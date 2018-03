Dvaačtyřicet let od smrti biskupa Vojtěcha rukou pruských pohanů trvalo, než kníže Břetislav přivezl ostatky tohoto svatořečeného duchovního do vlasti. Téměř o tisíc let později Češi vyrazí pro ostatky jiného vrcholného katolického hodnostáře, který také zemřel ve vynuceném exilu. V dubnu vypraví vojenské letadlo do Říma pro ostatky pražského arcibiskupa Josefa Berana. Muže, kterému v návratu domů zabránili komunisté, a tak byl v roce 1969 pohřben v podzemí svatopetrské baziliky, blízko hrobu jednoho z dvanácti Kristových apoštolů a prvního papeže, svatého Petra. Beran je jediný kardinál pochovaný v hrobce papežů.

Návrat, jenž naplňuje Beranovu poslední vůli, povolil v lednu papež František. Až kardinálovy ostatky armádní speciál dopraví domů, čeští duchovní je − symbolicky na svátek svatého Vojtěcha 23. dubna − obřadně uloží do svatovítské katedrály. Církev také řeší Beranovo blahořečení, což je předstupeň k prohlášení za svatého.

Akce má i aktuální společenský rozměr. Pozapomenutý příběh arcibiskupa vězněného nacisty i komunisty v Česku ožívá v době, kdy nebývale opět narůstá právě moc komunistů a hnutí SPD, jehož činitelé pronášejí výroky popírající holokaust. S KSČM dokonce premiér Andrej Babiš, vedený jako agent v archivech komunistické Státní bezpečnosti, jedná o podpoře své vlády.

Související Fotogalerie Kardinálův návrat

Muž, který měl být zapomenut

Kdo byl člověk, kterého se komunisté báli tolik, že mu nedovolili návrat do vlasti ani po smrti? "Jeho život obsáhl celé moderní dějiny našeho státu. Patřil ke generaci, kterou formovaly ideje humanismu a vlastenectví první republiky a pro oba následující totalitní režimy se stal nebezpečným. Měl upadnout v zapomnění," říká badatelka Stanislava Vodičková, která o kardinálovi napsala čtyřsetstránkovou monografii.

Narodil se v roce 1888 do skromných poměrů jako první z dětí katolického plzeňského učitele. Rodina se později rozrostla na sedm členů. Na kněze začal studovat poté, co opustil myšlenku stát se lékařem.

StB a aktivní opatření opatření "Kardinál" ◼ Komunisté se velmi intenzivně snažili, aby Češi na kardinála Berana zapomněli. V roce 1949 zmizel z veřejného života, když ho internovali. Netroufli si ho však soudit nebo mučit jako jiné vězně.

◼ V roce 1965 komunisté usoudili, že ještě více než dlouhodobá internace se jim do plánů na vymazání Berana z myslí Čechů hodí jeho vysídlení do Vatikánu, kam byl pozván při jmenování kardinálem.

◼ Když Beran v exilu umíral, vypracovala StB zvláštní aktivní opatření s názvem "Kardinál". Podle něj hrozilo, že by pohřeb kardinála ve svatovítské katedrále byl aktivizací "reakčních a protisovětských sil".

◼ Nakonec komunisté pohřeb kardinála v jeho vlasti nedovolili.

Z Říma se vrátil po pěti letech nabitý rozhledem i upevněný ve víře. Publikoval, překládal a jeho schopnosti mu vynesly jmenování rektorem pražského arcibiskupského semináře. Psal se rok 1932, Československo čelilo hospodářské krizi a Hitler se chystal ovládnout Německo.

Pro nacisty byl Beran přirozeným protivníkem i hrozbou. Patřil k elitě národa i katolické inteligenci, odpor k okupantům navzdory pohrůžkám neskrýval. Za úsvitu 6. června 1942, dva dny po smrti zastupujícího protektora Reinharda Heydricha, zatklo Berana gestapo. Přes bití na Pankráci a otrockou práci v Terezíně putoval do neblaze známého koncentračního tábora pro duchovní v Dachau. Jako vězeň číslo 35 844 se tam sblížil s lidmi odlišných vyznání i politických postojů včetně komunistů.

Po válce usedl na uprázdněný arcibiskupský stolec v Praze. "Stal se nejen morální autoritou, ale také oblíbenou 'celebritou', která se snažila přiblížit katolickou církev moderní společnosti," říká Stanislava Vodičková. V tomto smyslu byl Beran zjevně mužem ne až tak odlišným od současného papeže Františka.

Pro komunisty však arcibiskup představoval stejnou hrozbu jako pro nacisty − báli se vlivu církve na sedm milionů římských katolíků v českých zemích. "Je rozhodným odpůrcem a nepřítelem lidové demokracie, stoprocentním reakcionářem a representantem reakce," ocejchovalo ho v listopadu 1948 ministerstvo vnitra.

Na svátek Božího těla 19. července 1949 Beran avizoval zásadní protikomunistické poselství, které měl přednést v kostele strahovského premonstrátského kláštera. Mši řevem a dupáním narušovali provokatéři, Berana hned po jejím konci internovala Státní bezpečnost. Za pár měsíců stát definitivně církve ovládl.

