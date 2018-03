Předběhnout konkurenci v severní Africe a vytlačit ji z trhu v Alžírsku se chystá česká firma Emco. Na místě plánuje postavit vlastní podnik. Potravinářská firma se čím dál víc orientuje na zahraniční trhy, už v lednu otevřela pobočku ve Spojených státech. V Česku je jedničkou ve výrobě obilných vloček, kaší a müsli, zahraničí je pro ni jedinou cestou, jak i nadále růst.

V Alžírsku se firma chystá investovat desítky milionů korun, podle toho, jak velký podnik vybuduje. "Může jít o balírnu nebo o plnohodnotnou výrobu, jakou máme v Rusku," prohlašuje Martin Jahoda, šéf marketingu a vývoje společnosti a zároveň syn zakladatele.

Firmu Emco vybudoval jeho otec Zdeněk. Zaměstnává okolo 200 lidí a má tři výrobní závody v Česku a jeden v Rusku. Polovinu produkce prodává doma, druhá polovina jde na vývoz. Loni firma utržila více než miliardu korun, kolem 250 milionů šlo z exportu. Největšími konkurenty jsou například mezinárodní značky Nestlé nebo Mondelez International.

Země severní Afriky jsou pro Emco druhým nejdůležitějším vývozním regionem. V Maroku, Alžírsku, Egyptě a Tunisku prodává téměř polovinu svého exportu. Alžírská a egyptská vláda se ale snaží dovozy omezit a podpořit výrobu na svém území. Právě proto uvažuje Jahoda o zbudování fabriky přímo na místě. Úřadování spojené s vývozem do těchto zemí začíná být neúnosné. "Každý kontejner musí mít třeba 15 certifikátů, ty ale není možné získat," vysvětluje. O tom, jak bude alžírský podnik vypadat, rozhodne firma v květnu.

Podobně postupovala v Rusku, kde vyrábí od té doby, co oslabení rublu výrazně zdražilo import. Do ruské továrny teď instaluje stroj na výrobu sušenek. Tím se tamní výroba stane kompletní.

Úspěch v Maroku

Obyvatelé severoafrických států jsou podle Jahody zvyklí na ce­reální produkty, žádná z firem je tam ale nevyrábí kvůli špatným podmínkám pro pěstování ovsa. "Hodně oblíbené jsou tam naše jednoduché ovesné vločky. Je to důležitá surovina pro tradiční arabskou polévku," přibližuje Jahoda a dodává, že jeho firma právě zažívá největší boom v Maroku.

"Jsme u nich jednička na trhu s müsli, oblíbení jsme i na tamním Facebooku. Náš marocký profil má více než 43 tisíc fanoušků, to je dvakrát více než v Česku," usmívá se Jahoda. Tak jako jinde, i v severní Africe podnik soupeří zejména s polskými výrobci, kteří ceny nastavují obvykle níž než česká firma.

Nová pobočka v USA

Lednový krok do Spojených států znamená posílení na vůbec nejvýznamnějším zahraničním trhu firmy. Přes obchodního partnera tam Emco vyváží už déle než pět let. Bezlepkové tyčinky dodává do obchodní sítě Walmartu, která má více než čtyři tisíce prodejen po celé zemi.

V lednu Emco otevřelo obchodní pobočku v Las Vegas. "Už po dvou letech exportu se pro nás americký trh stal druhým největším po Česku. Dosud jsme tam vyvezli 120 kontejnerů tyčinek, téměř 32,5 mi­lionu kusů," říká Jahoda. Pobočku v Las Vegas založil proto, že Nevada má příznivější daňové a právní podmínky než jiné státy unie. Podnik také využil snížení firemních daní v USA z 35 na 21 procent.

V Americe zaměstnává pět pracovníků, najímá si skladové plochy, služby logistické firmy a také účetní a právníky. "Dostat zboží z východního na západní pobřeží Ameriky je stejně drahé jako převoz z Česka do Spojených států," srovnává Jahoda.

Úspěch na zaoceánském trhu podle něj zaručily právě bezlepkové výrobky. Takové složení požadoval Walmart. "Ne každý dodavatel zvládne v objemu dvou kontejnerů měsíčně dodávat bezlepkové tyčinky," říká Jahoda. Zboží pro Ameriku se vyrábí v Česku, místní závody už navštívil inspektor Walmartu a firma kvůli němu investovala více než 200 tisíc korun do požárního schodiště v opuštěné části jedné z budov. "Spolupráce s touto firmou je pro nás natolik důležitá, že jsme do této nesmyslné investice šli," vysvětluje podnikatel, že zabezpečení prázdných prostor inspektor vyžadoval.

V Americe se firma trefila také do rostoucí obliby potravin bez alergenů a genetických úprav. "Evropští výrobci k tomu mají blíž. Evropské výrobky jsou v tom daleko lepší než ty americké a mají šanci se prosadit," míní Jahoda, který řízení Emka pozvolna přebírá po svém otci. Brzo podle něj prodeje v zahraničí převáží ty v Česku. Ačkoliv firma nyní exportuje už do 50 zemí, tuzemský trh má stále mírnou převahu.

