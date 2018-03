Parlamentní volby v Itálii přinesly drtivou porážku vládnoucí levicové Demokratické strany. Bezprostředně po hlasování žádné obrysy budoucí vlády jasné nebyly. To se však nyní začalo měnit. Bývalý italský premiér Berlusconi, jehož strana je součástí středopravé koalice, se nebrání vládní spolupráci s Hnutím pěti hvězd. To z voleb vyšlo jako nejsilnější jednotlivá strana.

Pokud by taková vláda nakonec vznikla, nebylo by moudré ji podceňovat. Žádná vláda v Itálii zatím nebyla tolik v opozici vůči "hlavnímu proudu" EU udávanému Německem a Francií, jako by nejspíš byl kabinet s účastí Hnutí pěti hvězd a euroskeptické Ligy severu. K referendu o členství v eurozóně by nejspíš nedošlo, těžko si však lze představit, že by taková vláda nadšeně souhlasila s plány Angely Merkelové a Emmanuela Macrona na stále těsnější integraci eurozóny.

Vítězné strany v kampani zdůrazňovaly, že Itálie prochází od přijetí eura hospodářským úpadkem. Také slibovaly zvýšení výdajů rozpočtu i za cenu porušení pravidel eurozóny. Pokud eurozónu v budoucnu postihnou hospodářské potíže, může dojít k ještě většímu politickému rozkolu než v minulosti. Oponentem k "tvrdému jádru" tentokrát nebude malá země, ale jedna ze tří největších. Je možné, že především ceny italských dluhopisů mohou tuto novou realitu začít s postupem času odrážet.

