Spojení elegantního severského designu a kvalitního zvuku dává už desetiletí lidem důvod utrácet spoustu peněz. Značka Bang & Olufsen má výbornou pověst. A jistě ji nepokazí ani inovovaná sluchátka B&O Beoplay H9i, která se řadí do luxusního segmentu značky.

Beoplay H9i kombinují precizní řemeslné zpracování s moderními technologiemi − dotykovým ovládáním a hlavně s rušením okolního hluku. Možnost vypnout hlasité kolegy, drnčení vlaku nebo hučení motorů postaršího jumbo jetu nasazením sluchátek je fantastická bez ohledu na značku a provedení. V případě značky Bang & Olufsen ovšem nelze o kvalitě provedení pochybovat.

Vítaná zlepšení konstrukce

Osvědčená konstrukce, která kombinuje hliník, pevný plast a jemnou jehněčí kůži, je zpracována bezchybně. Poměrně velké náušníky obklopují celé uši a díky kvalitnímu polstrování příjemně sedí na hlavě. V kombinaci s brýlemi mohou po hodině či dvou začít trochu tlačit, ale stačí je trochu posunout a vše je zase v pořádku. O kvalitě designu svědčí i to, že se u inovované verze prakticky nezměnil, nebylo to potřeba.

Bude se líbit ◼ Kvalitní zvuk ◼ Výborný design ◼ Chytré funkce

Jedinou vítanou úpravou je změna napájecího konektoru. Novinka má moderní konektor USB Type-C. Naopak audiokonektor s průměrem 3,5 mm zůstal. Sluchátka používaná primárně v bezdrátovém režimu tak lze používat i s vybitou baterií. A i nadále lze akumulátor uložený v levé mušli vyměnit, což prodlužuje životnost sluchátek, respektive zjednodušuje a zlevňuje výměnu baterie proti konkurenci s baterií uloženou napevno. Vylepšená sluchátka navíc slibují také delší výdrž, až 18 hodin místo 14 u předešlého modelu. Praktické zkušenosti dlouhověkost baterie potvrzují.

Chytřejší a dospělejší zvuk

Hlavní novinky se skrývají uvnitř zařízení. Nejvýraznější změnou je přidání senzorů, které přeruší přehrávání, když uživatel sundá sluchátka z hlavy, a opět ho spustí po nasazení zpět. Stejný koncept si oblíbili také uživatelé sluchátek Apple AirPods a je snadné pochopit proč. Je to malý kousek magie, který spolehlivě funguje a výrazně přidává na pohodlí.

Může vadit ◼ Vyšší cena ◼ Bose a Sony lépe odstraňují okolní hluk

Ještě příjemnější změnou prošly samotné měniče s průměrem 40 milimetrů. Původní verzi sluchátek jsme vyčítali přílišný důraz na basovou složku. Novinka zní výrazně lépe, vyrovnaněji. Basy pořád umí zahrát důrazně, ale hluboké tóny jsou pevnější a hlavně nepřehlušují ostatní složky zvuku. Výborná prostorovost zvuku navíc zůstala, takže se Beoplay H9i rázem dostávají zvukově na úroveň svých nejlepších konkurentů.

Zatímco vylepšení, zejména v oblasti zvuku, jsou výrazná a zaslouží si pochvalu, některé méně povedené prvky původního modelu zůstaly. Ovládání s pomocí dotykového panelu na pravé mušli sluchátek je stále zbytečně komplikované − kreslení spirály s cílem upravit hlasitost je nepraktické, ale funguje alespoň spolehlivěji než dříve. Na stejné úrovni zůstala také kvalita rušení okolního hluku. Je dostatečná i na zkrocení turbovrtulového letadla, ale při aktivaci této funkce se ve zvuku projevuje trocha zbytečného šumu.

Bose QuietComfort a Sony WH1000XM2 jsou na tom přece jen o trochu lépe, a navíc jsou o tři tisíce korun levnější. U B&O za asi 13 tisíc korun se připlácí za design. To ale není špatně, Beoplay H9i vypadají mnohem lépe než konkurence, jsou to jedny z nejhezčích sluchátek vůbec a to nějakou váhu má.