Vyjednávání o nové koaliční vládě otevřelo otázku, zda mají firmy svým zaměstnancům posílat náhradu mzdy od prvního dne nemoci. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se snaží do koalice získat sociální demokraty, jeho vláda teď podpořila návrh ČSSD na obnovu náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci. Během nich dnes zaměstnanci nedostávají peníze žádné − od firmy ani od státu. Až od čtvrtého dne berou 60 procent průměrného výdělku.

Babišovi ministři návrh podpořili navzdory doporučení vládních právníků. Premiér ale přišel s kompromisem, o kterém chce se sociálními demokraty dál jednat. Počet dní, kdy nemocenskou platí firma, než povinnost převezme stát, by zůstal stejný. Namísto čtvrtého až čtrnáctého dne by ale zaměstnavatelé platili první až jedenáctý. To, že firmy zůstanou do počtu dní na svém, ale neznamená, že se vyhnou vyšším nákladům.

První tři dny Zaměstnanci teď za první tři dny nemoci nedostávají nic. Od čtvrtého dne od zaměstnavatele pobírají 60 procent průměrného denního výdělku. Od patnáctého dne náhradu mzdy platí stát z nemocenského pojištění. Takzvanou karenční dobu zavedla pravicová vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2008.

"Pokud by firmy měly povinně platit první dny nemocenské, nemocnost se zvýší, což ukázala praxe," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Debatu o zrušení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské zdarma, označil za nezodpovědnost ve chvíli, kdy firmám chybí lidé. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý premiérův kompromis nazval "kočkopsem", současné pravidlo je podle něj lepší zachovat.

Ve statistikách České správy sociálního zabezpečení je od roku 2008, kdy byla třídenní bezplatná nemocenská zavedena, patrný výrazný pokles pracovní neschopnosti. Zatímco v roce 2007 bylo téměř 2,9 milionu případů, o dva roky později už jen 1,5 milionu, loni pak 1,7 milionu.

Na základě této statistiky ministerstvo práce spočítalo, že by proplácení prvních tří dnů nemoci (bez Babišem navrženého posunu) a následná vyšší nemocnost firmy v příštím roce přišly na více než pět miliard.

Další zátěž Tím, že by stát vyplácel nemocenskou už od dvanáctého dne nemoci, by došlo k ještě většímu zatížení systému nemocenského pojištění. Od roku 2009 sice systém vždy skončil v přebytku, ty se ale v posledních letech rychle snižují. Podle ministerstva práce hrozí, že v příštím roce si už na sebe systém nedokáže vydělat. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle ministerstva převýší celkové příjmy zhruba o miliardu korun. Může za to několik novinek, které letos začínají platit: vyšší dávky pro dlouhodobě nemocné, otcovské volno a tříměsíční volno na ošetřování nemocného příbuzného.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská však upozorňuje, že jde jen o odhad nezohledňující druhou stránku věci. Připomíná, že lidé dnes ve snaze nepřijít o výdělek nemoc přecházejí, šíří nákazu mezi kolegy a nakonec třeba stejně ulehnou s většími obtížemi na delší dobu. "Zaměstnavatelé si toto riziko uvědomují, a tak začali nabízet lidem možnost čerpat sick days," podotýká Horská s odkazem na volné dny navíc, jež některé firmy pro případ nemoci nabízejí.

Horská dodala, že by tři dny bez peněz plošně nerušila, protože míra zneužívání placené nemocenské se může lišit podle oboru. "Je to oblast, kterou by si zaměstnavatelé a zaměstnanci měli vyjednat mezi sebou," podotkla ekonomka.

Zrušení neplacené nemocenské dlouhodobě prosazují odbory. Jejich předseda Josef Středula proto včerejší stanovisko vlády přivítal a připustil i variantu, kterou navrhuje Babiš. Zrušit karenční dobu slibovala předchozí koaliční vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ovšem pod podmínkou, že se na tom shodne tripartita. K tomu nedošlo.