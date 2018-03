Důvěra investorů ve Facebook klesla poté, co minulý pátek vyšlo najevo, že britská společnost Cambridge Analytica zneužila 50 milionů profilů z této sociální sítě pro volební kampaně. Akcie společnosti ještě v úterý ztrácely v průměru pět procent, hodnota Facebooku tak klesla přibližně o 37 miliard dolarů.

Internetový gigant proto začal provádět změny, které mají akcionáře uklidnit. V úterý odešel šéf bezpečnosti Facebooku Alex Stamos a naplno se rozproudily diskuse o tom, jak by měl Facebook lépe pracovat se svými daty.

Ve Velké Británii se kvůli tomu rozjelo vyšetřování. Tamní komisařka pro informace Elizabeth Denhamová chce zkoumat, jak společnost Cambridge Analytica data z Facebooku využívala.

Po světě ale působí tisíce marketingových a analytických společností, jež mají na sběru dat pomocí aplikací a jejich následné analýze postavené podnikání. Výsledky využívají například pro lepší zacílení svých reklamních kampaní. I tyto společnosti se musí přizpůsobovat častým změnám.

Bez ohledu na současnou kauzu Facebook pravidla pro sběr dat neustále mění a zpřísňuje.

"Už neumožňuje stahovat osobní informace vašich přátel − pouze jejich seznam. Aplikace těžící data musí nyní přesně specifikovat, k jakým datům žádají přístup. Uživatel má tak lepší přehled, k jakým údajům dává nahlédnout," říká marketingový manažer společnosti Dataweps Jenda Perla. Ten pomáhá i ve vývoji aplikací, které analyzují například diskuse na sociálních sítích.

Pryč už jsou doby, kdy Facebook umožňoval získat informace také o přátelích přátel zkoumaného profilu. To mělo za následek, že když jeden profil se stovkami přátel povolil přístup aplikaci, jež data těžila, konečný seznam zkoumaných profilů mohl nabobtnat na tisíce položek.

"Po posledních změnách například vidíme přes naše nástroje v otevřených diskusích celý textový příspěvek, ale k číslu uživatelova profilu už nevytáhneme jméno," popsal Perla několik měsíců starou změnu, kterou největší sociální síť zavedla a tím profily uživatelů částečně anonymizovala.

Facebook také čím dál detailněji uživatele informuje, jak si svůj profil zabezpečit, aby ukazoval jen to, co sami chtějí zveřejnit. Dříve uživatele aktivně neupozorňoval na to, že si například na profilu mohou skrýt některé informace o sobě a svých přátelích.

Společnost Cambridge Analytica se tajně podílela na dvou stovkách politických kampaní po celém světě včetně Česka. Jejich nástroji se v médiích říkalo Zabiják voleb, protože uměl zacílit politickou reklamu na voliče tak dobře, že údajně mohli zvrátit volební výsledek. Podle odborníků jsou ale představy o síle datové analýzy přehnané.

"Ve skutečnosti se o Zabijáka voleb nejedná, jde o marketingový název. Například v České republice k volbám chodí nejvíce lidé důchodového věku. Tato skupina tedy reálně volby rozhoduje, ale zároveň není tolik aktivní na sociálních sítích," míní Karel Komínek z Institutu politického marketingu.

Kvůli ztrátě důvěry a výraznému pádu akcií teď hrozí Facebooku i žaloby. Americká Komise pro cenné papíry a burzy může přezkoumat, zda neměl Facebook o zneužití údajů už dříve informovat.

Podle informací serveru The Verge se problém řeší i uvnitř firmy. Zaměstnanci Facebooku se budou moct na kauzu a její pozadí ptát vedení společnosti.

Není to však jediná věc, která Facebook v poslední době trápí. Čelí například kritice, že jako platforma pro sdílení informací usnadňuje šíření hoaxů a dezinformací.

Facebook podle amerických vyšetřovatelů mohlo zneužít Rusko k ovlivnění voleb ve Spojených státech a pomoci ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Facebook v reakci na kritiku začal více bojovat proti projevům nenávisti na internetu a více kontrolovat sdílený obsah.

Související