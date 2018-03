Od zvláštního zpravodaje z Bruselu - Premiéra v demisi Andreje Babiše čeká premiéra v bezpečnostní oblasti. Dnes se má sejít s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a potom na summitu Evropské unie řešit, zda a jak se Česko postaví na stranu Velké Británie po útoku chemickou zbraní v Salisbury na bývalého ruského špiona a jeho dceru. ­Poslední týdny opět prokazují, že svět se ­v posledních letech stal nebezpečnějším, a Rusko, které si na dalších šest let zvolilo do čela Vladimira Putina, ukazuje, že opovrhuje mezinárodními dohodami.

Česko se v této situaci může opřít o spojence v alianci, ale Babiš od Stoltenberga uslyší chválu i kritiku, což generální tajemník aliance den před příjezdem českého premiéra naznačil v rozhovoru pro HN. Chválu za českou leteckou ochranu Pobaltí nebo Islandu či za příspěvek ke společné obraně Litvy a za mise v Afghánistánu či v Kosovu, kritiku za to, že Česko by mělo rychleji dohánět zanedbané investice do obrany.

"Vítám plán České republiky zvýšit výdaje na dvě procenta HDP do roku 2024. Trend je to dobrý, ale vyzývám Českou republiku, aby dělala víc. Mělo by to zahrnovat větší investice do nejdůležitějšího vybavení, aby zvrátila trend předchozích 20 let, kdy se investovalo málo," řekl HN Stoltenberg.

Babiš před odletem do Bruselu řekl, že chce generálního tajemníka ubezpečit, že "jsme pevnou součástí NATO a že máme jasný plán, jak navyšovat výdaje na obranu". Ten zní 1,4 procenta v 2020 a dvě procenta v 2024.

Babiš odmítá, že by české výdaje rostly pomalu, protože to nelze posuzovat jen vzhledem k hrubému domácímu produktu, který roste rychle. Nominálně už výdaje minulá vláda navyšovala hodně, až o pět miliard korun ročně. "Z hlediska dynamiky (růstu výdajů) patříme mezi nejlepší," řekl premiér.

Teď je podle něj potřeba, aby ministerstvo obrany začalo realizovat zakázky. "My na to finance určitě zabezpečíme," řekl Babiš.

Ruský chemický útok na alianci

Útok v Salisbury nervovou látkou novičok vyvinutou v Rusku patří podle generálního tajemníka mezi ony nové hrozby, na něž se aliance připravuje i s českým příspěvkem v podobě aliančního ­Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově. "Ten útok bereme velmi vážně. V Salisbury jsme viděli první útočné použití nervové látky na území aliance. Bylo to nepřijatelné porušení mezinárodních norem a pravidel," uvedl Stoltenberg.

Několikrát zdůraznil, že především jednota je hlavní silou aliance vůči ruské hrozbě. "Útok v Salisbury vychází z širšího nebezpečného chování Ruska. V roce 2014 ilegálně anektovalo Krym a pokračuje v destabilizaci části východní Ukrajiny. Rusko oslabilo základní dohody o kontrole zbraní a použilo hybridní taktiku, aby podkopalo naše demokratické volby a instituce," zdůraznil Stoltenberg.

Aliance ale podle svého šéfa nechce vztah s Ruskem vyhrotit v novou studenou válku či závody ve zbrojení. Vůči Rusku je podle něj potřeba postupovat jednotně a rozhodně. "Náš postoj kombinuje silné odstrašení a obranu se smysluplným dialogem," uvedl Stoltenberg.

Debata je znak síly, nikoli slabosti

Nevadí mu, že členové aliance mají na řadu věcí odlišné názory, ať už jde například o aktuální spor s USA o cla na ocel a hliník, nebo o populistickou a nacionalistickou vlnu ve střední Evropě. "Důležité je, že jsme schopni diskutovat otevřeně a dosáhnout konsensu v základních věcech: bránit jeden druhého v alianci založené na společných hodnotách jako svobodné a otevřené demokracie. V nejistých časech je důležité mít silné instituce. A NATO je základem naší bezpečnosti," zdůraznil Stoltenberg. "Bezpečnost je to, co umožňuje, aby naše země byly svobodnou a otevřenou společností. Debata a nesouhlas je tedy obchodní značkou demokracie, známkou síly, nikoli slabosti."

Americký prezident Donald Trump podle Stoltenberga jen pokračuje v tlaku svých předchůdců na spojence, aby více platili na svoji obranu. Bílý dům dal najevo, že by mohl cla zmírnit pro ty členy aliance, kteří budou dodržovat závazek dvou procent HDP na obranu.

Evropská unie bude na summitu, který začíná dnes, zvažovat svoji odpověď na cla, která mají v USA platit od pátku. Unijní reakce má být ostrá. Neoslabuje to vztah mezi USA a Evropou v alianci? "V průběhu historie NATO byly mezi spojenci rozdílné názory na řadu témat včetně obchodu. Ale zároveň jsme byli schopni držet pospolu," řekl Stoltenberg. "Naše jednota je naše síla. A závazek Spojených států vůči naší alianci zůstává pevný, ať už jde o slova, nebo činy."

S přispěním Ondřeje Housky

