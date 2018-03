Z italského "dare il gambetto" (nastavit nohu) si šachisté udělali gambit, tedy označení pro tahy, při nichž se obětuje nějaká figura výměnou za budoucí výhodu. K pochopení taktického ústupu nyní již bývalého slovenského premiéra však ani není třeba být znalcem šachové teorie. Stačí vrátit se ke snímku z minulého týdne, na němž slovenský premiér Robert Fico předává svou demisi s úsměvem a se slovy "buďte klidný, pane prezidente, nikam neodcházím", zatímco ve tváři hlavy státu Andreje Kisky se mísí strnulost se sklíčeností.

Expremiér zcela využil výhody, kterou mu dává slovenská ústava poskytující hlavě státu málo prostoru, jak využít masivní podpory největších demonstrací, jež země zažila od listopadu 1989. Politicky byl prezident po bouři protestů vyvolané vraždou novináře Jána Ku­ciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v ofenzivě. S odkazem na četná selhání Ficovy vlády a mnohé nevyřešené korupční aféry, na něž upozorňovala média, mohl požadovat "buď předčasné volby, anebo zásadní rekonstrukci vlády". Ale podle základního zákona Slovenské republiky, který se od českého v tomto ohledu příliš neliší, musel přijmout to, pro co se rozhodl Fico.

Pokud Kiska nechtěl jít proti ústavě a navíc vytvořit riskantní precedens případně zneužitelný některým jeho nástupcem, musel ustoupit dokonce dvakrát. Zaprvé, přijmout Ficovu demisi i s tím, že příští vládní sestavu složí dosavadní koalice. Zadruhé, po krátké oklice přijmout tu skladbu ministrů, kterou mu přinese nový předseda kabinetu Peter Pellegrini.

Ve spontánní reakci na vraždu novináře a jeho přítelkyně se projevila dlouho rostoucí frustrace ve společnosti, v níž se šířil pocit, že se nelze dovolat spravedlnosti. Držitelé moci přehlíželi varování zřejmé z každých výsledků voleb. Při předposledních parlamentních volbách Ficův Směr dostal 44 procent, při těch posledních 28 a nyní mu průzkumy přisuzují pouze 20.

Po nynější instalaci staronové koalice se ukáže, zda se promění dosavadní dynamika protestů. Tedy jestli ochabnou poté, co se nepodařilo prosadit klíčový požadavek předčasných voleb, protože se zdá takřka jisté, že vláda premiéra Pellegriniho získá podporu většiny poslanců. Pro mnoho lidí však, zdá se, je a bude dostatečným důvodem vracet se na náměstí přibývající podezření o pochybeních při vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Rozhodující však bude, co se odehraje v politice. Fico svým gambitem (do značné míry vynuceným, protože kdyby prezident neměl masivní podporu v ulicích, tak by v úřadě nejraději zůstal) především získal čas. Expremiérovou slabinou je, že až doposud neukázal, že je schopen v domácí politice nějak zásadně změnit kurz. A ani se odpoutat od svých pochybných vazeb na prostředí tamních oligarchů. Na Slovensku jsou sice pěkně po česku řečeno "zglajchšaltovaná" média veřejné služby, na čemž se podílí i fakt, že rozhlas a televize jsou sloučeny do jedné instituce, jejíhož ředitele vybírají přímo poslanci. Ale poslední týdny ukázaly, že nespokojenost veřejnosti si nakonec najde způsob, jak se projevit.

Výjimečný rozsah protestu se nedá popřít. Stejně tak se však nedá přehlédnout slabost a roztříštěnost slovenské opozice, protože vládnoucí Směr sice v průzkumech padá, ale nerýsuje se jasná, čitelná alternativa, pokud za ni nechceme pokládat kotlebovské fašizující spolčení. Prozatím se proto rýsují dvě varianty. Buď Ficem zezadu dirigovaná koalice vydrží až do řádného termínu voleb a až v nich se ukáže, zda expremiérovi vyrostl rovnocenný soupeř. Anebo okolnosti vyšetřování vraždy novináře a jeho přítelkyně spolu s nově odhalenými politickými kostlivci ve skříni udrží lidi na náměstích a jejich tlak si nakonec vynutí dřívější rozdání nových karet.

V obou případech nelze vyloučit vážné riziko, že na Slovensku při odporu ostatních stran vůči Ficovi a kotlebovcům, kteří mohou těžit ze znechucení veřejnosti, nebude možno sestavit funkční vládu.

