Není mnoho národů nakloněných jaderné energii tak jako Češi. S elektřinou vyrobenou štěpením uranu máme, zdá se, jen samé dobré zkušenosti. Za 45 let, co jsou u nás reaktory v "komerčním" provozu, došlo jen ke dvěma opravdu vážným nehodám a obě se komunistickému režimu povedlo utajit tak, že pohled na jádro neovlivnily. Navzdory nevyřešené otázce, co s jaderným odpadem, má také pověst čisté energie, což je dáno hlavně srovnáním s hnědouhelnými zdroji. I ekonomicky tu zdánlivě není žádný problém − vždyť obě atomové elektrárny svému vlastníkovi hodně vydělávají.

Proč tedy nestavět další? Z každé státní energetické koncepce přece plyne, že uhelné elektrárny už jsou za zenitem a propad jejich celkové produkce je jen otázkou času. Navíc dukovanské reaktory jsou už v Kristových letech a do jejich vyřazení zbývá poloviční doba, než kolik uběhlo od jejich spuštění. Je tedy nejvyšší čas pomýšlet na jejich náhradu, říkají propagátoři jádra.

Vše vypadá logicky až na jednu drobnost: finance. Ani největší optimista nepředpokládá, že by se při současných cenách elektřiny jakýkoli nový jaderný projekt v Evropě mohl zaplatit. Nikdo samozřejmě neví, kolik bude elektřina stát v roce 2035 a tím spíš na konci 21. století, kdy by byl reaktor na konci životnosti, ale kalkulace ukazují, že by se v dohledné době investice nevrátila.

Zkusit odhadnout, jak velká ztráta by vznikla, je věštěním z kávové sedliny. Vodítkem mohou být podmínky, které britská vláda musela nabídnout, aby na ostrovech mohla vzniknout nová jaderná elektrárna. Londýn v podstatě francouzskému kolosu EDF garantoval, že za dodanou elektřinu zaplatí dvojnásobek současné velkoobchodní ceny elektřiny. Ta je přitom ve Spojeném království výrazně dražší než v Evropě. To znamená, že by z jádra vyrobená energie byla dotovaná více než proud ze solárních panelů. Náklady na obnovitelné zdroje přitom výrazně klesají, zatímco náklady na stavbu jaderných elektráren rostou.

Další ohromnou nejistotou je doba výstavby. Snad žádná jaderná elektrárna nebyla v posledních 10 letech dokončena na čas. Známe to i z dostavby Temelína, kde však bylo zdržení zčásti způsobeno doplněním amerického řídicího systému do ruského (sovětského) projektu. Ovšem nyní jsou ve skluzu všichni. Odstrašujícím příkladem je reaktor na finském ostrově Olkiluoto, který měl proud dodávat už v roce 2010. Už nyní je jisté, že nebude spuštěn ani letos. A to cena mezitím vystoupala na trojnásobek.

Propagátoři jádra by tedy měli věrohodně vysvětlit, jak zajistí, aby se podobná situace neopakovala v Česku. Proč věřit, že stát, který dlouhodobě neuhlídá cenu a kvalitu dálnic, si nevyláme zuby na nesrovnatelně komplexnějším projektu? Nárůst nákladů navíc může vzniknout nezaviněně, jednoduše tím, jak se zpřísňují požadavky. Seznam předpisů se rychlým tempem prodlužuje už od 70. let a fukušimská havárie přinesla další skokové zvýšení nároků.

Otázka také je, proč by se na jádro měli skládat zrovna obyvatelé státu, který je šampionem v exportu elektřiny, a je tak pravým opakem Velké Británie. Loni se z Česka vyvezlo zhruba tolik, kolik spotřebují všechny domácnosti. To je slušná rezerva, kterou bude snižovat až odstavování hnědouhelných bloků.

Současně výrazně klesá cena elektřiny vyráběné větrnými turbínami a slunečními panely. Pokrok ve skladování elektřiny je zatím jen mírný, ale i to stačí, aby ze zajištění energetické nezávislosti na úrovni domácnosti už nebyla vyslovená ekonomická sebevražda. V Česku však po neblaze proslulém solárním boomu na přelomu dekády větší "zelené" zdroje prakticky nevznikají. Důvod je jednoduchý: příliš velkorysé a jen pomalu snižované garantované ceny vyčerpaly možnosti české ekonomiky i spotřebitelů, do jejichž účtů se příspěvek na obnovitelné zdroje promítá.

Těžko je zatížit ještě odvody, které by zajistily rentabilitu jádra. Kdyby si garance vzal na triko stát, nic zásadního se nezmění, peníze by šly jen z jiné kapsy. Na místě je tak otázka: Opravdu v Česku nemáme naléhavější potřebu než investovat stamiliardy do jádra?

Související