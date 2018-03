Zemanovi emisaři Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Jaroslav Tvrdík se vrátili z partyzánské mise do ČLR bez konkrétních informací o prezidentově poradci Jie Ťien-mingovi, zato však s velmi specifickými zprávami o budoucnosti české pobočky CEFC. Pravě další osud této nominálně soukromé firmy byl asi hlavním bodem jejich jednání v Číně.

Z čeho je konkrétně obviněn (bývalý) předseda představenstva CEFC Jie, se nedozvěděli. Ani nemohli; vyšetřování probíhá v rámci vnitrostranického procesu, který je tajný. Přibylo jen další potvrzení nepotvrzení: blíže neurčené orgány v Šanghaji trojici "potvrdily", že poradce Jie je vyšetřován v blíže neurčených záležitostech. O tom píší média již několik týdnů. Stačilo zajít na nejbližší novinový stánek.

Podrobnější informace přivezlo hradní trio o dalším osudu české pobočky CEFC. Poloviční podíl v ní získá státní investiční fond CITIC. To odpovídá postupu vůči dalším částem konglomerátu: šanghajské ústředí společnosti měla převzít státní agentura pro správu majetku Kuo-šeng, chajnanskou pobočku CEFC (přes niž se dojednávala strategická akvizice 14% podílu v ruské Rosněfti) státní konsolidační agentura Chua-žung. Podobný proces proběhl již dříve u dalšího formálně soukromého čínského "akvizitora", společnosti Anbang.

Peking zjevně mění taktiku při ekonomické (a s ní těsně spjaté politické) expanzi do zahraničí. Dříve pro ni využíval obřích, nominálně soukromých firem jako CEFC či Anbang, kde nebyly na pohled zřejmé vazby na čínský stát (a KS Číny, která po Teng Siao-pchingově pokusu o částečnou odluku od státu v Si Ťin-pchingově "Nové éře" se státem zase stále více splývá).

Souvisí to mimo jiné s celkovým upevňováním centrální kontroly nad ekonomikou v rámci politiky "prohlubování reforem", potvrzené na zasedání čínského parlamentu. Konkrétním dopadem u nás je skutečnost, že místní akvizice "soukromé" CEFC přebírá už i formálně čínský stát. Čeští politici angažovaní v této firmě se stávají zaměstnanci čínské státostrany.

Bývalý předseda CEFC zůstává "až do ukončení vyšetřování" poradcem českého prezidenta. To jen dokládá, že Hradu při vší servilnosti ke "strategickému partnerovi" stále nedochází, co se v Číně děje. "Ekonomická kriminalita" není hlavním problémem pana Jie. V očích čínského generálního tajemníka je mnohem těžším proviněním, že poškodil pověst jeho klíčové iniciativy Pás a stezka, když nezabránil provalení korupčního skandálu neziskového křídla CEFC v Africe. Tato aféra poroste, jak bude postupovat vyšetřování v USA. Poradce Jie tak bude pro Zemana stále větší přítěží nejen u české veřejnosti, ale i jeho "mladého přítele" Si Ťin-pchinga.

Související