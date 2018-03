V Keni uhynul poslední samec nosorožce severního bílého. Po vleklých zdravotních problémech ho museli utratit veterináři.

Na světě žijí už jen dvě samice a poslední nadějí na záchranu druhu před úplným vyhynutím je umělé oplodnění.

Pětačtyřicetiletému Súdánovi ještě veterináři stačili odebrat sperma. Genetický materiál vezmou i zbývajícím samicím. Odborníci se nyní snaží o vědecký průlom: v laboratorních podmínkách oplodnit vajíčka, jež by potom donosila náhradní matka příbuzného druhu − nosorožce jižního.

Umělé oplodnění (IVF) je velmi složité a nákladné. Proces, jehož náklady jsou odhadovány na miliony korun, se dosud u žádného z druhů nosorožců nepodařilo uskutečnit.

"Je jisté, že jsme schopni vytvořit embryo, ale při jeho transferu do příjemkyně existuje určité procento úspěšnosti, takže se to na první pokus nemusí povést," vysvětlil HN Přemysl Rabas, ředitel Zoo Dvůr Králové, kde Súdán až do roku 2009 žil. Podle Rabase je velká šance, že se již uhynulému nosorožci narodí potomek.

Někteří ochránci zvířat však s Rabasem nesouhlasí. Například vlivná charitativní organizace Save the Rhino (Zachraňte nosorožce) upozorňuje, že metoda IVF je příliš drahá a úsilí je lepší soustředit na zlepšování životních podmínek druhů, které mají větší šanci na přežití. "Vyhynutí nosorožců severních bílých je jen otázkou času. Šance na jejich záchranu je malá," napsala organizace.

"Jako lidé jsme planetě způsobili spoustu bolesti, takže máme morální povinnost se o ni postarat," odmítl Rabas názor, že záchrana Súdánova druhu nemá smysl.

Expertům dávají naději na umělé oplodnění zkušenosti veterinářů u jiných zvířat. Technika se využívá například u skotu. Před dvěma lety byla úspěšná u buvola afrického. Kriticky ohrožený nosorožec má však daleko méně genetického materiálu a proces je složitější.

Nosorožec severní bílý původně žil na pomezí Jižního Súdánu, Ugandy a Demokratické republiky Kongo. Kvůli jejich rohům je téměř vybili pytláci. Súdán byl poslední exemplář, který kdy žil ve volné přírodě.