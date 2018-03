Andrej Babiš (ANO) stojí za Velkou Británií v jejím sporu s Ruskem. Premiér v demisi ve čtvrtek na summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu jednoznačně podpoří Londýn, který Moskvu obvinil z útoku otravnou látkou Novičok na britské půdě na svého bývalého agenta a jeho dceru.

Babiš má v plánu premiérům či prezidentům ostatních zemí EU říct, že členské státy unie musí společně čelit ruské informační válce. Vyplývá to z dokumentů, které mají HN k dispozici. Moskva obvinila několik zemí EU včetně Česka, že látka Novičok mohla pocházet z jejich skladů. Všechny země včetně Česka to označily za výmysl. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) si kvůli tomu včera předvolal ruského velvyslance v Praze.

Právě snaha Rusů svalit odpovědnost na jiné země EU nebo dokonce přímo na Británii podle Česka ukazuje na to, že Moskva stupňuje svou informační válku proti státům unie. "Nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo," chce na čtvrtečním summitu říct Babiš.

Společně proti Rusku

Ostatní členské země to vidí stejně. "Evropská unie by měla pokračovat v posilování svých schopností čelit hybridním hrozbám, včetně těch týkajících se kybernetické oblasti, strategické komunikace a kontrašpionáže," stojí v návrhu závěrů dnešního a zítřejšího summitu lídrů zemí EU.

Za hybridní hrozby experti označují postupy, které Rusko použilo například při své agresi vůči Ukrajině. Jde o útoky počítačových hackerů nebo například o šíření nepravdivých in

formací. O tom, co konkrétně by mohly podniknout, chtějí mít státy unie jasno do své příští vrcholné schůzky, která bude v červnu.

Lídři na summitu potvrdí pondělní prohlášení svých ministrů zahraničí, kteří už útok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru ostře odsoudili. Zdůrazní, že jde o první příklad použití chemických zbraní v Evropě od druhé světové války. Podle Londýna Skripala i jeho dceru za zatím neznámých okolností zasáhla ruská smrtící látka Novičok. Po útoku zůstávají v kritickém stavu v nemocnici.

Zatím bez sankcí

Podle Britů je jasné, že za útok nese odpovědnost Rusko − buď ho Moskva přímo provedla, nebo nekontroluje své zásoby chemických zbraní, které navíc nelegálně vyvíjí. Rusové jakoukoliv odpovědnost odmítli. Premiér Babiš už v minulých dnech prohlásil, že "Česká republika stojí jednoznačně na straně našeho spojence", tedy Británie.

Lídři států unie včetně Česka by ve čtvrtek měli potvrdit svou naprostou solidaritu s Londýnem. Podle nich EU "bere nesmírně vážně závěr britské vlády, podle kterého je velmi pravděpodobné, že odpovědnost nese Rusko".

To znamená, že ostatních 27 zemí unie se sice přikloní k britskému názoru, že útok má na svědomí Moskva, neudělají to ale naprosto bezvýhradně. Podle serveru Politico některé státy, například Řecko, chtějí počkat na předložení naprosto nezvratných konkrétních důkazů. EU se proto shodla na kompromisní formulaci o tom, že britské závěry bere nesmírně vážně. V praxi prý ale žádná země nepochybuje o ruské zodpovědnosti. Závěry summitu se navíc můžou během čtvrtka změnit.

Britové v reakci na útok vyhostili 23 ruských diplomatů, které obvinili ze špionáže. Nyní připravují plán, jak potrestat Rusy napojené na Kreml, kteří mají aktivity ve Spojeném království a jsou podezřelí z podílu na porušování lidských práv či praní špinavých peněz.

Londýn zatím nenavrhuje zavedení nových evropských sankcí proti Rusku nad rámec těch, které země EU uvalily v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Do budoucna to ale není vyloučené. Británie Rusko žádá o vysvětlení své role v útoku na Skripala. "Členské země se dohodnou jaké vyvodí důsledky ve světle toho, jak ruské úřady odpoví", měli by se ve čtvrtek v Bruselu domluvit lídři států unie.

Sergej Skripal byl důstojníkem ruské tajné služby, ale zároveň pracoval i pro Brity. Ruský soud ho kvůli tomu v roce 2006 odsoudil na 13 let do vězení, o čtyři roky později ho ale tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv omilostnil. Moskva následně Skripala a několik dalších osob vyměnila za desítku svých špionů zadržených ve Spojených státech.

Skripal poté přesídlil do Velké Británie, kde žil ve městě Salisbury jihozápadně od Londýna. Právě v tomto městě na něj a jeho dceru zaútočili zatím neznámí pachatelé.

Případu Skripal se podobá také vražda dalšího bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka, který zemřel v Británii v roce 2010 na otravu radioaktivním poloniem 210. Britští vyšetřovatelé tvrdí, že ho zavraždili ruští agenti, nejspíš s výslovným souhlasem prezidenta Putina. Kreml to dodnes popírá.