rámci strany jsou limitovány tím, že budu jenom řadovým členem. Myslím si, že v sociální demokracii je velmi silný názor, že bychom do vlády vstupovat neměli. Jestli bude většinový, nebo ne, to se ukáže až v hlasování.

HN: Za angažmá ve vysoké politice jste zaplatil poměrně vysokou daň, to je rozpad manželství. Nebyl jste jako premiér první…

Nechci se pouštět do této oblasti, rodina je pro mě důležitá, záleží mi na dětech a nechci ventilovat témata, která považuji spíše za privátní. Nedělal jsem to ani v minulosti. Svoji ženu a děti jsem netahal do žádných kampaní, abych uhájil jejich elementární právo na soukromí.

