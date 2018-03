Kudrnatý mladík vypadá pořád značně otřeseně. Jsou to jen dva dny, co odjel z Krymu na pevninskou Ukrajinu. "Cítím se jako naprostý slaboch. Čtvrt hodiny mě mučili a já nevydržel. Podepsal bych jim úplně cokoli," říká anarchista ze Sevastopolu Alexej Šestakovič. Počátkem března byl v souvislosti s prezidentskými volbami zatčen tajnou službou FSB a výpověď z něj agenti vymlátili.

Šestakovič se poprvé veřejně angažoval v roce 2009, kdy začal bojovat proti nezákonné zástavbě mysu Chersones. "Zbourali jsme třeba plot na pláži, kde si to ohradili vojáci. To nám vyneslo popularitu mezi lidmi," vzpomíná mladý anarchista.

Sám dával přednost legálním metodám. "Když byl přijat zákon o přístupu k informacím, tak jsem ty žádosti psal jak na běžícím pásu. A trval jsem na tom, aby mi úřady odpovídaly v ruštině. Sevastopol byl vždy ruskojazyčný, tak jsem do žádostí dával odkaz na zákony, proč mi musí odpovědět rusky," vysvětluje Šestakovič.

Kolik lidí hlasovalo Oficiální výsledky Krymská volební komise tvrdí, že stávající prezident Vladimir Putin získal 994 569 hlasů, což je 92,15 procenta hlasujících. Volební účast byla 71,55 procenta. Celkem v Ruské federaci hlasovalo 67,4 procenta oprávněných voličů a Vladimir Putin získal 76,69 procenta hlasů. Pochybnosti Kamery umístěné ve volebních místnostech ukázaly, že přinejmenším v několika desítkách případů došlo k masovému vhazování lístků. Spolupracovníci agentury Reuters počítali hlasující a srovnávali je s ofi­ciálními čísly. V průměru šlo o 10 procent rozdílu. Nejvyšší rozdíl odhalili v jedné volební místnosti v krymském Simferopolu, kde činil 66 procent.

V roce 2014 se on a další anarchisté účastnili protestů proti Majdanu. "Vstoupili jsme do ini­ciativní skupiny Republika. Dnes je polovina z jejích tehdejších členů poslanci nebo úředníky. Já jsem vystupoval za nezávislost Krymu, ale už někdy v létě jsem pochopil, že na nás nic nezáleží. Tak jsem se soustředil na so­ciální projekty," vzpomíná Šestakovič.

Do hledáčku ruských úřadů se dostal v létě 2016, kdy spolu s několika dalšími demonstroval proti represím vůči ruským anarchistům. Včetně antifašisty Alexandra Kolčenka, který byl v roce 2014 absurdně obviněn z členství v Pravém sektoru a odsouzen ve známém procesu s krymským filmovým režisérem Olegem Sencovem k 10 letům vězení.

V roce 2017 vyšetřovala tajná služba FSB zase jiného anarchistu z krymské Jevpatoriji kvůli komentáři na sociální síti VKontakte, který vyhodnotila jako výzvu k terorismu. "Ale to byla taková teoretická debata, co dělat, kdyby moc ve státě uchvátili fašisti," kroutí hlavou Šestakovič. Letos prvního března si pro něj spolu s dalšími aktivisty přišla policie a FSB.

Provedli domovní prohlídku, natáhli mu igelitový pytel přes hlavu a s rukama spoutanýma za zády ho hodili na podlahu policejní dodávky. "Při výdechu pytel utáhli, a když jsem se začal dusit, tak ho trochu uvolnili. A znova. Do toho mně zvedali ruce za zády do výšky, bolest byla strašlivá. Najednou mě napadlo, že jestli jedeme až do Simferopolu, tak po těch dvou hodinách budou vykládat jen mrtvé tělo," vzpomíná Alexej Šestakovič.

Sám si myslí, že hlavním důvodem jeho zatčení byla chystaná akce vyzývající k bojkotu voleb. "Naším heslem bylo, že prezidentství je přežitek samoděržaví. Hlavně jsme argumentovali, že hlasování je právo, ne povinnost. Mysleli jsme, že uděláme plakát, stoupneme si na ulici, vyfotíme se a dáme to na sociální sítě. Tuhle reakci jsme opravdu nečekali," tvrdí Šestakovič. Ve vazbě strávil 11 dní.

Po pár dnech přemýšlení odjel z Krymu. "Pochopil jsem, že dříve nebo později nás stejně zavřou. Nejpozději za rok. Původně jsem si říkal, že každý slušný člověk by to měl mít v životopisu. Ale to mučení mě vyděsilo. Když jsem po čtvrthodině prozradil složité heslo k počítači, tak co bych jim podepsal, kdyby to trvalo týden, což se taky stává?" pokládá rétorickou otázku Šestakovič.

Mohl odjet, má totiž ukrajinský pas. "Odmítl jsem žádat o ruský pas jako znak solidarity s uprchlíky z Donbasu, kteří ho nemohou dostat," prohlašuje hrdě Alexej Šestakovič. Nyní chce nějakou dobu cestovat. "Vždycky jsem tvrdil, že jsem světoobčan, že kašlu na všechny nacionalismy, ale ve skutečnosti jsem byl skoro pořád v Sevastopolu. Takže bych vlastně měl FSB poděkovat," uzavírá Šestakovič hořce.