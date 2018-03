Patří mezi nejoblíbenější pražské starosty a svůj potenciál už na podzim zúročil ve sněmovních volbách.

V sedmé městské části, kterou Jan Čižinský (39) od posledních komunálních voleb vede, ho lidé u uren "vykroužkovali" v rámci lidovecké kandidátky až na první místo.

Poslanecké křeslo tím nečekaně vyfoukl stranické jedničce a bývalému ministru kultury Danielu Hermanovi. Teď by rád uspěl u voličů znovu a v křesle pražského primátora na podzim nahradil Adrianu Krnáčovou (ANO).

Zatímco ve sněmovně reprezentuje barvy domovské KDU-ČSL, v Praze se chce o přízeň voličů v nadcházejících komunálních volbách vydat vlastní cestou.

S občanskou iniciativou Praha sobě by rád vytvořil politickou protiváhu momentálně dominujícímu hnutí ANO. "Dvacet pět až třicet procent," zní jeho sebevědomý odhad toho, kolik by podle něj mohli v říjnových volbách do pražského zastupitelstva získat hlasů.

Ambice přitom opírá o podporu lidí, kteří se podepsali nebo ještě podepíší pod petici umožňující hnutí na podzim v Praze kandidovat. Z potřebných sto tisíc zatím získali čtvrtinu podpisů. Čas mají do léta.

Pokud s iniciativou Praha sobě uspěje tak jako před osmi lety v rámci Prahy 7, chce Čižinský začít metropoli měnit. "Praha přestává být městem pro všechny," odpovídá na otázku, kam by se hlavní město mělo pod jeho případným vedením vydat. Důvodem je podle něj v první řadě akutní nedostatek cenově dostupných bytů. "To není časovaná bomba, to je už vybuchující bomba," shrnuje situaci na pražském realitním trhu, kde se kvůli nedostatečné výstavbě ceny během několika málo let vyšplhaly do výšin, jež často přesahují i jiné evropské metropole.

Řešením je podle Čižinského nejen komerční výstavba, ale také větší počet obecních bytů za dostupné nebo přímo sociální nájemné.

Dění v Praze coby zastupitel vládnoucí koalice ovlivňuje Čižinský už čtvrtým rokem. Přesto připouští, že ne vždy se mu to daří. "Sociální bytovou politiku se snažím prosazovat dlouhodobě. Bohužel prosadit něco dobrého na magistrátu není ani pro koaličního politika jednoduché," naráží na spory uvnitř koalice, již na pražské radnici tvoří hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice, jejímž členem Čižinský je. Ostatně, místo odpovědi na otázku, za co by současnou primátorku Krnáčovou pochválil, následuje zoufalé, mnohasekundové mlčení.

Jako původní profesí učitel dějepisu a latiny by také chtěl zvýšit platy svých bývalých kolegů v metropoli.

"I pražský učitel musí platit pražský nájem," vysvětluje, proč by podle něj hlavní město mělo na mzdy svých pedagogů oproti stávajícímu stavu přidat další zhruba půlmiliardu.

Jan Čižinský je skaut a se skautským nadšením přistupuje i k profesi politika. Často odkazuje na své starostovské zkušenosti. Co šlo dokázat ve čtyřicetitisícové sedmé městské části, to prý musí jít i ve více než milionové Praze. Tím, že Letná, Holešovice a Bubeneč už léta patří mezi lepší pražské čtvrti a sociální problémy velkoměsta se jim spíše vyhýbají, se prý ve svých celopražských plánech odradit nenechá.

Pokud uspěje a primátorský řetěz si na podzim skutečně navlékne, chce se Čižinský vzdát poslaneckého mandátu. Bez ohledu na to, že politická kariéra pražských primátorů nekončí vždy dobře. "Jsem ochotný to pro Prahu riskovat," říká brzy čtyřicetiletý otec tří dcer a bývalý skautský vedoucí oddílu z Břevnova, ve kterém měl přezdívku Kuklič.