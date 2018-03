Bohuslav Sobotka nikdy nebyl politik, který by dokázal strhnout davy. Uzavřený, nevýrazný, ba omyvatelný, říkalo se. Leč nakonec o něm nelze hovořit než s uznáním. Není moc takových, kteří dokážou ustoupit stranou, když partaj, již dlouhá léta vedli, začne dělat věci, se kterými bytostně nesouhlasí. V ČSSD zvítězily síly, které chtějí vládnout s Andrejem Babišem. A Sobotka, který má se "spoluprací" s oligarchou takové zkušenosti, že by je nedokázal zfilmovat ani Alfred Hitchcock, měl zdánlivě jen dvě možnosti. Buď srazit podpatky a aranžmá podpořit, nebo se postavit na zadní a hlasovat proti. V prvním případě by se nemohl podívat do zrcadla, v druhém by šel proti demokraticky zvolenému vedení strany. A tak zvolil třetí možnost − odchod. Jakkoliv se na rozhodnutí odejít z politiky podílely i osobní problémy, patří mu za to respekt.

Jak se bude na Sobotku vzpomínat? Nyní je moderní nasazovat mu psí hlavu. Miloš Zeman o něm mluví jako o lúzrovi, který dovedl kdysi nejsilnější stranu k sedmi procentům. Ale je to do značné míry nespravedlivé. Krizí prochází demokratická levice v celé Evropě. Tradiční levicový program se vyčerpal, sociální stát je realitou. A nastupují čerstvá populistická hnutí, která slibují instantní ráj na zemi, a levicoví voliči, proměnění v zákazníky, za jejich marketingem ochotně jdou. Přeliv voličů ČSSD k Babišovi to dokumentuje dokonale. Ať už by vedl sociální demokracii kdokoli, dopadl by plus minus podobně jako Sobotka. Ve straně se mu vyčítá, že udělal chybu, když se ucházel o přízeň liberálů. Ano, možná to bylo beznadějné. Ale pokud si nyní někdo myslí, že levici spasí národně konzervativní orientace se silnou afinitou k Rusku, je vedle. Proč by měli takto orientovaní lidé volit ČSSD, když mají Okamuru a komunisty? Ne, problém levice se nejmenuje Bohuslav Sobotka. Problém je systémový.

Ať už byl Sobotka, jaký byl, jedno je jisté: uvnitř byl autentický sociální demokrat. A jeho odchod je možná předzvěstí konce celého tohoto proudu v české politice. Předzvěstí jeho rozpuštění v populistickém amalgámu módního "hnutí pro všechny".

