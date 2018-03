Zvyšující se tlak na výkon a s tím související stres může vést k psychickým problémům. Manažeři, kteří nedovedou balancovat mezi prací a odpočinkem, riskují tzv. vyhoření.

Spolumajitel technologické firmy STRV pracoval víc, než jeho tělo uneslo. Když se David Semerád zhroutil, měl v kalendáři na jeden den naplánováno 23 schůzek a telefonátů. Ten den byl vzhůru od ranních šesti hodin až do tří hodin ráno následujícího dne. "Dělal jsem šíleně moc věcí, spával jsem tři hodiny denně," říká spolumajitel rozrůstající se firmy.

Semerád si sice daný den uvědomil, že potřebuje "vypnout", když ale odešel domů se vyspat, ozval se mu kolega s akutním problémem. A Semerád jej musel vyřešit.

"To byl ten moment, kdy jsem začal chodit dokola, vykřikovat nesmysly a házet věcmi," říká podnikatel, který skončil v sanitce a pak v nemocnici. Tam dostal zklidňující látky. "Propustili mě s tím, ať jím víc vitamínů. Přijde mi, že české zdravotnictví není na lidi s psychickými problémy připravené," dodává.

Po zhroucení si vzal den volna a poté se rozhodl přebudovat firmu, aby na něm už nebyla tolik závislá. "Chtěl jsem, aby se firma beze mě obešla. Trvalo to asi rok, ale vyplatilo se. Soustřeďuji se na několik důležitých věcí a není to pro mě tolik stresující," říká.

Odchod jako osobní selhání

I manažer Pavel, který si přál zůstat v anonymitě, se dostal do potíží vlivem přemíry práce. Byl finančním manažerem ve velké firmě, práce ho bavila a odváděl skvělé výkony. Pak dostal na starost finance v souvislosti s prodejem tuzemské pobočky. Déle než půl roku pracoval od rána do noci, někdy práce končila i o půlnoci. Každý den řešil nové problémy a nevnímal, kolik času a energie do práce vkládá.

"Okolí mě litovalo, že musím tolik své práci obětovat. Já jsem jim ale vysvětloval, že si to užívám a práce mě příliš nezatěžuje," vypráví manažer. Ještě než projekt skončil, jeho nasazení povolilo a cítil se unavený. V té době mu vedení firmy nabídlo, aby se stal vedoucím nového finančního oddělení. Pavel věděl, že po náročném období potřebuje změnu. I tak se ale pustil do budování nového oddělení.

"Ačkoliv jsem si vedl dobře, uspokojení z práce nepřicházelo. Potřeboval jsem spát déle a do práce jsem chodil s nechutí," popisuje manažer, který odpor k práci vyřešil dvoutýdenní dovolenou. Tam si ale poprvé uvědomil, že v práci nemůže pokračovat. "Po návratu jsem firmu požádal o prodloužené volno, ale vedení jej zamítlo. Bylo mi řečeno, že mám důležitou roli a běžná dovolená mi musí stačit. Tehdy mi blesklo hlavou, že budu muset odejít, ale rozhodnutí jsem odkládal. Odchod jsem vnímal jako osobní selhání," přibližuje. Toho, že manažer není zcela v pořádku, si časem všimli i jeho spolupracovníci.

Po několika týdnech se manažer odhodlal podat výpověď. "Ani nabídka na měsíc volna už mi nestačila. Chtěl jsem prostě pryč," popisuje. První měsíce po odchodu z firmy připodobňuje k zázraku. "Cítil jsem se jako vysvobozený vězeň, měl jsem opravdovou radost ze svobody," usmívá se. Potřeboval déle než půl roku odpočinku, než začal uvažovat o další práci.

Nyní pracuje v jiném oboru a pouze na částečný úvazek. "Baví mě, co dělám, a tak si dávám pozor, abych nepřijímal lákavé nabídky rozšiřující mou odpovědnost. Vím, že práce je jako droga, kterou člověk nedokáže snadno vysadit," říká.

Cestování, přátelé, sport

Naopak startupistce Pavlíně Zychové se daří balancovat mezi nabitým pracovním programem a odpočinkem. "Stalo se mi zatím jen jednou, že jsem se několik týdnů cítila fyzicky i psychicky vyčerpaná. Po čase se to vrátilo k pozitivnímu normálu," říká mladá podnikatelka, která stojí za firmou MyStay.

Zychová dokázala už dříve balancovat mezi školou a zábavou, a tak jí vyvažování práce a relaxu nedělá problém. "Samozřejmě se někdy stává, že zábavu a odpočinek zanedbávám na úkor práce. Ta je pro mě ale rovněž zábavou, pořád se učím něco nového nebo vylepšuju zaběhnuté. Jednou mi dokonce musela kolegyně připomenout, že by mi více volna neuškodilo," vypráví Zychová a dodává, že vysoké pracovní tempo jí vyhovuje.

Když potřebuje "vypnout", poslouchá hudbu, prochází se po městě nebo se věnuje tanci. "Dobře funguje také to, když se usmívám na lidi v okolí," dodává.

Když má volných několik hodin, navštěvuje divadla a galerie, setkává se s přáteli nebo sportuje. "Když mám volných několik dní, nikdy nezůstávám doma a vyrážím objevovat nová místa v Česku i za hranicemi, kde mě láká tamní kultura," přibližuje svůj návod na zdravý balanc podnikatelka Pavlína Zychová.