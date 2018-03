Už jako studentka vysoké školy navštívila mikrobioložka Marie Šabacká Arktidu. Slaňovala tehdy do útrob ledovců a zkoumala jejich jeskyně. Život pod ledem ji před 15 lety nadchl a začala se mu věnovat ve své vědecké práci.

Sedmatřicetiletá odbornice teď pracuje pro Centrum polární ekologie při Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V poslední době se specializuje na málo probádané ledovce v tropických krajích, které ohrožuje globální oteplování. "Tropické ledovce jsou jedny z nejzáhadnějších a nejméně prozkoumaných biotopů naší planety," řekla v rozhovoru HN.

Právě na ně zaměřila projekt, s nímž letos zvítězila v soutěži navrhovaných vědeckých expedic Nadačního fondu Neuron. Na měsíční výpravu do Afriky dostane téměř půl milionu korun. Vydá se na pomezí Ugandy a Konga, kde chce s dalšími dvěma Čechy a jedním Polákem získat informace o ekologii tropických ledovců a porovnat je s ledovci z jiných oblastí − alpských a polárních. "Chceme zjistit, zda tropické ledovce jsou jen nejjižnějšími výspami rozsáhlých polárních ekosystémů, nebo zda hostí unikátní a izolovaná společenstva," uvedla.

Související Fotogalerie Česká vědkyně prozkoumá ohrožené africké ledovce

V Africe se ledovce vyskytují na třech místech kolem vysokých pohoří − v Tanzanii u nejvyššího horského masivu Kilimandžáro, v Keni okolo vyhaslých sopek Mount Kenya a na hranici Ugandy a Konga v pohoří Ruwenzori. Od 40. let minulého století však tyto ledovce ztratily 80 až 90 procent svého objemu. "Za několik let pravděpodobně zmizí úplně," varuje Šabacká.

V rámci expedice se chystá právě do třetí jmenované oblasti − Ruwenzori, kde se nachází několik ledovců a třetí nejvyšší vrchol Afriky. Oblast je součástí národního parku chráněného UNESCO. Vědci se zde mohou pohybovat jedině pěšky. "Vyrazit bychom chtěli v lednu příštího roku," plánuje.

495 tisíc korun dostane mikrobioložka Marie Šabacká na svou expedici od nadačního fondu Neuron. Zkoumat bude ohrožené africké ledovce. Na provoz Neuronu přispívají mecenáši. Expedice Neuron sponzoruje podnikatel Václav Dejčmar.

Cesta k ledovci začne v 1600 metrech nad mořem. Vědci půjdou pěšky čtyři až pět dnů. Procházet budou nejdříve tropickým pralesem, bambusovým pásmem, pak vřesovišti a afroalpinskou vegetací bez sněhu. V africké ledovcové oblasti sněží i prší. V pohoří Ruwenzori se ledovce vyskytují těsně pod 5000 metry nad mořem.

Výprava se ubytuje v chatkách asi hodinu cesty od ledovce, ty leží zhruba 4500 metrů nad mořem. "Chatky nejsou moc vytápěné. Pamatuji si, že mi tam minule byla neskutečná zima. Asi nikdy v životě mi nebyla taková zima jako kousíček od rovníku. Výhoda v Africe je, že budeme mít nosiče," směje se Šabacká.

Tropické ledovce se od známých alpských, himálajských a polárních liší tím, že se na jejich povrchu vyskytuje kapalná voda po celý rok. Tají jen krátkou dobu během léta, když svítí slunce a teploty jsou nad nulou, zatímco v tropech řídí klima monzuny. "Celoročně je zde stejná teplota. Přes den jsou teploty nad nulou a v noci mrzne. Kapalná voda je zde přítomna celoročně. To pro ledovec, který se otepluje, není dobré. O to rychleji může odtávat," říká. Vědci na něm ale mohou studovat život, který neomezuje žádná sezona. Předpokládají, že by zde společenstva měla být bohatší než na jiných místech ve světě.

Ještě před Afrikou se Šabacká vrátí k výzkumu na polární stanici na Špicberkách, do nejsevernější části souostroví se chce dostat výzkumnou lodí RV Clione.