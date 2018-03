Nejznámější sociální síť Facebook čelí asi největšímu skandálu za celou svou historii. Renomované tituly The New York Times a The Observer přinesly informace o zneužití dat padesáti milionů lidí pro účely politických kampaní. Skandál je spojen se společností Cambridge Analytica, která neoprávněně získala informace o uživatelích Facebooku, jejich chování i zájmech a podle dostupných zpráv je použila pro vývoj vlastních nástrojů, které se využívají například v předvolebních kampaních.

Napříč médii i politickou scénou se v reakci na tento skandál ozývají nejrůznější volání, od potřeby větší kontroly po potřebu větší regulace. Ale tak je tomu pokaždé, když se něco stane. První reakce, úleková, velí zakázat, zrušit, omezit, zregulovat. To by nás nemělo překvapit. Zajímavější otázka je, co je s tím reálně možné udělat, aby to bylo opravdu účinné.

Na začátku musí být tedy logická otázka: Co se vlastně stalo? Někdo použil neoprávněně získaná data ke svému byznysu. Viníkem je tedy v první řadě on, bez ohledu na to, jak přesně data získal. Ovšem ani ten, kdo data nezabezpečil, není bez viny. Ale je to jednoznačně vina Facebooku?

Tady se odpověď hledá podstatně hůř. Odborník na bezpečnost Michal Špaček na svém Facebooku uvedl, že podle dostupných informací došlo k úniku způsobem sice ne úplně čistým, ale ani ne nějakým útokem na infrastrukturu nebo zneužitím chyby. Postup byl ve skutečnosti prostý. Asi 270 tisíc lidí si na Facebooku kliklo na nějaký zábavný test osobnosti. Podobné testy zná asi každý, kdo se na Facebooku pohybuje. Vyskakují jako reklama a vidíte je u některých svých facebookových přátel.

Takový test často na začátku požádá o vaše údaje a vy musíte schválit, jaké informace o vás aplikace dostane. No a konkrétní test si zkrátka řekl o "data vás a vašich přátel", a tak získal informace o padesáti milionech lidí.

Tak to funguje. Lidé si chtějí udělat test, vyskočí na ně nějaké varování, že aplikace chce nějaké údaje, a člověk má na výběr, buď souhlasí a test se spustí, nebo nesouhlasí − a pak se nestane nic. Ovšem velká část lidí bez čtení klikne na "souhlasím".

Ne že by tím pádem byl Facebook zcela bez viny. Můžeme se dohadovat, zda v té době byla ochrana na dostatečné úrovni, můžeme se bavit o tom, zda uživatelům dostatečně připomíná, že by měli na bezpečnost dbát, můžeme mu vyčítat, že nemá jako výchozí nastavení "nepovolit nikomu nic". Tohle vše je plně v jeho moci.

Ale druhý díl viny, ten podstatný, nese každý uživatel Facebooku, který odkliká i to, čemu úplně nerozumí.

Základní bezpečnostní poučka totiž zní: Když po mně chce někdo přístup k nějakým datům a já tomu nerozumím, tak odpověď musí znít NE! A platí to nejen pro Facebook, ale třeba i pro mobilní telefony. Lidé si instalují různé zábavné hříčky, veselé tapety a podobné legrácky, při instalaci se jich telefon zeptá "Chcete opravdu této aplikaci povolit následující věci?", ale lidé tomu nevěnují pozornost. Nenapadne je, že třeba zábavný kvíz asi nepotřebuje mít přístup k jejich telefonnímu seznamu, k uloženým fotografiím a k podobným věcem. Jen málokdo se v tu chvíli zastaví a řekne: Tady něco není v pořádku!

Ruku na srdce, co by se stalo, kdybyste onomu kvízu řekli "ne, nechci dát žádné informace"? No nic zásadního − neudělali byste si kvíz. Na druhé misce vah leží vaše soukromí a soukromí vašich přátel. Volat "Facebook ohrožuje naše soukromí" je pak trošku alibistické. Facebook jej ohrožuje do té míry, do jaké mu to dovolíte.

Pokud si ovšem říkáte, že na podobné testy neklikáte, neznamená to, že jste v bezpečí. Třeba máte nějakého takového notorického testovače mezi svými přáteli na Facebooku či jinde. Nejjistější způsob, jak se na podobných únicích nepodílet, je pořádně si nastavit vlastní zabezpečení. V sekci Nastavení aplikací najdete záložku Aplikace, které používají ostatní a v ní můžete nastavit, jaké vaše informace dostanou podobné testy a kvízy, když na ně některý z vašich přátel neprozřetelně klikne.

