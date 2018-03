Pod tlakem sestavit vládu je Andrej Babiš ochotný slíbit i to, co dřív nechtěl. Teď přišlo na řadu zrušení karenční lhůty, tedy prvních tří dnů, kdy je člověk nemocný a nedostává ani korunu. Nově by měl zaměstnavatel platit nemocného od začátku. Argument je pochopitelný, není důvod, aby člověk, který platí nemocenské pojištění, stonal zdarma. Zdůvodnění zaměstnavatelů se ale také dá rozumět: ve chvíli, kdy lidé sedí doma za peníze, dělají to většinou rádi a ani nemusí být nemocní. Že nejde o fikci, ukázala data z let 2008−2009, kdy po zavedení karenční lhůty klesla nemocnost oproti roku 2007 zhruba o polovinu. A na to, aby podnik uhlídal každého, jestli je skutečně nemocný, či si jen potřebuje okopat zahradu nebo zařídit pár věcí, nemá čas ani lidi. Což platí i pro kontrolu od místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, které mají hlídání nemocných v popisu práce.

Zaměstnavatelé se obávají, že od roku 2007 se pracovní morálka příliš neposunula a znovuzavedení placené nemocenské povede k jejímu zneužívání. V podstatě se ale bojí svojí vlastní politiky. Být nemocný na nemocenské není pro člověka s vyšším příjmem nic, o co by stál. I proto mezi těmito lidmi neschopenky skoro nenajdeme − je podstatně levnější využít dovolenou nebo se domluvit se zaměstnavatelem na práci z domova, pokud to jen trochu jde. Mnoho firem navíc dospělo k závěru, že než aby tam zaměstnanci chodili a rozprašovali bakterie a viry, je lepší je nechat v rámci tzv. sick days pár dní doma. Běžně takto nabízejí tři až pět dní v roce. Vyplatí se jim to, a pokud je někdo podezřele často nemocný v době, kdy kvůli státním svátkům zbývá v týdnu jen minimum pracovních dní, ohlídají to lépe než klasickou nemocenskou.

Zavedení placené nemocenské se proto dá také brát jako test loajality zaměstnance nebo jako test, jak moc dobře se zaměstnavatel ke "svým" lidem chová. Ve chvíli, kdy jsou zaměstnanci spokojeni s platem i přístupem zaměstnavatele, nemají důvod být zdraví nemocní.

