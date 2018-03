Na daních digitálních gigantů jako Apple, Google či Facebook ročně evropským rozpočtům unikají miliardy eur. I proto některé státy v čele s Francií a Německem prosazují změnu pravidel. Evropská komise (EK) včera představila návrh na spravedlivější zdanění digitální ekonomiky. Ten má dotlačit společnosti poskytující své služby přes internet, aby platily daně z příjmu v zemích, kde služby poskytují. Dočasně také navrhuje zavést daň z hrubých tržeb za digitální služby.

"Naše pravidla z doby před internetem nedovolují členským státům zdanit digitální společnosti, které v Evropě působí, když tu mají malou či žádnou fyzickou přítomnost," říká evropský komisař Pierre Moscovici. Podle něj jsou v současném nastavení tradiční "off-line" společnosti reálně zatíženy víc než dvakrát vyššími daňovými sazbami.

Návrh nově definuje pravidla pro stálou provozovnu. Tu musí firmy zřídit za určitých podmínek, pokud se na území cizího státu delší dobu průběžně zdržují. Nově by měl povinnost zřídit stálou provozovnu i podnik, který sice není na území členského státu fyzicky přítomný, ale utrží zde více než sedm milionů eur (178 milionů korun) za digitální služby nebo překročí minimální hranice na počet uživatelů či počet uzavřených on-line smluv.

Zdanění digitálních firem Stálá provozovna Podle nových pravidel by ji měly v členských státech zřídit firmy, které poskytují digitální služby na území EU a splňují v rámci daného státu jedno ze tří kritérií:

◼ Tržby firmy přesahují hranici sedmi milionů eur (128 milionů korun).

◼ Má více než 100 tisíc uživatelů za daňové období (zpravidla rok).

◼ Uzavře za daňové období více než tři tisíce smluv s uživateli z řad podniků. Daň z tržeb Odváděly by ji společnosti, které mají globální obrat vyšší než 750 milionů eur, z čehož alespoň 50 milionů pochází z EU z následujících digitálních služeb:

◼ Prodej reklamního prostoru

◼ Zprostředkování komunikace či prodeje zboží nebo služeb přes digitální platformy

◼ Prodej dat získaných z informací od uživatelů

Hlavním problémem, který budou muset evropští zákonodárci vyřešit, je dvojí zdanění. Mezinárodní daňový systém je totiž dnes do značné míry založen na dvoustranných smlouvách, které umožňují firmám započíst si v domovském státě daň zaplacenou jinde. Ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění jsou ale pravidla pro stálou provozovnu také definována zastaralým způsobem. Tyto smlouvy mají zpravidla v právním řádu větší váhu než místní daňové předpisy.

"Tuto úpravu a diskusi o ní lze podpořit, pokud bude vedena v širokém kruhu států. Změna celého konceptu pravidel vzniku a existence stálé provozovny by si totiž vynutila změnu národních daňových legislativ a také změnu smluv o zamezení dvojímu zdanění, a je mimořádně žádoucí, aby došlo ke shodě na globální úrovni," říká ministryně financí v demisi Alena Schillerová. Česko má celosvětově uzavřeno 60 smluv o dvojím zdanění se zeměmi mimo EU.

Unie však chce problém řešit co nejdříve, a proto navrhuje také dočasnou tříprocentní daň z hrubých tržeb. Tu by nově měly odvádět digitální společnosti ve státech, kde své služby prodávají. Nová povinnost by se vztahovala na firmy s celosvětovým obratem vyšším než 750 milionů eur, z čehož alespoň 50 milionů pochází z EU.

Ministerstvo financí je u této varianty opatrnější, podle Schillerové je potřeba provést předem detailní analýzu. "Jsme ale připraveni tuto možnost diskutovat a nemáme rovněž žádné námitky proti tomu, aby si takovou daň zavedly státy, které si to budou přát," dodává Schillerová.

Po jejím zavedení by však podnikům mohlo opět hrozit dvojí zdanění. "Může se lehce stát, že ten samý příjem je zdaněn jako obrat a pak následně ještě jednou v rámci zdanění zisku," upozorňuje expert na mezinárodní daně Richard Jahoda z firmy Grinex Czech Republic. EK chce tento aspekt zčásti mírnit tím, že si odvedenou digitální daň mohou firmy uplatnit jako náklad.

Na návrhy Bruselu se už snesla kritika ze strany Spojených států, protože jimi budou zasaženy převážně americké firmy. Lehké však nebude prosadit je ani v Evropě. Státy jako Irsko a Lucembursko totiž mají ze současného systému prospěch, a mohou proto přijímání nových pravidel blokovat. V daňových otázkách se v EU rozhoduje na principu jednomyslnosti.

