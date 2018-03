Syn známého zpěváka skupiny Elán Joža Ráže má velkou zálibu v silných motorkách. Díky nim se Jozef Ráž mladší osobně zná s Robertem Kaliňákem, donedávna ministrem vnitra a jedním z nejmocnějších politiků na Slovensku. Ráž mladší s Kaliňákem před osmi lety slavil i jeho čtyřicátiny. A právě tahle známost nejspíš měla klíčový vliv na včerejší rozhodnutí slovenského prezidenta Andreje Kisky nejmenovat novou vládu, jejímž sestavením byl pověřen dosavadní vicepremiér Peter Pellegrini. Ráž měl být v jeho vládě ministrem vnitra.

Pellegrini "musí vytvořit stabilní vládu, jejíž obsazení, a to především osoby ministra či ministryně vnitra, dokáže uklidnit napjatou atmosféru ve společnosti", zdůraznil Kiska. Pellegrinimu dal čas do pátku, aby mu přinesl seznam nových ministrů.

Pellegrini prezidentovi odpověděl, že bude s tímto úkolem hotový už dnes. Místo Ráže chce na pozici ministra vnitra nominovat dosavadního ministra zdravotnictví Tomáše Druckera.

Dny, které otřásly Slovenskem ◼ 25. února je nalezen mrtev slovenský novinář Ján Kuciak a jeho přítelkyně Martina Kušnírová.

◼ Kuciak psal o korupci s politickým pozadím, na dalších článcích s podobným zaměřením pracoval. Tvrdil, že do podezřelých aktivit jsou zapojeni lidé z bezprostředního okolí premiéra Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

◼ Kaliňák nejdřív odstoupit odmítal, 12. března ale oznámil demisi. Zdůvodnil to snahou uklidnit situaci a předejít spekulacím o tom, že by mohl bránit vyšetřování.

◼ Fico a Kaliňák ale ztratili podporu svého koaličního partnera, maďarské strany Most-Híd. Výsledkem byla Ficova demise. Premiér ji podal 15. března.

◼ Strana Směr – sociální demokracie místo Fica nominovala Petera Pellegriniho, dosavadního místopředsedu vlády. Ten získal podporu koaličních poslanců, v parlamentu tak má k dispozici většinu.

Kiska už dřív na svém Facebooku napsal, že ve vládě můžou být pouze lidé, u kterých nebudou žádné pochybnosti o jejich ochotě vyšetřit nedávnou vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Kuciak pracoval na článcích o údajné korupci s politickým pozadím na Slovensku. Psal také o lidech, kteří se stýkali s Kaliňákem. Motiv vraždy zatím není jasný, policie ale za nejpravděpodobnější variantu označila, že Kuciak zemřel kvůli článkům, na kterých pracoval.

Kaliňák po tlaku veřejnosti z funkce ministra vnitra několik dní po Kuciakově vraždě odstoupil. Podle kritiků by jeho další působení mohlo zpochybnit nezávislost vyšetřování. To, že se měl jeho nástupcem stát Ráž, označovala slovenská média za překvapení. Opozice tvrdila, že Ráž je Kaliňákovým "osobním přítelem a prodlouženou rukou". Podle ní nebyl zárukou nestranného vyšetření Kuciakovy vraždy. Ráž i pověřený premiér Pellegrini to odmítali. "Známe se z motorek, s Robertem Kaliňákem jsem nikdy nepracoval ani nepodnikal," tvrdí Ráž.

Prezidentovi ale toto vysvětlení zjevně nestačilo. "Poslední, co dnes potřebujeme, jsou další nekonečné diskuse a podezření o tom, kdo byl s kým na motorkách a oslavách narozenin, nebo další spekulace o personálních propojeních," reagoval.

Ráž působil jako manažer nebo jako vysoce postavený úředník například na slovenském ministerstvu zdravotnictví, kde spolupracoval se šéfem resortu Druckerem, který ho teď má na postu ministra vnitra nahradit. Se svou manželkou taky podniká v gastronomii.

Podle slovenské ústavy je na prezidentovi, koho jmenuje premiérem. Funkcí tradičně pověřuje politika, který se může opřít o většinu hlasů v parlamentu. Peter Pellegrini tuto podmínku splňuje, svými podpisy se za něj postavili poslanci dosavadní vládní koalice v čele se stranou Směr − sociální demokracie.

Kiska zatím Pellegriniho premiérem nejmenoval. Pokud by to udělal, byl by následně podle ústavy povinen akceptovat seznam ministrů, který by mu premiér předložil. V případě, že Pellegrini Kiskově žádosti nevyhoví a nepředloží mu do pátku nové složení kabinetu, může prezident jmenovat předsedou vlády někoho jiného.

Až do jmenování nové vlády zůstává v úřadě nynější kabinet Roberta Fica, který je v demisi.

V pátek slovenská města čekají další demonstrace. Jejich organizátoři požadují nezávislé vyšetření Kuciakovy vraždy a vznik důvěryhodné vlády.