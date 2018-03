Zavedou-li Spojené státy cla na dovoz evropské oceli a hliníku, Brusel jim oplatí stejnou mincí. Přiměřená obchodní odveta se v takovém případě jeví jako logický krok. Ale Clemens Fuest, šéf Ústavu pro hospodářský výzkum (IFO) v bavorském Mnichově, je toho názoru, že Evropská unie by se měla nejen zdržet jakýchkoli odvetných kroků, ale dokonce Američanům vyjít vstříc, a tím převzít iniciativu.

"Měli bychom Spojeným státům nabídnout volný přístup na společný trh EU. Není dobré pasivně vyčkávat, co Američané podniknou, nýbrž bychom je měli předejít a učinit vstřícné gesto. Dosud je to tak, že evropská cla na dovoz četného amerického zboží jsou vyšší než cla americká na zboží dovážené z EU. Prezident Donald Trump se zase tolik nemýlí, hovoří-li o nerovnováze v obchodních vztazích," sdělil HN Fuest, kterého list Frankfurter Allgemeine Zeitung označuje za "nejvlivnějšího německého ekonoma".

EU není obchodní ráj

To, že nový spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier, zkušený politik Křesťanskodemokratické unie a "pravá ruka" spolkové kancléřky Angely Merkelové, na svoji první zahraniční cestu tento týden vyrazil do USA, pokládá liberální ekonom Fuest za moudré a prozíravé. "Musíme přece Američanům jasně říci, že si obchodní válku nepřejeme. Nejenom s nimi, ale i s dalšími zeměmi."

Unie není "rájem volného obchodu", jak se ráda prezentuje, míní jeho kolega Gabriel Felbermayr, ředitel Centra pro zahraniční obchod, jež je součástí IFO. "K takovému tvrzení opravňuje především srovnání dovozních cel USA a EU," podotýká Felbermayr. Unie podle jeho propočtů zatěžuje dovážené zboží v průměru clem ve výši 5,2 procenta, zatímco USA jen 3,5 procenta.

Americký vývoz zboží do EU v období 2010−2017 stoupl o 18 procent na 283,5 miliardy dolarů. Dovoz ve stejném srovnání o 36 procent na loňských 435 miliard dolarů. Z toho import z Německa činil 107 miliard dolarů, vyplývá ze statistik washingtonského ministerstva obchodu. Pro vzájemnou obchodní výměnu je dlouhodobě příznačný hluboký obchodní schodek na straně USA.

Velmi zranitelné Německo

Němečtí ekonomové zdůrazňují, že ze všech hospodářských mocností by na globální obchodní konflikt nejvíce doplatila právě jejich země, jejíž ekonomika je silně provázána se zahraničními trhy. Německý vývoz zboží a služeb v poměru k hrubému domácímu produktu představuje skoro polovinu.

Německo loni dosáhlo v obchodu se zbožím a službami přebytku 287 miliard dolarů. Je nejenom rekordní, ale také největší na světě, zhruba dvakrát vyšší než stejný čínský ukazatel.

Zatímco pro spolkovou vládu je to důkaz silné konkurenční schopnosti značky "Made in Germany", prezident Donald Trump si to vykládá jako "podvod páchaný na americkém lidu". "Není vůbec náhodné, že Německo se Bílému domu v obchodních otázkách jeví jako nepřítel číslo jedna," uvádí americký nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.

