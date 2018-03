Realitní fond České spořitelny kupuje další nemovitost. Podle zjištění HN jedná o koupi velké administrativní budovy Metronom Business Center, kterou před třemi lety u stanice metra Nové Butovice postavila společnost HB Reavis. Podle odhadů odborníků přesahuje hodnota nemovitosti 60 milionů eur, tedy 1,5 miliardy korun. Může jít o největší realitní obchod od začátku roku.

Podrobnosti zatím nechce ani jedna ze stran komentovat. Václav Matoušek, ředitel developmentu HB Reavis, ale uvedl, že obchod by mohl být uzavřen do června.

Budova patří mezi 10 největších administrativních center v Praze a je známá díky svému interiéru. Softwarová společnost SAP, která si většinu pronajímá, zaplnila vnitřek netradičními prvky v oddechových zónách pro svoje lidi. Telefonovat mohou třeba v místnosti podobající se dřevěné latríně, odpočívat jako na dovolené v odstaveném karavanu, posedět na pruhované lavičce z parku. "Dohromady už si v Metronomu pronajímáme 27,5 tisíce metrů," upřesnila Jitka Housková z komunikace českého SAP.

Související Fotogalerie Blíží se rekordní obchod. Dům s karavanem a latrínami koupí fond České spořitelny

Firmy z německého koncernu se do Metronomu začaly stěhovat před dvěma lety. Dnes zde sídlí SAP Services, SAP Ariba a Concur, které byly dříve rozložené na čtyřech různých místech v Praze. Jejich netradiční prostory už získaly několik ocenění za kvalitativní, inovativní a zdravé prostředí.

Smlouvu o pronájmu má společnost SAP podepsanou na 10 let. Firmy se sice většinou zavazují jen na pět let dopředu, u větších obchodů, mezi které nastěhování SAP do Metronomu patří, bývá ale smluvní vztah delší.

34 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy nabízí budova Metronom u stanice metra Nové Butovice v Praze.

V budově má kanceláře i české zastoupení německé automobilky BMW, sídlí v ní také biofarmaceutická firma AbbVie. V přízemí jsou obchodní prostory − drogerie, kavárna s cukrárnou, restaurace a lékárna. "Budova je plně obsazena," komentuje Omar Sattar, ředitel pražské kanceláře poradenské firmy Colliers.

Prodej Metronomu se může stát největším realitním obchodem od začátku roku v Česku. Překoná nejspíš prodej kancelářské budovy Praha City Center, již za 64 milionů eur (1,6 miliardy korun) koupila francouzská společnost Amundi Asset Management.

Vlastníka letos změnila také pražská administrativní budova Oregon House a logistický park v Lovosicích. Ten dosud vlastnil developer HB Reavis, který se ale rozhodl stavbu a správu průmyslových nemovitostí ukončit.

Své portfolio obměňuje i ČS nemovitostní fond, tedy fond České spořitelny. Kromě toho, že jedná o koupi Metronomu, oznámil včera největší český podílový fond pro drobné střadatele, že koupil průmyslový park u slovenského města Dubnica nad Váhom.

Loni koupil velké obchodní centrum v polském městě Radom. Zbavil se naopak centrály někdejšího státního podniku Hydroprojekt v pražských Nuslích z roku 1960. Fond dnes vlastní 13 nemovitostí včetně nejvyšší pražské budovy City Tower.

Tuzemské nemovitosti lákají české i zahraniční investory, kteří je považují v rámci střední Evropy za bezpečné. Rekordní byl podle společnosti JLL rok 2016, kdy se zobchodovaly nemovitosti za více než 3,6 miliardy eur.

V Česku byl loni největší prodej nákupního centra Olympia Brno, které za odhadovanou cenu 374 milionů eur (v přepočtu přes 10 mi­liard korun) koupila německá společnost Deutsche EuroShop.

Související Fotogalerie Blíží se rekordní obchod. Dům s karavanem a latrínami koupí fond České spořitelny