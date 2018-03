Ta úplně nejlepší zdravotní péče pro všechny a zdarma. Taková je představa celé řady lidí o tom, na co mají v současném zdravotnictví nárok. Teprve když se srazí s praxí, dojde jim, že ne vždy mohou dostat péči, kterou by opravdu potřebovali. Nejsou peníze a často ani lékaři, nejen ti kvalitní, ale třeba jen dostupní. První reakce nemocného proto spočívá v horečném hledání známých přes známé. Závažná nemoc je přes všechny řeči o péči zdarma obrovským zásahem do finanční situace rodiny i jednotlivců. Léčba, která sice pacienta vyléčí, ale zanechá jej ve stavu, kdy není "provozuschopný", soběstačný, je běžnou skutečností. Snaha hledat cesty, které vedou k účinnější pomoci, je pochopitelná.

Takže jak je to s českým zdravotnictvím doopravdy a kde hledat inspiraci?

České zdravotnictví není zadarmo

A nikdy nebylo. Nejde jen o doplatky za léky či třeba sponzorské dary lékařským ambulancím. Stejně jako všude jinde na světě je v Česku placená například velká část zubních zákroků, aniž by to kdo rozporoval. Cena za osazení úst implantáty se blíží ceně nového auta. Nebo si můžete zaplatit o dost levnější můstek. Pokud ale peníze nemáte, dostanete "na pokladnu" protézu lidově nazývanou klapačky.

Placený, byť státním zdravotnictvím částečně dotovaný, je nákup kompenzačních pomůcek pro širokou skupinu těch, kteří je potřebují. Nejde "jen" o trvale postižené, ale třeba i o seniory nebo ty, které nemoc "odstavila" na pár měsíců mimo provoz. Pokud je nechtějí strávit v nemocnici, musí se připravit na to, že marodění není zadarmo: polohovací postel stojí od tisíce korun na měsíc. Chodítko začíná na čtyřech stovkách za měsíc. Speciální "schodolez" stojí dva tisíce na měsíc. Domácí pečovatelka je k nezaplacení. To, že nemocnice slouží − cynicky řečeno − často jako "odkladiště", což není účel, kvůli kterému jsou zřízené, je při těchto cenách pochopitelné.

Podle smluv se zdravotními pojišťovnami patří k povinnostem praktických lékařů i návštěva pacientů doma. Tato péče většinou nefunguje ve chvíli náhlého onemocnění. Na to jsou tu pohotovosti nebo sanitky. Z obou zaznívají stížnosti na nadužívání péče.

Druhou možností (pokud člověk má to štěstí a žije ve městě, které tuto možnost nabízí) je komerční zdravotnická služba. Příjezd lékaře u ní vyjde na čtyři tisíce korun. Nemocniční péče je samozřejmě lepší. Její dopad na psychiku seniorů, kteří do nemocnice nastupují často lehce dezorientovaní, je často dost neblahý. I proto jsou zlomeniny strašákem jakéhokoliv starého člověka.

Lékaři si často stěžují, že si lidé kupují nekvalitní brýle v supermarketech. Doplatek na ty kvalitní je pro důchodce, který právě zajásal nad tím, že mu stát přidal pár korun navíc, často neúnosný. Stejně jako třeba naslouchadla − pojišťovna jednou za pět let přispěje několika tisícovkami, za něž lze pořídit nejjednodušší aparát, ušní lékaři však pacienty okamžitě upozorní, že základní produkt odpovídá jen základní kvalitě.

Stáří a nemoc jsou nákladnými "koníčky" v českém bezplatném státním zdravotnictví, na které se nedá žádným finančním produktem připravit. Platí také, že na zdravotnické služby zdarma doplácejí nejvíc ti, kteří mají nejméně.

Jak moc drahá je nová léčba?

Výdaje zdravotních pojišťoven na nové léky, třeba na cílenou biologickou léčbu, rostou. Loni léčba závažných onemocnění ve specializovaných centrech stála 16,5 miliardy. Což je dost, ale na druhou stranu jde jen o 5,5 procenta všech nákladů na zdravotnictví v celém Česku. Nebo třeba o částku, kterou ročně domácnosti vynaloží na pořízení domácích miláčků a péči o ně.

V případě efektivity léčby některých onemocnění se nám tak nejvyspělejší země leckdy vzdalují. Největší šanci přežít dalších pět let po objevení jakékoliv formy rakoviny mají podle studie publikované v časopise The Lancet pacienti v Austrálii, Kanadě, Japonsku, Finsku, Norsku, Švédsku a na Islandu. Rakovinu prsu mají nejvyšší šanci přežít Australanky (89 procent, v Česku je úspěšnost kolem 80 procent, hůř je na tom dalších osm evropských zemí včetně Ruska). Rakovinu trávicího ústrojí včetně tlustého střeva ustojí nejlépe Asijci (déle než pět let žije 69 procent Jihokorejců, v Česku je to kolem 60 procent pacientů). Šance na přežití pěti let po zjištění rakoviny tlustého střeva je vyšší v 21 zemích Evropy. Rakovinu plic pět let poté přežije v Česku asi deset procent pacientů, v Rakousku bezmála 20 procent a v Japonsku 32 procent. Jak to Japonci dělají, nikdo neví.

