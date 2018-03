Nejúspěšnější hru na světě si jen prostřednictvím operačního systému Android stáhla miliarda uživatelů. Subway Surfers dánského studia Kiloo je na trhu šest let a každý den si ji na svém telefonu pustí 23 milionů lidí. To je desetkrát více, než kolik lidí denně hraje na PC největší aktuální hit, 3D střílečku PlayerUnknown's Battlegrounds.

Mobilní hry s desítkami milionů aktivních uživatelů jsou poměrně běžné a řada z nich má za dobu existence stovky milionů stažení. Mezi ty nejúspěšnější patří vedle Subway Surfers také Candy Crush, Angry Birds či Clash of Clans a Fruit Ninja, které si popularitu udržují řadu let. Jsou tituly, které získají miliony hráčů během jediného dne.

Hra Shadowgun Legends brněnského studia Madfinger Games vyšla tento čtvrtek. Už týden předtím ale získala milion a půl registrovaných hráčů. Pokémon Go získala skoro milion uživatelů za jediný den jen v USA, jinde nebyla dostupná. A Super Mario Run, první mobilní hru od Nintenda, si během prvních 24 hodin stáhly dokonce tři miliony uživatelů.

Top 10 her hraných v Česku podle výnosu Finančně nejúspěšnější hry stahované českými uživateli s Androidem ◼ Clash Royale ◼ Gods and Glory ◼ Český poker ◼ Lords Mobile ◼ Gardenscapes ◼ Final Fantasy XV ◼ Castle Clash ◼ World of Tanks Blitz ◼ Idle Heroes ◼ Star Wars: Galaxy of Heroes Zdroj: Google Play

Zástupy hráčů, kteří zkoušejí nové tituly, nejsou tolik překvapivé. Za stažení nové hry na mobilních telefonech totiž zájemci většinou nemusí nic platit. Kvůli velké konkurenci se ve světě mobilních her prosadily takzvané free to play tituly. Jsou to hry dostupné zdarma, ve kterých hráči mohou utrácet až za doplňkové služby. Tento přístup funguje.

Už v roce 2011, čtyři roky po zahájení prodeje iPhonu, vydělali tvůrci bezplatných her pro telefony od Applu více peněz než autoři her, za které se platilo předem. Přestože u titulů "zdarma" platí za různé výhody jen málo z těch, kteří si hru stáhnou, ve výsledku vývojáři vydělají více. Malé procento "velryb", jak se v herním průmyslu označují hodně utrácející hráči, dokáže za virtuální předměty v hrách vydat i desetitisíce korun. Také díky tomu se hry na celkovém obratu z mobilních aplikací podílejí 80 procenty, navzdory tomu, že na celkovém počtu stažení mají pouze 35 procent.

Předem placené tituly tak z mobilních telefonů téměř vymizely a ty zbývající často jen paběrkují. Například mobilní verze hitu Minecraft, která stojí necelých 200 korun, je na Google Play mezi nejlépe vydělávajícími hrami až na 92. pozici.

Gambleři místo hráčů

Placení za virtuální předměty v bezplatných hrách je možné pojmout různými způsoby, které více či méně ovlivňují hráčský požitek. Subway Surfers je sice první titul, který na Androidu dosáhl miliardy stažení (unikátních uživatelů), ale zdaleka nepatří mezi nejlépe vydělávající hry. Dílo dánských vývojářů netlačí hráče tolik k tomu, aby utráceli. Hra obsahuje možnost koupit si jednorázové výhody, jako je násobič skóre, ale hra je svým jednoduchým způsobem zábavná bez ohledu na to, zda hráč utratí peníze.

Finančně nejúspěšnější hry posledního roku sázejí na zcela jiný přístup − na lidskou soutěživost v přímém on-line klání a na gamblerské dispozice hráčů. V žebříčku her, které v loňském roce vydělaly nejvíce peněz v App Storu od Applu i na Google Play, na nejvyšších místech dominují nové hry zaměřené na on-line hraní. Společnou mají ještě jednu vlastnost − původ v Asii, kde koncept free to play her vznikl a s postupem času jej tamní herní vydavatelé dotáhli k velké efektivitě. Jde například o zobrazování nabídky nákupu vylepšení v případě smrti nebo neúspěchu herní postavy nebo o "sběratelský princip" označovaný jako gacha. V něm hráči místo konkrétních předmětů, které potřebují pro zkompletování své sbírky, za své reálné peníze získávají pouze "truhly" s náhodnou kořistí. Aby hráč získal to, co chce, musí utrácet a doufat.

Metody ověřené v Asii se prosazují i mezi západními výrobci her. Princip gacha inspiroval například mobilní hru Star Wars: Galaxy of Heroes, ve které by hráči museli utratit desítky tisíc korun, aby získali všechny populární postavy z filmové série. Patří mezi nejvýdělečnější, v USA je na pátém místě v žebříčku podle tržeb, v ČR je aktuálně desátá.

Utrpení místo zábavy

Nutkavé pokoušení štěstěny při nákupech virtuálních předmětů je jen jedním ze způsobů, kterými se při hrách zdarma nutí hráči utrácet. Podobně efektivní je i způsob, který tvoří základ hry Candy Crush Saga a jejích napodobenin. Tyto hry vyvolávají dojem, že úspěch závisí na schopnostech hráče. V tomto případě na schopnosti rychle a správně zanalyzovat rozestavění herních kamenů a jejich správné spojování. To je ale klam. Úspěch závisí na štěstí.

Do hry přibývají nové kameny, a pokud nespadnou ve správné sekvenci, sebedokonalejší hráčský výkon nepomůže. Po několika neúspěšných pokusech ale hra končí − další pokus může následovat až po uplynutí časového limitu… nebo po zaplacení. Jde o stejný princip, jaký používají mobilní "hry" simulující výherní automaty nebo ruletu − zdarma umožňují párkrát si zatočit. Na další pokusy je nutné počkat nebo zaplatit reálné peníze − bez naděje na reálnou výhru. V první dvacítce nejvíce vydělávajících her na Androidu i iOS jsou hned tři virtuální kasina.

V řadě bezplatných her vývojáři situaci komplikují zaváděním různých typů měn, které pomáhají maskovat cenu virtuálních předmětů a zároveň obcházet regulaci on-line loterií. Část virtuálních peněz lze získat hraním, ideálně pravidelným, část je ale k dispozici pouze za skutečné peníze nebo jako speciální odměna za sledování reklamy, propojení hry s Facebookem nebo vyzvání přátel ke stažení. Cílem tvůrců her není jen to, aby se hráči bavili, ale aby se ke hře vraceli ideálně každý den a utráceli.

Nejúspěšnější na světě: Hru Subway Surfers si jen přes Android stáhla miliarda uživatelů. Foto: Shutterstock