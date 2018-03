Existují u nás sběratelé designu?

Obecně bych na začátek řekl, že sběratelství designu se řídí podobnými pravidly jako sbírání volného umění. Mám několik sběratelů, všichni sbírají i volné umění a na design se dívají stejnou optikou. Čím vzácnější a originálnější, tím lepší. Dokonce bych řekl, že i u designových kousků hledají nejen krásnou formu, ale i osobnostní obsah.

Používají sběratelé designové kusy?

Depozitář na design jsem moc neviděl, ale designové kousky v případě drahých originálů slouží jako dekorace a využívají se jen zřídka. Mnoho sběratelů bere nákup i jako dobrou investici. Zajímá je spíše limitovaná edice s certifikátem, ojedinělá řemeslná technika nebo vzácná barva.

Jsou sběratelé, kteří vyžadují nějaký originální designový kousek na zakázku?

Většina sběratelů chce něco jen pro sebe. Nevyhledávají designová studia, ale spíše samotné tvůrce.

Má smysl takto investovat z hlediska zhodnocení prostředků − podobně jako ve výtvarném umění?

Musíme zde rozlišit sbírání a sběratelství. Designové předměty se přece jen více sbírají pro potěchu z užívání, jako skvělý dárek nebo, jak bych to nazval já, jako "poličková vášeň". Mít co nejvíce zajímavých skleniček nebo keramických misek.

Pokud ale sběratel buduje ucelenou sbírku se vším, co k ní patří − styl, dobrá jména, chytrá investice −, tak se musí více zajímat o osobnost tvůrce nebo historii značky. Design je skvělou investicí, ale hledal bych spíše designové osobnosti, které tvoří originály nebo značky s limitovanými kolekcemi. Pro mě je umění jen dvojí, dobré a špatné, originální a zaměnitelné. Designový předmět se stává dobrou investicí ve chvíli, kdy je kvalitní, vzácný a jde spíše proti všeobecně uznávanému designovému stylu. Proto nejsem příznivcem trendového designu, který vystihuje spíše styl doby než osobnost umělce.

Existují u nás nějaké galerie designu?

Na prodej originálního designu se u nás téměř nikdo nespecializuje. V západní Evropě jsou galerie, které prodávají pouze originály designu. Na tento druh sběratelského designu se specializuje londýnský veletrh PAD probíhající ve stejném termínu jako veletrh Frieze, zaměřený na volné umění. To dokládá, že design se sbírá a investuje se do něho, ale převážně jako do originálu.