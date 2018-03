Dva klíčové spojence, Spojené státy a Evropskou unii, dělily jen hodiny od vypuknutí obchodní války. Evropané si ale nakonec mohli oddechnout − Američané jim na poslední chvíli udělili výjimku a cla na ocel a hliník tak na jejich firmy neuvalí. Konfrontaci se tak podařilo doslova na poslední chvíli zabránit. Přesto ale není vyloučené, že se hrozba obchodní války mezi USA a EU dříve či později vrátí.

Americký prezident Donald Trump tento měsíc rozhodl o zavedení 25procentních cel na dovoz oceli a 10procentních cel na import hliníku. Zdůvodnil to ochranou amerických bezpečnostních zájmů, především před dovozy z Číny. Jenže Čína do USA už téměř žádnou ocel nedodává. Americká ochranářská opatření by tak dopadla hlavně na Kanadu, Mexiko, země EU nebo Jižní Koreu. Což jsou všechno blízcí američtí spojenci.

"Americká argumentace bezpečnostními zájmy je zvrhlá," tvrdí proto mimo záznam vysoce postavený diplomat. Podle něj "kdybychom zrovna teď nezažívali růst, ale ekonomika klesala, máme oheň na střeše a mohlo by to způsobit velkou depresi". Světová hospodářská krize se začátkem třicátých let silně vyostřila poté, co na sebe státy uvalily cla a vyvolaly tak obchodní válku.

Američané Kanadě a Mexiku rychle přiznali výjimku z cel. Evropská unie si ale tímto ústupkem do poslední chvíle nemohla být jistá. Výjimku se snažila ve Washingtonu vyjednat eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Stoprocentní ujištění nedostala.

Udělení výjimky tak oznámil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer až v době, kdy už na summitu v Bruselu jednali lídři členských zemí EU. Pokud by od Washingtonu výjimku nedostali, byli připraveni podpořit protiopatření, která vypracovala Evropská komise. Unie by tak zavedla odvetná cla na celou řadu vybraných amerických výrobků, například na motocykly Harley-Davidson, bourbon z Kentucky nebo džíny.

Česko takový postup podpořilo. "Je špatně, aby v tom byla i Evropa," řekl o amerických hrozbách premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ostatním lídrům zemí EU se na summitu podle zdrojů HN chystal říct, že "Spojené státy svými aktivitami ohrožují celý systém pravidel globálního obchodu". Podobně americké kroky odsoudil například i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Státní tajemník pro EU Aleš Chmelař pro HN dodal, že Česko plně podporuje názor Bruselu, podle něhož by případná evropská odveta byla plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

Přestože Evropané nakonec na výjimku z cel dosáhli, není jisté, jestli je to natrvalo. Americký ministr obchodu Wilbur Ross po jednáních s eurokomisařkou Malmströmovou prohlásil: "Dohodli jsme se, že okamžitě zahájíme diskuse o problémech, které nás společně zajímají." To nejspíš znamená, že Američané budou požadovat, aby Evropané podnikli kroky, kterými by snížili svůj obchodní přebytek s USA. Ten za rok 2016 dosahoval 100 miliard dolarů, tedy přes dva biliony korun.

Prezident Trump tak opakovaně pohrozil třeba uvalením vysokých cel na dovoz německých aut. Evropané namítají, že obchodní přebytek je přirozeným výsledkem obchodní výměny − Američané mají zájem o evropské zboží.

Případná americká cla na ocel by dopadla i na české výrobce. Ti do USA loni vyvezli ocelářské výrobky za 200 milionů dolarů, což je přes čtyři miliardy korun. České firmy, stejně jako další podniky v EU, by mohla rovněž poškodit ocel ze zemí, na které se budou vztahovat americká cla. Tato ocel by pak mohla začít proudit místo do USA do Evropy. Proti tomuto nebezpečí se chtějí země EU bránit zvýšením celních tarifů na zboží, které by se k nim případně z USA přelilo.