Byla to prý shoda okolností, že ve stejném roce získala umělkyně Kateřina Šedá cenu Architekt roku 2017 a zároveň ji porota Národní galerie vybrala pro českou účast na bienále architektury v Benátkách 2018. Porotcům se zalíbil její nápad na oživení Českého Krumlova − respektive její snaha vrátit život do turismem zahlceného historického centra města. Přes dvanáctitisícovou "perlu na Vltavě" se ročně převalí zástup dvou milionů návštěvníků.

"Místní se snaží turisty nevidět, i když je potřebují. Někteří se jim prý podívají do očí jen při placení," říká umělkyně, která už od léta v Krumlově houževnatě sbírá podklady pro další ze svých komplexních sociálních projektů nazvaný UNES-CO. Včera jej v Národní galerii, která českou účast v Benátkách zaštiťuje, představila veřejnosti. "Kateřina k bienále architektury přistupuje podvratně," říká komisař české účasti a kurátor NG Adam Budak. "Jeho tématem je Freespace, tedy volný prostor. Ale Šedá ukazuje, že turistický ruch žádný volný prostor nenechává," dodává Budak.

Právě takový dojem měla umělkyně ze své první návštěvy Českého Krumlova. Přijela s celou rodinou, ale ani nemohli jít po chodníku pohromadě, museli se vyhýbat skupinkám turistů, děti nic neviděly, jen nohy kolemjdoucích, a když jim rodiče chtěli koupit něco normálního, naráželi jen na předražené zmrzliny nebo na zlatnictví.

Kateřina Šedá (40) ◼ V roce 2005 získala Cenu Jindřicha Chalupeckého.

◼ Spolupracovala s londýnskou Tate Modern. Do města nad Temží v roce 2011 přivezla autobus obyvatel Bedřichovic, kteří se v Londýně chovali jako na své návsi.

◼ Vystavovala na mnoha světových přehlídkách: na Documentě v Kasselu (2007), na bienále v Berlíně (2008) a v Benátkách (2013).

◼ Loni získala Magnesii Literu za průvodce Brnox.

Do jihočeského města Šedá zamířila na pozvání ředitelky tamního Egon Schiele Art Centra Hany Jirmusové Lazarowitz, která doufala, že autorku pro nějakou sociál­ní akci získá. Nápad přišel téměř okamžitě: Kateřina Šedá si po svém zážitku uvědomila, že turisty zaplavené centrum se paradoxně podobá vyloučeným lokalitám z jiných měst. "Domy, ve kterých nikdo nežije. Obchody, které nikdo nepotřebuje. Ulice, kde se lidé nepotkávají, ale vzájemně se vyhýbají," vyjmenovává rysy, se kterými se setkávala například v brněnském "Cejlu", jež zmapovala předloni v obsáhlém průvodci nazvaném Brnox.

Paradoxní srovnání nejprve zástupce Českého Krumlova, na jejichž spolupráci umělkyně spoléhá, šokovalo. "Byli jsme trochu zaraženi, nebylo příjemné slyšet, že naše krásně opravené centrum připomíná vyloučenou lokalitu," říká místostarosta Josef Hermann a připomíná, že od 90. let se podařilo zrekonstruovat všech 300 historických domů a že turismus přinesl mnoho pracovních míst.

Také ale uznává, že město nestačí nápor návštěvníků vstřebat. "Přijedou na dvě hodiny, udělají fotky, zahodí odpadky a odjedou," konstatuje místostarosta, který se rozhodl s Kateřinou Šedou spolupracovat. Sám vidí, že ani podpora obyčejných věcí, jako je obchod s potravinami či s knihami, a další nekomerční služby, které město podporuje ve 20 domech, jež v historickém centru vlastní, nestačí.

Kateřina Šedá se pokusí 24. května na tři měsíce, kdy benátské bienále architektury trvá, situaci změnit. Vymyslela fiktivní společnost UNES−CO, která nabídne startovací městské byty pro mladé rodiny a volná pracovní místa. Náplní práce bude "provozování normálního života na plný úvazek. Budou například zametat chodník, chodit na nákup, na poštu, v oknech budou větrat peřiny," nahazuje umělkyně nápady, které by ale měly přijít od samotných účastníků jejího projektu. Počítá též s "polovičními úvazky" a "brigádami": Když se místní přihlásí s vlastním oživujícím nápadem, proplatí jim strávený čas při jeho realizaci.

Česko-slovenský pavilón v Benátkách bude v té době proměněn v sídlo společnosti UNES−CO. Jeho návštěvníci obdrží "katalog" nabízených činností v Českém Krumlově a především budou moci v on-line přenosech sledovat přes kamerový systém města, co se v jihočeském městečku právě odehrává.

I když projekt nemá přímo s architekturou nic společného, lze očekávat, že na mezinárodní přehlídce bude mít ohlas. Také obyvatelé mnoha měst ve Španělsku či v samotných Benátkách se vůči turistické mase bouří, jak dokazují četné nápisy Tourist go home nebo Tourist you are terrorist na zdech, které jsou součástí dokumentace, již umělkyně shromažďuje. Jak dodává, jejím úmyslem není turismus kritizovat, ale pokusit se spolu s obyvateli situaci zlepšit. "Zajímá mě, jestli se turista může na chvíli stát místním. Když mu třeba kluci kopnou na náměstí míč," uvažuje Šedá o hledání autenticity.

"Prezentace v Benátkách není tím vrcholem, pro který UNES−CO dělám. Chtěla bych, aby se z města stalo místo, kde lidé budou rádi žít − i s turisty," dodává umělkyně, které svou spoluúčast přislíbily téměř všechny krumlovské spolky, školy a další organizace.

Kateřina Šedá, která patří k mezinárodně respektovaným současným umělcům, se již podruhé ocitla na místě vyhrazeném architektům. Loňský titul Architekt roku bere prý s nadsázkou a také svou účast na Benátském bienále bere jen jako šanci architekty inspirovat. "Často se setkávám s tím, jak je těžké získat lidi pro nějakou společnou věc. Snažím se lidi vyhnat z budov a podnikat s nimi něco na ulici. Ale necítím se jako konkurent architektů. Doufám, že přispívám k jinému pohledu na architekturu," dodává umělkyně.