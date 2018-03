Andrej Babiš dnes v Bruselu navštíví Jense Stoltenberga, a pokud by generální tajemník NATO nechal stranou diplomatické servítky, mohl by rozhovor začít takto: "Pane Babiši, prý jste na tom dobře s čísly, tak čemu prosím nerozumíte na cifře dvě procenta?"

A pak by si šéf aliance vzal čerstvou výroční zprávu NATO a ukázal by v ní Babišovi dvě čísla. Výdaje na českou armádu v roce 2014, kdy hnutí ANO převzalo ministerstva obrany a financí, a současný armádní rozpočet. Za uplynulé čtyři roky se výdaje na obranu zdvihly z 0,95 na 1,05 procenta HDP, tedy o jedno promile. Česko je na polovině svého aliančního závazku a mezi osmadvacítkou členských zemí je na pátém místě ode dna.

Babiš by se možná pokusil o oblíbenou českou kličku, že česká armáda nedokáže účelně utratit více peněz, že nejdříve je třeba vše promyslet. Což Martin Stropnický čtyři roky zvažoval tak důkladně, až za hnutí ANO převzala resort Karla Šlechtová, smetla vše ze stolu a začíná se opět od nuly.

"Pěkně, pěkně tam v Praze makáte," pokýval by možná hlavou Jens Stoltenberg. Nebo by spíše Babiše utnul podobně, jako loni na podzim přerušil tehdejší velitel amerických sil v Evropě − generál Ben Hodges − vysokého úředníka českého ministerstva obrany, když ten se snažil vysvětlovat, že Česko by nejdříve chtělo znát dlouhodobou strategii NATO. "Mám vám zde na místě napsat seznam, co všechno vaše armáda potřebuje?" zeptal se Hodges a z jeho tónu bylo jasné, že české výmluvy už nikoho nebaví.

Po čtyřech letech sledujeme prakticky stejnou situaci. Tehdejší náčelník generálního štábu Petr Pavel varoval v médiích, že stav financování armády je neudržitelný. Ministři Stropnický a Babiš odpovídali, že nejdříve je nutno prověřit, "co se nakupuje a za kolik". A když byl v březnu 2014 (k 15. výročí vstupu Česka do NATO) navržen dokument, v němž se měly parlamentní strany zavázat k postupnému navyšování vojenského rozpočtu, byl z něj tento závazek nakonec vypuštěn a zbyl jen požadavek "odpovídajícího sdílení nákladů mezi spojenci" v NATO.

Což s jedním procentem HDP na českém kontě působilo a stále působí jako provokace. A nic na tom nemění, že v reakci na krizi na Ukrajině se Česko v září 2014 na summitu ve Walesu zavázalo, že do roku 2020 navýší vojenský rozpočet na 1,4 procenta HDP. Při dosavadním tempu (výše zmíněné jedné desetiny za čtyři roky) to beztak nestihneme a i tento "závazek" se jeví jen jako heslo "slibem neurazíš".

Andrej Babiš celou věc evidentně posuzuje jako jeden z mnoha dalších vnitropolitických problémů, kterým přiřazuje priority podle domácí potřeby a poptávky. A tu Babiš ve vztahu k financování armády nevidí, spíše naopak − z jeho pohledu jde o nebezpečnou věc, pálit si prsty v armádních zakázkách.

Jenže k Babišovi buď nedolehlo, nebo nechce vzít vážně teď už jasný fakt. Ochota podílet se férově na aliančních výdajích se promítá nejen do vztahů se spojenci v rámci NATO, ale bude to i jedna z karet, kterou budou země buď moci uplatnit ve své zahraniční politice, nebo jim bude scházet a jejich hra tím bude výrazně oslabena.

Přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa je brutální. Jeho náznak, že z nově uvalených cel na dovoz oceli a hliníku do USA by mohly být vyjmuty ty evropské země, které si plní své alianční závazky, hraničí s vydíráním. Ale realitou je, že po mnoha letech marného amerického přesvědčování tento tvrdě obchodnický přístup začíná fungovat. Poláci, Rumuni či státy Pobaltí by výdaje na obranu patrně zvýšili i bez Trumpa, nyní to ovšem navíc výrazně posiluje jejich postavení a politiku ve vztahu k USA, v rámci NATO i v evropském kontextu.

Jens Stoltenberg dnes zřejmě použije jiné argumenty. Ale Babiš, sám pragmatický podnikatel, by nakonec mohl nejlépe slyšet právě na byznysmena Trumpa. Chceš s námi sedět u jednoho stolu? Tak vlož peníze do banku. Jinak si jdi hrát jinam.

