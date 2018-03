Prezident Emmanuel Macron Francouzům slíbil několik zásadních věcí. Vedle reforem francouzské ekonomiky jde taky o výrazný postup v evropské integraci, především té v eurozóně. Zatímco doma Macron už několik změn prosadil, jeho snaha reformovat Evropu se zasekla.

"Do června předložíme jasný a ambiciózní plán, jak by se měla eurozóna změnit," prohlásil Macron po nedávné schůzce s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Tato společná francouzsko-německá iniciativa ale měla být podle původního harmonogramu hotová už tento pátek. Jenže na stole zatím není vůbec nic.

Je to i proto, že se v Německu výrazně protáhlo sestavování nové vlády. Zároveň není tajemstvím, že Němci s řadou francouzských plánů nesouhlasí. Macron například navrhl vznik velkého společného rozpočtu pro státy platící eurem. Chce taky, aby na něj dohlížel společný ministr financí.

Merkelová však ujišťuje, že Berlín a Paříž nakonec společné plány předloží. "Neshodneme se na všem. Ale Německo a Francie už toho společně hodně dosáhly a jsme odhodláni udělat to znovu," prohlásila kancléřka. Němci a Francouzi sami nemají sílu nic prosadit, s jejich případnými návrhy budou muset souhlasit i ostatní země EU.

Podle programu obnovené vlády velké koalice Německo souhlasí s tím, aby státy s eurem mohly z evropského rozpočtu dostat pomoc v případě, že je zasáhne náhlá ekonomická krize nebo se odhodlají k bolestivým reformám. Tyto sliby však nejsou konkrétní.

Berlín je tradičně opatrný k návrhům, jež by znamenaly, že by země eurozóny společně ručily za své státní dluhy nebo za špatné úvěry v bankách. Němci tak trvají na tom, že další integrace v eurozóně může nastat až poté, co její členové pohnou s vlastními domácími problémy. Jde například o špatné úvěry, které tíží hlavně italské banky. Jejich objem v poslední době výrazně klesl, Berlín ale bude trvat na pokračování tohoto trendu. Jen poté je ochoten souhlasit třeba se vznikem společného fondu na pojištění vkladů v bankách v eurozóně.

V tom mají Němci podporu Nizozemců, Finů nebo například pobaltských států. Také tyto země chtějí, aby další integraci předcházely reformy ve slabších státech. Sám francouzský prezident Macron se už do několika zásadních změn pustil, čemuž ostatní země EU aplaudují. Otázkou však je, jak se zachová nová italská vláda, na niž mohou mít po nedávných volbách rozhodující vliv populistické strany, které hodlají některé dřívější reformy zrušit a mají v plánu výrazně zvýšit státní výdaje.

Lidé, kteří dění v EU sledují, očekávají, že další evropskou integraci čeká maximálně odklad, ale nakonec se uskuteční. "Země eurozóny vědí, že euro potřebuje dobudovat, jinak s ním zase zahýbe nějaká příští krize," říká vysoce postavený bruselský diplomat.

Další integrace v eurozóně tak nejspíš nastane, i když nebude tak rychlá a dalekosáhlá, jak si představoval Emmanuel Macron.

O tom, kam by měla směřovat, budou jednat lídři států eurozóny v pátek na summitu v Bruselu. Premiéři zemí, které euro nemají, už budou tou dobou na cestě z bruselského summitu domů.

Předsedovi české vlády v demisi Andreji Babišovi se to nelíbí. Podle dokumentů, jež mají HN k dispozici, se proti tomu ve středu v Bruselu ohradí.

Česko chce, aby o věcech týkajících se eurozóny jednaly všechny členské státy unie.