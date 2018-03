Finančník Petr Kellner drží krok se světovými hráči, včetně Disney či AT&T, kteří usilují o spojení telefonních a mobilních linek s nabídkou obsahu, za který lidé rádi zaplatí.

Kellnerova investiční společnost PPF Group včera oznámila dohodu s norským operátorem Telenor, že koupí jeho mobilní sítě a provozní budovy v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku. V těchto zemích má Telenor více než devět milionů zákazníků. Celková cena činí 2,8 miliardy eur (asi 71 miliard korun), z nichž 400 milionů PPF zaplatí ve čtyřech splátkách během čtyř let po dokončení koupě. Půjde o největší transakci tohoto druhu v regionu od roku 2011. Na nákup si PPF vzala syndikovaný úvěr ve výši 3,025 miliardy eur. Celý obchod podléhá schválení regulátorů a mohl by být podepsán do prázdnin. Součástí dohody je, že PPF může do roku 2021 využívat značku Telenor.

"Hodnota transakce skoro odpovídá nákupu O2," uvedl Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY s odkazem na transakci z roku 2013, kdy PPF za 63,6 miliardy korun koupila operátora O2 od španělské společnosti Telefónica.

Atraktivní byznys ◼ Miliardář Petr Kellner je o krok blíž k "naklonování" O2 TV v dalších čtyřech zemích. Na globální úrovni jde o totéž AT&T, Time Warner, Fox, Disney, Comcast či Sky.

◼ Všichni včetně PPF usilují o to, aby mohli nabídnout multimediální obsah a zábavu, ke které se zákazníci dostanou nejen pomocí kabelů či satelitů, ale také přes pevné a mobilní linky. Část tohoto obsahu by měla být zpoplatněna. Do budoucna půjde o hodně peněz.

◼ Důkazem je už nyní přetahovaná mezi americkými mediálními kolosy Comcast a 21st Century Fox o britskou placenou televizi Sky, jež je aktivní i v dalších zemích Evropy.

◼ Společnost mediálního magnáta Ruperta Murdocha už dlouho vlastní 39 procent akcií Sky a chce koupit také zbylých 61 procent. Cena Sky ale mezitím stoupla. Hlavní vlastník a ředitel Comcastu Brian Roberts nedávno za většinový podíl v televizi Sky nabídl 31 miliard dolarů. To je takřka o pětinu více, než kolik chtěl zaplatit Murdoch.

PPF není jediná společnost, která vidí příležitost v propojení televizního obsahu s telekomunikacemi. Lidé nyní častěji sledují televizní seriály, filmy či sportovní zápasy na telefonech, tabletech a k internetu připojených televizích. Byznys globálních on-line videoték jako Net­flix, Prime Video od Amazonu či HBO už PPF napodobuje nabídkou služeb své zpoplatněné O2 TV. Ta spadá pod operátora O2, který PPF vlastní z více než čtyř pětin. V Česku a na Slovensku má O2 TV zhruba čtvrt milionu zákazníků. PPF ovládá i největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí Cetin.

"Na O2 si PPF vyzkoušela koncept oddělení infrastruktury od telekomunikací. Nyní se jim naskytla příležitost udělat velkou transakci v několika zemích a předpokládám, že se pokusí udělat totéž," dodal Flieger. Podle něj nelze vyloučit, že PPF bude své telekomunikační aktivity dále rozšiřovat a poten­ciálním investorům pak nabídne balíček firem z celého regionu.

V únoru PPF oznámila koupi největší bulharské televizní skupiny Nova Broadcasting Group za 185 milionů eur od švédské mediální firmy Modern Times Group (MTG).

"Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem. Chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu," uvedl akcionář PPF Ladislav Bartoníček.

Prodejem svých dceřiných společností ve střední a jihovýchodní Evropě si Telenor uvolnil ruce pro investice doma a v Asii, kde už nyní generuje většinu ze svého obratu, který loni dosáhl 323 miliard korun. "Jakmile bude tato transakce uzavřena, bude Telenor působit v sektorech pevných a mobilních telekomunikačních služeb ve Skandinávii a bude mít silnou pozici na mobilním trhu v Asii," uvedl šéf norské firmy Sigve Brekke.

Podobně odchod z Bulharska zdůvodňovala švédská MTG. Ta se v minulosti rozhodla opustit tradiční televizní byznys mimo Skandinávii, aby se mohla soustředit na tvorbu obsahu v odvětví digitální zábavy. Loni v dubnu už prodala za 3,1 miliardy korun polovinu v druhé největší české komerční televizi Prima. Stejně tak se MTG zbavila svých aktiv v Pobaltí, na Ukrajině a v Rusku. Bulharská Nova byla v jejím portfoliu poslední televizní skupinou ve východní Evropě.

