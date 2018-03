Zdá se to k neuvěření, ale během příštích šesti pracovních dnů by vláda měla určit, jak se "dostaví" Jaderná elektrárna Dukovany. Hlavní otázka je, jak na to získat částku hodně přesahující sto miliard korun.

Už tento termín je podle oficiálních materiálů tím nejzazším. Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky uvádí, že jakékoli další zdržení nepůjde dohnat a i při ideálním běhu věcí − a v jaderné energetice takto nefunguje nic − se přímo projeví v oddálení začátku provozu elektrárny. Mezi předpokládaným zavřením "starých" Dukovan a spuštěním nového bloku, který celý výpadek tak jako tak nenahradí, proto vznikne mezera.

Tomu by nyní mohl zabránit jen zázrak. Současná vláda v demisi totiž vůbec nemá jasno, jak dál, a do konce března zaručeně nic neschválí. Rozhovor s ministrem průmyslu Tomášem Hünerem na následující straně to přesvědčivě dokládá.

Za čtvrtrok, co je vláda u moci, se změnila jediná věc. Premiér Andrej Babiš a zčásti zřejmě i ministr průmyslu za tu dobu pochopili, že nemohou vedení ČEZ donutit, aby se do stavby nové jaderné elektrárny pustilo. Projekt je i při vysněném zdražení elektřiny zjevně ztrátový, takže by došlo k poškození menšinových podílníků. Zásluhou aktivistických akcionářů se z toho stalo téma, a těžko proto věřit, že by jiné vedení mohlo konat jinak.

Takže jak z toho ven? Rozdělení v podobě, respektive podobách, jaké navrhuje šéf ČEZ Daniel Beneš, Hüner zavrhuje a management polostátního kolosu zahrnul kritikou. Nechápe, jak je možné, že pár let po odpískání tendru na Temelín (skončil v roce 2014) nemá ČEZ vymyšleno, jak nový blok financovat.

Stát už od dob Topolánka, Nečase (ten vyměnil Martina Romana za Beneše s tím, že chce v čele firmy nadšence pro jádro, ne nájemné manažery sledující kurz akcií) i dalších premiérů rozvoji jaderné energetiky přikládá velkou váhu. Kritika plánů ČEZ tak může být dalším příznakem, že Benešova éra se chýlí ke konci.

Do valné hromady, pokud se uskuteční až v tradičním termínu, zbývá čtvrt roku a během této doby ČEZ od státu zelenou k transformaci nedostane. Vyloučeno je i to, že by si vyjednal garance pokrytí ztrát. Na to, že by vybral "vhodný investorský model" a následně začal hledat, kdo dukovanský blok dodá v čase blížícím se harmonogramu, proto můžeme v klidu zapomenout.

Co se odehraje na valné hromadě a po ní, hodně záleží na výsledku koaličních námluv s ČSSD a na tom, jak moc bude Babiš potřebovat prezidenta. Krátkodobé politické cíle jsou v tuhle chvíli důležitější než roky pilované energetické koncepce. A jak říká ministr, je rozdíl mezi chtít a reálně stavět.

