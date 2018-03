Alternativní medicína

Čínské léčitelství

◼ Postupy tradiční medicíny se na Dálném východě využívají už tisíce let. Patří mezi ně akupunktura, masáže, cvičení či podávání bylinek.

◼ Na čínské léčitele se často obracejí lidé s chronickými obtížemi, jako jsou bolesti hlavy a zad či kožní onemocnění.

◼ Věda ale účinky tradiční čínské medicíny, nad rámec placebo efektu, neprokázala.

◼ Tradiční léčitelské postupy má i Indie, nazývají se ájurvéda.

Homeopatie

◼ Tento nevědecký léčebný postup vychází z toho, že by se podobné mělo léčit podobným.

◼ Homeopati do těla pacienta vpravují vysoce zředěný roztok látky, která by ve větším množství vyvolala příznaky léčené choroby. V malém množství podle homeopatů naopak léčí. Roztok je ale tak zředěný, že neobsahuje ani jednu molekulu účinné látky.

◼ Podle lékařů a vědců tak homeopatika fungují na základě placebo efektu, kdy se pacientovi uleví už jenom na základě toho, že věří v jejich účinnost.