Arcibiskup Beran se ocitl v naprosté izolaci od korespondence, návštěv i médií. Pobýval ve střežených domech se zabílenými okny, obehnaných dřevěnými palisádami. Vystřídal šest adres za čtrnáct let, často nevěděl, kde vlastně je. Do jídla mu dávali afrodiziaka, aby špehýrkami pořídili choulostivé záběry s řeholnicemi, které mu vedly domácnost. Odolal.

Jmenování kardinálem a pozvání do Vatikánu jej v roce 1965 zastihlo v těžko přístupném Radvanově na Táborsku. Komunisté vycítili šanci. "Ať si Berana vezmou, doma je nebezpečný," navrhoval člen předsednictva Ústředního výboru KSČ Jiří Hendrych. Beran s těžkým srdcem vyhnanství přijal.

Ve svatém městě šestasedmdesátiletý kardinál nezahálel. Pracoval na duchovní literatuře pro věřící za železnou oponou, podporoval krajany, kterých po srpnu 1968 přibylo. Novým uprchlíkům z okupované vlasti pomáhal u italských úřadů.

Ani poté, co vážně nemocný Beran 17. května 1969 zemřel, komunisté v obavě z protirežimních protestů nepovolili převoz těla do vlasti. V tehdejším Československu byla po sovětské okupaci zjitřená doba. A tak papež Pavel VI. vyslovil neslýchané přání, aby Beran, zesnulý v exilu stejně jako kdysi svatý Vojtěch, spočinul mezi papeži pod svatopetrským dómem. Oproti zvyklostem se pontifik osobně účastnil i pohřbu.

Totalitě je nutné vzdorovat, říká arcibiskup

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner v souvislosti s repatriací kardinálových ostatků vyzdvihuje zejména to, že se naplní Beranovo vlastní přání. "Komunisty byl vyhnán ze země, kterou miloval. Tehdy se vrátit nesměl, i když si to moc přál. Pro věřící je to návrat jejich pastýře i projev úcty ke statečnému svědkovi víry, jemuž by rádi jednou projevili i poctu oltáře," upozornil Graubner na běžící proces blahořečení.

Událost má však podle něj rozměr i pro občany bez vyznání. "Všem připomíná, že totalitě je nutné vzdorovat a jejímu vzniku předcházet moudrou angažovaností," soudí arcibiskup, který se v čele své arcidiecéze od roku 1991 snaží napravovat dopady komunistické éry.

Že je životní příběh Josefa Berana ojedinělý, potvrzuje i odborník na moderní církevní dějiny Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. "Srovnatelný byl snad osud kardinála Jószefa Mindszentyho," připomíná maďarského duchovního, vězně nacistů a komunistů, který se za povstání v roce 1956 dostal na americkou ambasádu v Budapešti a z ní až za dlouhá léta do rakouského exilu. Tam byl také pohřben a později převezen domů.

Oba příběhy se zčásti odehrávaly zároveň. Zatímco Mindszenty z oken velvyslanectví USA už jedenáctým rokem sledoval jemu zapovězenou Budapešť, Beran ve stejné době ve Vatikánu vymýšlel, jak povzbudit Čechy. "Podařilo se mu poslat v roce 1967 do Prahy svého 'zástupce', sochu Panny Marie Fatimské, požehnanou papežem Pavlem VI. přímo ve Fatimě k 50. výročí tamějšího zjevení. Kardinál tak svěřil naši vlast do její péče navzdory politickým odpůrcům," vybavuje si lékařka a dominikánská sestra z pražského arcibiskupství Dominika Bohušová. Když mluví o Beranově návratu, je z jejích slov cítit upřímná radost.

Olomoucký arcibiskup, církevní historik i dominikánská sestra přitom na prvním místě sami od sebe zdůrazňují, že podstatné je splnění Beranova přání spočinout ve vlasti.

Má smysl se ptát? sondoval velvyslanec

Vyjednávání s Vatikánem dostal za úkol zkušený český velvyslanec Pavel Vošalík. Ten u Svatého stolce − i kvůli dlouhodobé snaze prezidenta Miloše Zemana prosadit jako jeho nástupce neprůchozího Jindřicha Forejta − pobývá už desátým rokem, výrazně déle, než je u velvyslanců běžné.

Loni v září se Vošalík vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolina písemně zeptal, zda má smysl, aby Češi o vyzvednutí ostatků oficiálně žádali. Podobné předběžné sondáže k diplomacii patří.

"Sekretariát Svatého stolce interpretoval ten dotaz šířeji jako zájem jednání zahájit," říká Vošalík s tím, že pražské arcibiskupství pak už nemuselo podávat oficiální žádost, jen potvrdilo Vošalíkův dopis. Po Vánocích Česku vyhověl papež František.

Další vyjednávání o podrobnostech vede český velvyslanec s arciknězem svatopetrské baziliky, kardinálem Angelem Comastrim. Diskutují například o způsobu otevření sarkofágu a přeložení ostatků do přepravní rakve. "Nakládání s hrobem je vždy doprovázeno modlitbami. Přestože to je svým způsobem technická záležitost, není to něco, co by bylo možné udělat na poslední chvíli," vysvětluje Vošalík.