Délka přežití ale neříká nic o tom, jak kvalitní život po léčbě je. Pro mnoho nemocných například drahá biologická léčba znamená rozdíl mezi ztrátou zaměstnání, invalidním důchodem a normálním životem.

A nejde jen o onkologii. Žít s artritidou samozřejmě lze i bez nové léčby, jak ukázal třeba Michelangelo, který se s ní dožil 88 let a sochal až do smrti. Pro většinu dnešních lidí ale omezení hybnosti znamená ztrátu zaměstnání a normálního života. To samé platí i pro pacienty s lupénkou a dalšími autoimunitními onemocněními apod.

Činnost státu škodí zdraví

Irsko zakázalo kouření na veřejných prostranstvích včetně restaurací už v roce 2004, Česko se k němu dobelhalo loni a už poslancům přistála na stůl novela, že je nejvyšší čas to zrušit. Zatím neprošla, a pokud stát vytrvá, třeba zjistí, že statistika rakoviny plic nebude za deset let tak strašná jako teď. Novela zákona o DPH, chystaná na ministerstvu financí, chce přeřadit pivo do nejnižší, desetiprocentní sazby, kde je například dětská výživa. Že má alkohol vedlejší náklady (so­ciální i zdravotní a z toho plynoucí dopady na výdaje ze sociálního pojištění), nikdo ve výpočtu DPH nezohledňuje. Zdraví dětí měla zlepšit potravinová vyhláška ve školách. V praxi na víceletých gymnáziích kupují nezdravé potraviny svým mladším spolužákům ti starší, na které se nevztahuje. Na základních školách bufety vymizely.

Česká populace trpí celou řadou onemocnění vyplývající z nezdravého životního stylu. Situace se zlepšuje buď pomalu, nebo vůbec, stát působí spíš kontraproduktivně. Není nutné hned zavádět antiobezitní zákon, jako to udělali Japonci v roce 2008. Ročně stojí tamní firmy miliony, protože přeměřují pas svých zaměstnanců a jejich rodin, a jsou-li přes míru, platí pokuty. Pro začátek by stačilo, kdyby stát svoje občany nepodporoval v tom, co prokazatelně škodí zdraví.

Nadstandard není lehká sádra

Žebříček Euro Health Consumer Index (EHCI) 2016, který zkoumá zdravotnické systémy z pohledu pacienta a hodnotí tedy dostupnost služeb, informovanost pacientů, výsledky zdravotní péče i úroveň prevence umístil české zdravotnictví mezi evropskými zeměmi na 13. místo. Těsně za švédské, ale třeba před italské a britské. Analytici s oblibou srovnávají české zdravotnictví právě s veřejným zdravotnictvím bohaté Británie. Zapomínají dodat, že se Britové snaží svému veřejnému zdravotnictví vyhnout a rozhodně by jej neoznačili za ideál. Inspiraci by bylo lepší hledat jinde, nejlépe v zemích s dlouhou délkou dožití i po závažném onemocnění. Zkusme třeba kapku exotiky: v Japonsku, zemi s nejstarší populací na světě, existuje systém veřejného zdravotního pojištění pro všechny. Výjimkou jsou úrazy, které si člověk způsobí v opilosti nebo ve rvačce, což je asi věc, která by v Česku při současné spotřebě alkoholu nikdy neprošla. Japonská vláda platí 70 procent všech nákladů, seniorům pak 90 procent, strop na doplatky existuje i tam. Ostatní náklady hradí komerční připojištění, které si člověk může odečíst z daní a na které mu často přispívá zaměstnavatel. Většina těchto pojistek zahrnuje i zubní péči. Za chudé, chronicky nemocné a postižené platí stát všechno. Ceny zdravotní péče podléhají přísné regulaci a stanovuje je vládní komise.

Australský systém veřejného zdravotnictví hradí všechny náklady na nemocniční péči a většinu na ambulantní a specializované ošetření. Přesto má víc než polovina Australanů soukromé připojištění, které jim dovolí si vybrat lékaře, nemocnici, zaplatit zubaře či fyzioterapeuta. Pojištění lze odečíst od daní. I tady je soukromé zdravotní pojištění přísně regulované.

V Česku doplatky na drahé léky politici odmítají s poukazem na to, že by se zrušil rovný přístup. To, že reálně neexistuje už nyní, nikdo nepřizná. Protože systém nedovoluje oficiální doplatky na léčbu, není možné uzavřít funkční doplňkové zdravotní připojištění, které by třeba hlídal a reguloval stát, tak jako v mnoha jiných zemích.

Ano, máme nízkou spoluúčast pacientů, v případě potřeby se ale pacienti ocitají v pasti chudoby. Doplatit si kvalitní péči, což není pokoj s koupelnou, ale třeba účinnější lék, který má nižší vedlejší účinky, neznamená luxus. Ani to ovšem Češi nesmí. Podle levicových politiků by se tím narušila solidarita ve zdravotnictví, kde dostane každý všechno a to nejlepší mají ti, kteří mají známosti nebo skutečně hodně peněz. Pravicoví politici ustrnuli u lehké sádry a pokoje s televizí, ani jedno v podstatě není důležité. V řadě ohledů je tuzemský zdravotnický systém pozůstatkem komunismu. Se všemi neduhy, který tento systém přináší.

