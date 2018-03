Automobilka Škoda za 122 let své existence ještě nezažila tak úspěšný rok. Zákazníkům loni dodala 1,2 milionu aut, tržby se vyšplhaly na 407 miliard korun a čistý zisk dosáhl výše 31,8 miliardy. Ve všech třech případech se jedná o nový rekord.

"Máme obrovskou motivaci v tomto kurzu pokračovat. Do konce roku 2020 uvedeme na trh celkem 19 nových modelů," říká předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

Škodovka, která je součástí německého koncernu Volkswagen, má pro následující roky velké ambice. Do roku 2025 chce vyrábět dva miliony aut ročně. V současné době jí k tomu nahrává příznivá situace na trhu. Poptávka po autech je enormní a Škoda má na některých trzích více než dobré předpoklady dál rychle růst. Především pak v Číně, která pro ni představuje největší trh. Loni tam firma dodala zákazníkům 325 tisíc vozů, do dvou let se chce dostat téměř na dvojnásobek. Automobilka také plánuje expanzi na nové trhy, první na řadě je Indie.

40,5 tisíce korun byl průměrný měsíční plat ve Škodě Auto v roce 2017.

Pokud však Škodovka chce i nadále pokračovat ve své spanilé jízdě a naplno využít potenciálu, kterého si je vědoma, musí se vypořádat s několika komplikacemi. V první řadě potřebuje vyřešit, jak navýšit kapacitu výrobních závodů. České továrny jsou dnes vytížené na 100 procent. Přesto se lidé, kteří si chtějí škodovku koupit, řadí do fronty rychlejším tempem, než jakým vyjíždí nová auta z výrobních pásů. Kvůli tomu se stále prodlužují čekací lhůty na nové vozy.

Škoda se situaci snaží řešit zapojením ruských továren, které nově vyrábí vozy i pro evropský trh. Chce-li ale firma během následujících let zrychlit výrobu, musí přistoupit k dalším opatřením. Jedno již má vedení firmy vymyšlené. V Mladé Boleslavi chce zavést 18směnný pracovní systém. Zaměstnanci by kvůli němu chodili do práce i v sobotu výměnou za náhradní volno ve všední den. Díky systému, který dnes již funguje v závodu v Kvasinách, by se v Mladé Boleslavi ročně vyrobilo o 75 tisíc aut více.

Plán má však jeden zásadní háček. Odboráři na 18směnný systém odmítají přistoupit. Prosadili si dokonce, že se o něm nebude jednat v rámci probíhajícího kolektivního jednání o platech. Zaměstnancům se nelíbí, že by přišli o významnou část víkendů, které tráví s rodinou.

Odbory jsou v nebývale silné pozici. Vedle rekordních výsledků automobilky za to může také situace na tuzemském trhu práce. Nezaměstnanost v Česku se drží již několik měsíců pod čtyřmi procenty a je nejnižší v unii. O lidi je nouze napříč obory a právě to vyvolává tlak na růst mezd. Vedení Škodovky proto musí odborům naslouchat. Už i proto, aby s nimi do budoucna mohlo pokračovat v jednání o mimořádných směnách a pracovních sobotách. "Chceme dvouciferný růst mezd. Vedení firmy již začalo výrazněji povolovat a v úterý nabídlo vyšší růst. Stále to ale není to, co bychom si představovali," vysvětluje šéf odborů Jaroslav Povšík. Připomíná, že zaměstnanci jsou připraveni stávkovat.

Podle člena představenstva Škody Bohdana Wojnara je třeba najít kompromis. Výrazné zvýšení platů ve firmě, která má téměř 32 tisíc kmenových zaměstnanců, může v Česku ovlivnit celý automobilový průmysl. Pokud by Škoda zaměstnancům zvýšila platy příliš, může na to paradoxně doplatit.

"Pokud se výrazně zvednou platy, mohlo by to znamenat, že Škoda doslova vysaje pracovníky svým dodavatelům. To už se dnes do jisté míry děje. Musíme proto hledat takovou hranici, aby to pro firmu nebylo smrtící," vysvětluje Povšík. Naráží tím na komplikace, se kterými se Škoda Auto aktuálně potýká a které jsou další překážkou pro navýšení výroby: někteří dodavatelé automobilce nestačí dostatečně rychle posílat potřebné díly.

V závodu v Kvasinách proto dnes například část nových Kodiaqů opouští výrobní pás v nedokončeném stavu − některým vozidlům chybí zadní sedačky. Škoda je odebírá od společnosti Adient. Ta se ve smlouvě zavázala, že bude dodávat určitý počet sedaček. Automobilka jich však kvůli vysoké poptávce potřebuje více, dodavatel proto nestíhá.

Podle Povšíka se nejedná o jediného dodavatele, který není schopen vyhovět vysokým nárokům největší české firmy.

Důsledkem jsou pak téměř hotové vozy, které nemohou zamířit k novým majitelům, dokud nedorazí chybějící díly. Kolik takto nedokončených vozů firma má, vedení společnosti neuvádí. "V Lysé nad Labem si musíme najímat firmy, které auta dokompletují. Problém se táhne od loňského roku. Od doby, kdy začalo s výrobou modelu Kodiaq pomáhat Rusko, se tyto potíže ještě prohloubily," říká Povšík.

Jednou z cest, jak situaci zlepšit, má být větší spolupráce v rámci koncernu. Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier nevylučuje ani investici do zcela nového závodu mimo Česko.

Společnost se aktuálně připravuje na proměnu automobilového průmyslu, kterou přináší nastupující elektromobilita. Do aut na alternativní paliva plánuje Škodovka v následujících letech investovat přibližně dvě miliardy eur. Cílem je do roku 2025 nabídnout 10 modelů, které budou využívat elektrický pohon. První z nich se na trhu objeví už příští rok.

