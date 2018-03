Nevedu válku s kávou. Ani s baristy. Ba naopak. Ale rituály kolem kávy mi vždy přišly trochu legrační. A když mi v nejmenované kavárně v Karlíně odmítli dát do objednané kávy mléko s tím, že tak chrání mé chuťové buňky i žaludek, a jestli se mi to nelíbí, ať jdu na kafe s mlékem jinam, věnoval jsem pravověrným kavárníkům jeden ze svých prvních stand-upů.

Dělám stand-upy, tuto importovanou komediální formu, od konce roku 2014. Stále jsem ­nadšený začátečník i amatér a nikdy to nebude jinak. Ale baví mě to. Dělám to rád. Je to samozřejmě projev krize středního věku. Té se ostatně ve svých vystoupeních věnuji mnohem více než kávě. A ráda je i moje žena. Jak říká, vystupovat po klubech nebo v divadlech je mnohem levnější, než kdybych si pořídil červené sportovní auto nebo milenku.

Takže mě podporuje. Taky proto, že když se nám stane něco nepříjemného nebo hrozného − třeba když nám uletí letadlo nebo si žena koupí drahou kabelku −, chlácholivě mi říká: "Nebuď smutný, aspoň máš nové téma na stand-up!"

Stand-upy, a speciálně ten o kávě, mi také přinesly určitou, byť velmi omezenou slávu. Či lépe řečeno známost. To když na serveru Aktuálně.tv nasbíral desítky tisíc zhlédnutí. Od té doby mě − namátkou − už ve třech kavárnách odmítli obsloužit, kavárenský řetězec CrossCafe pouštěl mé video na školení svých baristů a jeden taxikář mi vděčně děkoval, že jsem na pódiu mluvil i za něj. Pak se ukázalo, že je voličem Tomia Okamury, což mi trochu zkazilo legraci.

Dnes na poslední straně nabízím přepis zmíněného stand-upu. Je o tom, jak do jedné z kaváren v Karlíně zavítala vzácná návštěva, ale neměla moc náladu na… hlouposti. (Na pódiu to zaznělo jinak, což je malý luxus, který stand-up dovoluje. V textu jsem ho rovněž nechal a čtenářům se za vulgaritu dopředu omlouvám.) Zároveň jde o úvodní text ke knize, do níž jsme s kolegou Luďkem Staňkem dali výběr ze svých stand-upů za poslední tři roky a kterou teď vydal Albatros v nakladatelství XYZ. Minulý víkend jsme knihu pokřtili na představení ve Werichově vile.

Bůh přišel do kavárny v Karlíně. A neměl náladu

Bůh vešel do kavárny v Karlíně. Neměl nejlepší den. Když si sedl, tak k němu přišel číšník a zeptal se, co si bude přát.

V kavárnách v Karlíně obvykle neobsluhují číšníci. Nebo opravdoví číšníci. Vypadají mnohem víc jako umělci, kteří mají doma rozmalovaný obraz. Nebo spisovatelé, kteří mají v místnosti na smetáky rozepsaný román. A jen tak náhodou šli okolo a řekli si: Co kdybychom tady obsloužili pár lidí?

Vypadal tak i číšník, co přišel obsloužit Boha. Měl vlasy sepnuté do culíku, pěstěný plnovous a kalhoty s kšandami.

"Přejete si?" zeptal se.

"Já bych si dal kafe," řekl Bůh.

V kavárnách v Karlíně se neříká kafe, ale vždycky káva. Náš číšník to ale velkoryse přešel.

"Skvěle, takže si přejete kávu. A musím vám říct, že máte obrovské štěstí, protože dnes je za pultem člověk, který skončil druhý v soutěži barista roku a absolvoval sedm prestižních kurzů přípravy kávy. Včetně kurzu, který kombinuje přípravu cibetkové kávy s výrobou veganských cukrovinek."

Bůh neměl náladu na píčoviny.

"Přejete si?" zopakoval číšník otázku.

"Dejte mi velký preso s mlíkem," řekl Bůh.

Bůh možná je všemohoucí, ale na rozdíl od všeobecného povědomí není vševědoucí. Takže neví, anebo se mu prostě vykouřilo z hlavy, co všechno se v Česku odehrálo za posledních dvacet let kolem presa.

A kolem ponožek v sandálech, ale to sem teď nepatří.

Číšníkovi ztvrdly rysy.

Řekl: "Tak jistě víte, že nic jako preso neexistuje, tím méně nic jako velké preso. A možná jste četl na naší tabuli, kde máme křídou napsáno, že dnes připravujeme jednu porci kávy ze šedesáti osmi zrnek keňské kávy z náhorní plošiny. Jak známo, tato káva má ve svém chuťovém spektru v pravém horním rohu mírnou kyselost. No a ta se, jak rovněž známo, příliš neslučuje s chutí mléka."

Bůh překvapeně zamrkal. Nebyl si jistý, že je schopen to všechno sledovat.

Číšník na něj pohlédl a ještě dodal: "Proto bych vám doporučil lungo!"

Jak už bylo řečeno, Bůh neměl náladu na píčoviny.

Samozřejmě mohl číšníka na místě zabít. Klasickým způsobem, úderem blesku. Asi by se to vyšetřovalo, jako oficiální příčina by byl stanoven elektrický výboj, způsobený například probíjením kávovaru.

Tím by to bylo vyřešené a Bůh by si skočil na kávu například do řetězce McDonald's, kde kolem toho nedělají takové ofuky.

Ale situace byla mnohem vážnější, než aby to vyřešil staromódní úder blesku.

V Bohovi se v tu chvíli něco zlomilo. On měl s lidstvem dlouho trpělivost. Byl na lidstvo dokonce pyšný. Že doletělo na Měsíc, dokázalo transplantovat srdce a vynalezlo penicilín. Nebo iPhone a nugetu.

Ale lidstvo Boha taky štvalo. Globálním oteplováním, zabíjením slonů či vynálezem tofu a nealkoholického piva.

Číšníkova slova byla příslovečnou poslední kapkou.

Bůh se rozhodl, že s lidstvem jednou provždy skončí.

Vstal od stolu, toho pitomce s culíkem odstrčil a vyšel na širokou karlínskou ulici. Venku před kavárnou ještě zakopl o růžovou koloběžku, kterou tam měl číšník zaparkovanou.

A tak jsme my lidé přišli o Boha. Ještě ten den se to v celém vesmíru rozkřiklo.