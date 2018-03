Dokud bojovali proti hrdlořezům z Islámského státu, hodili se nám. Když po nich ale teď vystartoval turecký tyran Recep Tayyip Erdogan, nemáme se k tomu, abychom kurdským milicím v syrské provincii Afrín pomohli. Nechali jsme je napospas jeho vyhlazovacímu tažení.

Tady nejde jen, řekněme, o klasické pokrytectví, jako když se na jednu stranu zaklínáme, že už nikdy nedovolíme holokaust, Rwandu, Bosnu, a pak se, když na něco podobného někde dojde, jen alibisticky vymlouváme. Věc je jaksi obludnější právě kvůli tomu, že je doplněná o spojeneckou věrolomnost. Kdo ve světě si může být do budoucna jist tím, že mu Západ pomůže, když předtím nasazoval vlastní krk za jeho vojenské cíle? Nikdo. Syrská kurdská milice YPG, řekněme to znovu, významnou měrou přispěla ke dnes téměř už dokonané porážce Islámského státu v Sýrii.

Jistě, lze namítnout, že vrahem Kurdů není Západ, nýbrž Turecko. Či potažmo Rusko, do jehož sféry vlivu v Sýrii Afrín patří a které se už před časem z této provincie stáhlo, aby vyklidilo pole před Erdoganovým nástupem.

Či jinak řečeno, chtělo-li se Rusko navenek před světem prezentovat jako "faktor stability" v Sýrii, mělo Kurdy ochránit, jakož i celou provincii, do letošního roku válkou málo zasaženou. Touhle epizodou však Moskva opět jen ukázala, jak prolhaná je její argumentace. V Sýrii je zkrátka jen proto, aby urvala kus jejího území, nechala tam vládnout Bašára Asada, a pojistila tak svoje zdejší vojenské základny − jediné, které má mimo oblast někdejšího Sovětského svazu.

Jenže to nic nemění na tom, že se Kurdům nepomohlo. Když už ne dodávkami zbraní, pak alespoň důrazným vykázáním Turecka ze všech západních struktur, do nichž patří, nakonec i včetně aliance NATO. Pokud máme vycházet z toho, že jde o spolek na obranu civilizačních hodnot, pak přece není možné, aby tam patřil stát, který ofenzivními výboji rozvrací města, zabíjí spojence a uvádí do chodu statisícové uprchlické vlny.