Ačkoliv je Beranův převoz mimořádnou událostí, z pohledu zákonů a smluv jde o převoz tělesných ostatků člověka zesnulého v zahraničí, k čemuž jsou zapotřebí patřičné konzulární doklady. Jedná se také o textu pamětní desky, kterou Češi dodají na místo nynějšího sarkofágu. Deska z původního sarkofágu skončí v Česku, počítá se s jejím umístěním v Plzni, odkud Beran pocházel.

Pro velvyslance Vošalíka bude vyzvednutí ostatků úspěšnou tečkou za vatikánskou misí, která se uzavře s koncem dubna. Nahradí ho Václav Kolaja.

Jméno akce: Návrat domů

Pražské arcibiskupství už má vcelku jasné plány, jak by měla v ideálním případě akce vypadat. Arcibiskupský ceremoniář Vojtěch Mátl klade důraz na symboliku.

S oficiálním vyzdvižením ostatků ze sarkofágu ve svatopetrské bazilice se počítá 19. dubna. Tou dobou už bude v Římě česká delegace vedená ministrem zahraničí Martinem Stropnickým, který před lety v Itálii a ve Vatikánu působil jako velvyslanec. V delegaci budou i tři biskupové − Tomáš Holub z plzeňské diecéze, odkud Beran pocházel, královéhradecký Jan Vokál, jenž jako mladý muž v roce 1983 do Vatikánu emigroval, a pomocný biskup pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer.

Ostatky nejprve v Římě zamíří do Papežské koleje Nepomucenum, domova českých a moravských bohoslovců, kde v minulosti Beran pobýval v nuceném exilu.

Armádní letecký speciál dopraví následujícího dne rakev s arcibiskupem do vlasti. Na kbelském letišti bude čekat pražský arcibiskup Dominik Duka a za stát předseda Senátu Milan Štěch. Armádní hudba zahraje státní hymnu a píseň Čechy krásné, Čechy mé, která vítala Berana doma, když se vrátil z koncentračního tábora.

Autokolona s rakví pak zamíří před seminární kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích. "Kardinál byl rektorem Arcibiskupského semináře a vyhledávaným duchovním správcem seminárního kostela v letech 1932 až 1946," vysvětluje tuto zastávku Vojtěch Mátl. V kostele se už od 18 hodin bude konat program s modlitbami.

Na noc kolona s kardinálovými ostatky zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera, kde Beran pronesl své poslední kázání před internací komunistickými bezpečnostními složkami. Kanonie premonstrátů uctí jeho památku veřejně přístupnou modlitební vigilií, ostatky zůstanou v bazilice přes noc.

V sobotu 21. dubna v deset hodin ráno vyrazí po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála ze Strahova přes Pohořelec a Loretánskou ulici na Hradčanské náměstí. Pohřební vůz s rakví poveze šestispřeží starokladrubských vraníků. Právě taková pocta náleží podle protokolu arcibiskupům a kardinálům.

Půlhodinová cesta skončí umístěním rakve na katafalk v Arcibiskupském paláci, odkud ji následně bohoslovci přenesou Branou gigantů a přes první a druhé nádvoří Pražského hradu do svatovítské katedrály.

"Snažíme se liturgii nastavit tak, aby odrážela to, co kardinál Beran prožíval," řekl HN jáhen Mátl. "První čtení mše v katedrále bude znakováno na připomínku toho, jak se kardinál Josef Beran v době, kdy vedl ústav hluchoněmých chovanek v Krči, zastával jejich práv na vzdělání," doplnil.

Obětní dary ponesou sestry dominikánky, příslušnice téže kongregace, jejíž členky se staraly o kardinála Berana v těžké době internace. Vojenský historický ústav zapůjčí k nesení před rakví vyznamenání, jež Beran obdržel. Arcibiskupství pražské u příležitosti arcibiskupova návratu vydá stříbrnou pamětní medaili.

Mši v katedrále povede současný arcibiskup Dominik Duka, rakev pak bude do pondělí 23. dubna, dne svátku svatého Vojtěcha, zpřístupněna všem, kteří budou chtít posmrtně se navrátivšímu kardinálovi projevit úctu. Pak spočine v kapli Bartoňů z Dobenína a svaté Anežky České.

Až prorocky se jeví slova tehdejšího litoměřického biskupa Štěpána Trochty, jenž psal na jaře 1969 do Říma umírajícímu Beranovi: "Vím, jak rád bys zase uviděl své metropolitní město, které Ti přirostlo k srdci tak jako matce to z jejích dětí, které ji stálo nejvíce probdělých nocí a slz. Přeju Ti to − i sobě − ze srdce a podnikám poslední kroky, aby se tak stalo co nejdříve. Výsledkem si však nejsem jist. Od 21. srpna si kladu otázku, zda snad Bůh pro Tebe nevybral jiný triumfální návrat, kterým se vracel do Čech Tvůj předchůdce, sv. Vojtěch," zamýšlí se v něm Trochta. V dubnu se jeho slova naplní.