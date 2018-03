Vyjednávání Andreje Babiše a ČSSD postoupila do fáze licitace o počty ministerstev. ANO chce dát ČSSD maximálně čtyři křesla, ta chce pět. Ať už to dopadne tak nebo tak, je to vlastně jedno. Tak slabou pozici, jako bude mít ve vládě ČSSD (pokud tedy vláda vznikne), ještě žádná koaliční strana nikdy neměla. Ani ne tak matematicky − třeba ve vládě Jiřího Paroubka měly koaliční strany US-DEU a KDU jen po třech ministrech − ale věcně.

Vzhledem k poměrům ve sněmovně bude ČSSD vždy pouhým oranžovým apendixem Babišova kabinetu. Koaliční smlouva může vypadat sebeskvěleji, může obsahovat i zákaz přehlasování v klíčových záležitostech, ale na jedné věci to nic nezmění: když Andrej Babiš usoudí, že ČSSD dělá problémy, může ji od moci snadno odříznout − přesně jako ten apendix.

Proč? Protože když jednou vláda získá důvěru, má Babiš vystaráno. V záloze má pohodlnou a osvědčenou sněmovní většinu s komunisty a okamurovci a může ji kdykoli použít.

ČSSD s tím může nesouhlasit, může proti tomu protestovat, ale to je tak jediné, co s tím bude moci udělat. I kdyby hypoteticky opustila vládu, může Babiš klidně doplnit kabinet svými lidmi, nasypat nějaké to krmení extremistům a vládnout s jejich podporou vesele dál, protože ve sněmovně se nenajde 101 hlasů vyslovené nedůvěry. Takže očekávaný výsledek? ČSSD bude ve vládě ráda, že dýchá, a nebude si moci vyskakovat.

Ale i kdyby se Babiš rozhodl chovat k ČSSD plus minus korektně, nebude účast ve vládě pro oranžové žádné terno. Dostanou sice ministerstvo práce a sociálních věcí, aby "mohli plnit svůj program", ale moc z toho nevytlučou. Důchody už Babiš zvýšil sám, takže vděčnost seniorů bude patřit jemu. Pokud budou chtít oranžoví prosazovat další sociální projekty, narazí na to, že nebudou mít ministerstvo financí. Babiš si aureolu sociálního spasitele nedá vzít, vždyť už svůj nynější volební úspěch stavěl právě na bývalých voličích levice. Jeho zájmem není resuscitace ČSSD. Naopak. Chce levici "integrovat" do svého hnutí, které je, jak se vyjadřuje, "pro všechny".

Co má tedy ČSSD dělat? Poučka říká, že poražená vládní strana by se měla oklepat v opozici.

Například ODS se to vcelku podařilo. Jenže ta aspoň věděla, čí je a koho chce oslovit, což ČSSD zjevně stále neví. Pokud se oranžoví pokusí opoziční oklepávání ODS zopakovat, hrozí jim, že se budou klepat natolik, až setřepou i ta dvě tři procenta voličů, co je dosud drží nad hranicí pro vstup do sněmovny.

Skutečná otázka pro členy ČSSD, kteří budou schvalovat v referendu účast ve vládě, tak zní: zůstat na dešti, nebo vlézt pod okap? Což je rozhodování, které jim věru závidět nelze.

