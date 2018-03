Snaha místopředsedy pirátů Jakuba Michálka zbavit advokáty a daňové poradce mlčenlivosti ve sněmovně nakonec neprošla. Čeští berní úředníci se tedy k citlivým informacím o jejich klientech nedostanou.

Novela daňového řádu, která reagovala na snahu Bruselu zesílit boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, nakonec prošla v kompromisní variantě. Informace o svých klientech budou českým úřadům poskytovat jen banky.

Původní evropská směrnice měla umožnit pouze sdílení informací na mezinárodní úrovni. České finanční úřady neměly mít k těmto datům přístup. V Česku se v současnosti k podobně citlivým údajům dostane pouze Finanční analytický úřad, který patří pod ministerstvo financí a má odhalovat praní špinavých peněz.

500 tisíc měla být hranice daňového podvodu, při které by finanční úřad mohl prolomit mlčenlivost advokátů.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) ale nechala novelu napsat tak, aby se k informacím od bank mohli dostat i tuzemští berní úředníci. Michálek následně podobu zákona ještě zpřísnil. Navrhl, aby se povinnost týkala také daňových poradců a advokátů. Ti by podle jeho pozměňovacího návrhu museli informace o svých klientech poskytnout v případech, kdy by berní úředníci měli podezření na daňový únik ve výši alespoň půl milionu korun. Pro banky žádný limit neexistuje.

"Je potřeba mít efektivní nástroje proti daňovým únikům velkých korporací," hájil svůj nápad ve sněmovně Michálek.

Proti jeho návrhu však kromě advokátů a daňových poradců vystoupila také opozice. A ačkoliv se za něj postavila také Schillerová, rozdělil i hnutí ANO. Pro Michálkův nápad zvedlo ruku jen 24 členů hnutí, zhruba stejný počet se pak zdržel hlasování nebo byl proti. Kromě pirátů návrh ještě podpořilo sedm komunistů, což na většinu nestačilo.

"Prolomit advokátní tajemství a vykonstruovat zásah do ústavních práv občana na základě úvahy úředníka, že někdy v budoucnu nebude odvedena daň, z toho běhá mráz po zádech," řekl ve sněmovně bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) s tím, že pokud by byl zákon v této podobě přijat, podal by ústavní žalobu. "Jsem přesvědčen, že by žaloba byla úspěšná, protože hrozí ne­uvěřitelná zvůle bez jakékoliv kontroly," dodal.

Ke Kalouskovi se přidal i poslanec Ondřej Veselý (ČSSD), který je zároveň advokátem. "Mlčenlivost neprolomil žádný z režimů, který tady byl. Je to otevření Pandořiny skříňky," varoval Veselý poslance.

Půlmilionová hranice zase přišla nedostatečná předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. "To přece není částka, kvůli které velké korporace dělají agresivní daňovou optimalizaci. To nemyslíte vážně, to musíte změnit měnu," vzkázal Michálkovi.

Sněmovna nakonec k novele přidala jen kompromisní pozměňovací návrh poslankyně Heleny Válkové (ANO).

Ten počítá se vznikem jediného dotazovacího místa, které by od advokátů v rámci mezinárodní spolupráce požadovalo údaje. Povinnost poskytnout informace se navíc nebude týkat těch dokumentů, které advokát získal předtím, než novela začala platit.